Những lợi ích của vòi xịt có thể khiến bạn muốn nói lời tạm biệt với giấy vệ sinh.

Có thể nói rằng chuyện đi ngoài đôi khi khá… lộn xộn. Lau bằng giấy vệ sinh khô để cố làm sạch những vùng mình không nhìn thấy có thể trở thành một trải nghiệm đầy bực bội. Chắc hẳn phải có cách nào tốt hơn, đúng không?

Và đây là lúc vòi xịt vệ sinh xuất hiện, có thể ví như một "máy rửa áp lực mini" dành cho vùng mông. Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa Christine Lee (làm việc tại Mỹ) giải thích cách thiết bị này giúp làm sạch hiệu quả hơn giấy vệ sinh sau khi đi vệ sinh.

Vòi xịt vệ sinh là gì?

Vòi xịt vệ sinh là một thiết bị dùng nước để làm sạch vùng hậu môn và sinh dục ngoài sau khi đi tiểu hoặc đi đại tiện, giúp giảm hoặc thậm chí không cần dùng giấy vệ sinh.

Một số loại được gắn trực tiếp vào bồn cầu, có thể cố định ở thành bồn hoặc đi kèm một vòi xịt cầm tay. Một số khác là thiết bị đặt riêng, trông giống như một chiếc bồn rửa thấp.

Vòi xịt rất phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới, bao gồm các nước châu Á, châu Âu, Nam Mỹ và Bắc Phi, và hiện cũng đang ngày càng được sử dụng nhiều hơn tại Mỹ.

Vòi xịt có vệ sinh không?

Có thể nói rằng vòi xịt thậm chí còn vệ sinh hơn cách làm sạch truyền thống bằng giấy vệ sinh.

Nói đơn giản, nước thường làm sạch tốt hơn vài tờ giấy khô trong việc loại bỏ những lượng phân còn sót lại sau khi đi ngoài.

"Việc lau bằng giấy vệ sinh cũng tiềm ẩn nguy cơ làm dính vi khuẩn vào tay hoặc móng tay", bác sĩ Lee nhấn mạnh:

Rửa tay đúng cách là điều cần thiết để tránh lây lan vi khuẩn và điều đó càng quan trọng hơn sau khi lau bằng giấy vệ sinh. Dù bạn dùng vòi xịt hay không, hãy luôn rửa tay bằng xà phòng và nước trong khoảng 30 giây sau khi đi vệ sinh. Đó là nguyên tắc vệ sinh cơ bản.

Dùng vòi xịt có gây nhiễm trùng không?

Sử dụng đúng cách là yếu tố quan trọng để tránh nguy cơ nhiễm trùng âm đạo hoặc đường tiết niệu do vi khuẩn như E. coli.

Điều cốt lõi nằm ở hướng dòng nước. "Nước từ vòi xịt nên chảy từ trước ra sau, giống như nguyên tắc lau từ trước ra sau", bác sĩ Lee cho biết.

Ngoài ra, cần điều chỉnh áp lực và góc phun phù hợp để tránh đẩy nước vào bên trong âm đạo. "Vòi xịt được thiết kế để làm sạch bên ngoài cơ thể, không phải bên trong", bà nói thêm.

5 lợi ích của vòi xịt vệ sinh

Lợi ích rõ ràng nhất là cảm giác sạch sẽ hơn, nhưng thiết bị này còn có nhiều ưu điểm khác.

Dịu nhẹ hơn với da

Lau nhiều lần bằng giấy có thể gây rát, trầy xước hoặc tạo ra những vết nứt nhỏ trên da. Nước giúp tránh ma sát đó. Với người bị trĩ hoặc nứt kẽ hậu môn, vòi xịt thường mang lại cảm giác dễ chịu hơn nhiều.

Dễ sử dụng hơn

Những người bị hạn chế vận động, viêm khớp hoặc khó với tay ra phía sau để lau sẽ thấy vòi xịt thuận tiện hơn đáng kể.

Thân thiện với môi trường

Để sản xuất giấy vệ sinh cần dùng cây gỗ, hóa chất, nước và năng lượng. Giảm sử dụng giấy cũng đồng nghĩa giảm tiêu tốn các nguồn tài nguyên này.

Tiết kiệm tiền về lâu dài

Một gia đình trung bình có thể chi hàng triệu đồng mỗi năm cho giấy vệ sinh. Dù ban đầu phải đầu tư lắp đặt vòi xịt, về lâu dài chi phí sử dụng có thể thấp hơn đáng kể.

Giảm nguy cơ tắc bồn cầu

Khi không còn dùng quá nhiều giấy vệ sinh, bạn cũng ít phải đối mặt với cảnh bồn cầu bị nghẹt do giấy.

Mẹo dùng vòi xịt an toàn

Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và làm theo khuyến cáo của nhà sản xuất về cách vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị.

"Vận hành đúng cách rất quan trọng", bác sĩ Lee lưu ý. "Nếu bộ phận làm nóng nước gặp trục trặc, nước có thể quá nóng gây bỏng hoặc quá lạnh gây khó chịu".

Đừng nghĩ rằng vòi xịt "bẩn cũng không sao vì nó chỉ dùng để rửa mông". Nếu thiết bị bị nhiễm khuẩn, những vi khuẩn đó có thể xâm nhập vào đường tiết niệu, âm đạo hoặc các vết trầy xước trên da.

"Nếu vi khuẩn hoặc virus lọt vào bình chứa nước hoặc bám trên đầu vòi, tất cả những người sử dụng sau đó đều có thể bị phơi nhiễm", bác sĩ Lee cảnh báo.

Bà khuyên không nên để đầu vòi chạm trực tiếp vào cơ thể và cần vệ sinh thiết bị đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Giữ vòi xịt sạch sẽ và được bảo dưỡng tốt là yếu tố then chốt.

Kết luận

Dựa trên những nghiên cứu hiện có, dù số lượng còn hạn chế, vòi xịt vệ sinh nhìn chung được xem là một phương tiện hỗ trợ vệ sinh an toàn và hiệu quả, an toàn hơn so với việc dùng giấy vệ sinh.

Điều quan trọng là phải sử dụng đúng cách, đặc biệt chú ý đến áp lực tia nước và nhiệt độ nước.

"Miễn là thiết bị hoạt động bình thường và được vệ sinh, khử khuẩn thường xuyên, vòi xịt là một lựa chọn thay thế rất tốt cho nhiều người", bác sĩ Lee kết luận.

Còn nếu bạn vẫn lo lắng thì phương pháp tối ưu cho bạn là sử dụng vòi xịt từ trước ra sau, sau đó sử dụng thêm giấy vệ sinh để thấm nước nhé!

(Ảnh minh hoạ: Internet)

(Nguồn: Cleveland Clinic)