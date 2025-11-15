Người phụ nữ họ Park, 35 tuổi, tạm gọi là A, sáng lập và quản lý kênh YouTube "Sojang" từ năm 2021 cho đến khi xóa kênh vào tháng 6-2023.

Theo Starship Entertainment, A đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa án quận Incheon vào ngày 14-11, tuyên bố rằng mức án tù "quá nặng" và tiền phạt cũng "bất công".

Kênh "Sojang" từng gây bão dư luận trước khi xóa

Trước đó, ngày 11-11, trong phiên phúc thẩm, tòa án đã quyết định giữ lại kết quả phán quyết từ tòa sơ thẩm, tuyên A ba năm tù treo (nếu vi phạm trong thời gian thi hành án sẽ phải nhận án 2 năm tù giam), nộp phạt 210 triệu won, 120 giờ phục vụ cộng đồng.

A đã bị truy tố với các tội danh bao gồm phỉ báng và xúc phạm sau khi đăng tải 23 clip sai sự thật nhắm vào 7 cá nhân - bao gồm Jang Won Young và những nhân vật nổi tiếng khác, từ tháng 10 - 2021 đến tháng 6 - 2024.

Kênh "Sojang" đã thu hút được 60.000 người đăng ký, mang lại thu nhập khoảng 10 triệu won hằng tháng. A đã nhận khoảng 250 triệu won cho 2 năm hoạt động và đã mua được bất động sản từ nguồn thu này.

A tiếp tục lập luận rằng cô ta sản xuất các clip này "vì lợi ích công cộng", vốn là những chủ đề được dư luận quan tâm.

"Sojang" chuyên phát tán tin đồn vô căn cứ, thông tin sai lệch về các ngôi sao dưới dạng "bóc phốt", câu tương tác từ tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ, hẹn hò, bạo lực học đường… Những tin đồn này lan tỏa, ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của các ngôi sao. Trong đó, hai ngôi sao thường bị kênh này đăng clip phỉ báng nhiều nhất là V của nhóm BTS và Jang Won Young của nhóm IVE.

Nữ ca sĩ Jang Won Young đã kiện "Sojang" từ năm 2022 và thắng kiện trong phiên tòa đầu năm 2024. Nhiều ngôi sao khác cũng lần lượt khởi kiện "Sojang"