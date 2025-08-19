Cả nhà 3 người bị sán lá gan vì tin tỏi, gừng, ớt diệt hết ký sinh trùng

Một trường hợp hy hữu vừa xảy ra ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) khiến dư luận xôn xao: cả gia đình 3 người sau khi ăn gỏi cá đã đồng loạt mắc bệnh sán lá gan. Trước đó, một người đàn ông tại đây cũng nhập viện trong tình trạng đau bụng, sốt kéo dài do thói quen ăn cá sống. Sau khi được dẫn lưu và điều trị bằng thuốc tẩy sán, bệnh nhân mới thoát khỏi nguy kịch, hiện đã xuất viện.

Các bác sĩ cho biết, mỗi năm có không ít ca bệnh liên quan đến việc ăn đồ sống, trong đó sán lá gan là “hung thủ” phổ biến. Loại ký sinh trùng này có thể “đóng đô” trong cơ thể tới 20-30 năm. Người nhiễm ban đầu thường chỉ thấy mệt mỏi, chán ăn, đau bụng lâm râm; nặng hơn có thể chóng mặt, đầy trướng, tiêu chảy, đau tức vùng gan; và ở giai đoạn nặng, người bệnh đối mặt với xơ gan, cổ trướng, viêm túi mật, tắc ống mật, thậm chí ung thư đường mật.

Bác sĩ cảnh báo ăn đồ sống tiềm ẩn nhiều hiểm họa, không chỉ ký sinh trùng mà còn vi khuẩn như Salmonella, E.coli, Listeria , hay virus viêm gan A, E. Đặc biệt, các loại gia vị như hành, tỏi, gừng, ớt, dấm, mù tạt, rượu … chỉ có tác dụng hạn chế sự sinh sôi của vi sinh vật chứ không tiêu diệt được ký sinh trùng và vi khuẩn đã có trong thực phẩm . Muốn an toàn, chỉ có cách nấu chín kỹ như hấp, luộc, xào… đủ thời gian và nhiệt độ.

Các chuyên gia nhấn mạnh nếu vẫn giữ thói quen ăn đồ sống, cần chọn nguyên liệu tươi, tránh cá nước ngọt, tuyệt đối không để dao thớt chế biến đồ sống lẫn với đồ chín. Đồng thời, nên kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm ký sinh trùng. Trường hợp có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy, sốt bất thường , người dân cần đến bệnh viện ngay thay vì chủ quan.

