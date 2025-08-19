Giành lại sự sống nhờ ca phẫu thuật khẩn cấp, người đàn ông 54 tuổi ở Hà Nội thoát khỏi “quả bom nổ chậm” trong não

Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, ngày 12/8, ông N.V.C, 54 tuổi ở Hà Nội được đưa vào cấp cứu trong tình trạng rối loạn ý thức, kèm hội chứng tăng áp lực nội sọ điển hình.

Ảnh: BVCC

Chụp CT não khẩn cấp cho thấy bệnh nhân có xuất huyết dưới nhện lan tỏa hai bên - dấu hiệu điển hình của vỡ phình động mạch não. Kết quả chụp phim dựng hình mạch máu não xác định người bệnh có hai túi phình, trong đó túi phình động mạch thông trước đã vỡ, túi phình còn lại ở não trước kích thước nhỏ.

“Vỡ phình động mạch não là một cấp cứu tối khẩn cấp. Chỉ chậm vài giờ, nguy cơ tử vong rất cao” – BS CKII Nguyễn Quang Thành, chuyên khoa Thần kinh – Sọ não, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương nhấn mạnh.

Trước tình trạng nguy kịch, ê-kíp phẫu thuật đã khẩn trương tiến hành vi phẫu kẹp cổ túi phình động mạch thông trước. Đây là kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi bác sĩ vừa tiếp cận chính xác mạch máu não, bộc lộ túi phình vừa kẹp đúng vị trí để ngăn chặn máu chảy, đồng thời bảo tồn tối đa các dây thần kinh và mạch máu xung quanh.

“Dù kỹ thuật này mới được triển khai tại bệnh viện từ đầu năm, đội ngũ chúng tôi đã làm chủ hoàn toàn, xử trí thành công ca bệnh phức tạp này,” BS Thành chia sẻ.

Các bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Kết quả đáng mừng: chỉ sau 2 ngày phẫu thuật, ông C tỉnh táo, giao tiếp được, rút máy thở và hồi phục tốt.

Bác sĩ Thành cho biết: Phình động mạch não là tình trạng thành mạch giãn phồng bất thường, hầu như không có triệu chứng cho tới khi vỡ, gây xuất huyết não và có thể dẫn đến các biến chứng nguy kịch như đột quỵ… Người bệnh có thể đột ngột đau đầu dữ dội như “búa bổ”, cứng gáy, nôn ói, lơ mơ, rối loạn ý thức, thậm chí hôn mê. Một số trường hợp chỉ được phát hiện tình cờ khi chụp MRI hoặc mạch não.

Nguy cơ cao gặp ở người có tiền sử gia đình, tăng huyết áp, béo phì, hút thuốc, uống rượu bia nhiều hoặc mắc bệnh nền làm yếu thành mạch. Túi phình càng lớn càng dễ vỡ, nhưng ngay cả túi nhỏ cũng có thể gây biến chứng nghiêm trọng như trường hợp ông C.

BS Thành khuyến cáo, người dân nên khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ. Với nhóm nguy cơ cao như có tiền sử gia đình bị phình hoặc vỡ phình mạch não, tăng huyết áp, hút thuốc lá, uống rượu bia nhiều… cần được bác sĩ chuyên khoa tư vấn và chỉ định tầm soát mạch não theo định kỳ.

Khi xuất hiện các triệu chứng cảnh báo như đau đầu dữ dội đột ngột, cứng gáy, rối loạn ý thức, cần đến ngay bệnh viện có chuyên khoa thần kinh – sọ não để được chẩn đoán và xử trí kịp thời. Việc kiểm soát huyết áp, bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia là các biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ tổn thương thành mạch.

“Phình động mạch não không được phát hiện sớm giống như mang một ‘quả bom nổ chậm’ trong đầu. Tầm soát định kỳ là cách duy nhất để phát hiện và xử trí trước khi nó vỡ” – BS Thành nhấn mạnh.