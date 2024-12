Người có nguy cơ cao mắc đột quỵ thường có 1 bộ phận “phình to”, dù nam hay nữ cũng cần chú ý

Bộ phận trên cơ thể “phình to” cảnh báo nguy cơ đột quỵ

Mới đây, trong chương trình “Sức khỏe 2.0”, bác sĩ Nhan Quân Lâm, trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Tưởng niệm Lâm Khẩu Trường Canh, Đài Loan (Trung Quốc) đã tiết lộ rằng chu vi cổ càng to thì nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ càng tăng cao.

Theo bác sĩ Nhan Quân Lâm, chu vi cổ dưới 42cm đối với nam giới và dưới 37cm đối với nữ giới được coi là bình thường. Nếu chu vi cổ vượt quá mức này thì mọi người cần chú ý kiểm tra sức khỏe để theo dõi các chỉ số cơ thể và điều chỉnh thói quen sinh hoạt kịp thời để phòng ngừa bệnh tật.

Kích thước cổ có thể cảnh báo nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ. (Ảnh: Salon)

Bác sĩ Nhan Quân Lâm giải thích, chu vi cổ to thường là do mỡ thừa tích tụ trong cơ thể. Mỡ thừa tích tụ trong cơ thể có thể gây tắc hẹp mạch máu và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và dẫn tới đột quỵ. Những người có chu vi cổ to thường có nguy cơ cao bị béo phì, dễ mắc các hội chứng chuyển hóa như huyết áp cao, mỡ máu, tăng đường huyết. Đây cũng là yếu tố tăng nguy cơ đột quỵ.

Bác sĩ Nhan Quân Lâm cho biết, mỡ tích tụ ở các mô mềm tại cổ sẽ gây áp lực lên đường hô hấp khiến mọi người khó thở hơn, đặc biệt là khi ngủ. Điều này cũng làm tăng nguy cơ mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ vào ban đêm. Khoảng 60% bệnh nhân bị đột quỵ ở Đài Loan (Trung Quốc) có mắc chứng ngưng thở khi ngủ.

Theo đó, các nghiên cứu trên thế giới chỉ ra rằng ngưng thở khi ngủ không được điều trị cũng làm tăng đáng kể nguy cơ loạn nhịp tim và bệnh tim mạch. Những bệnh nhân bị ngưng thở khi ngủ có nguy cơ mắc rối loạn nhịp tim cao gấp 2-4 lần so với những người không mắc chứng bệnh này. Ngưng thở khi ngủ cũng làm tăng nguy cơ suy tim lên 140% và nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành lên 30%.

Theo Học viện Y học Giấc ngủ Hoa Kỳ, nếu không được điều trị, hội chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn có thể làm tăng nguy cơ mắc cao huyết áp, bệnh tim, tiểu đường loại 2 hoặc trầm cảm, thậm chí tử vong sớm.

Bác sĩ Hoàng Xuân, phó giám đốc Bệnh viện Quốc tế trực thuộc Đại học Y Dược, Đài Loan (Trung Quốc) cũng đồng tình rằng những thay đổi ở cổ có thể giúp cảnh báo sớm các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn, đặc biệt là các vấn đề về bệnh tim mạch.

Mỡ tích tụ ở các mô mềm tại cổ sẽ gây áp lực lên đường hô hấp, làm tăng nguy cơ mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ, "dẫn lối" cho bệnh tim mạch. (Ảnh: Cleveland Clinic)

Phòng ngừa bệnh tim mạch và đột quỵ

Bác sĩ Hoàng Xuân khuyến khích mọi người nên thực hiện 2 điều sau để ngăn chặn mỡ thừa tích tụ trong cơ thể và bảo vệ sức khỏe tim mạch từ sớm.

1. Thay đổi chế độ dinh dưỡng

Để ngăn chặn tình trạng mỡ thừa tích tụ trong cơ thể và vùng cổ, mọi người nên giảm tiêu thụ thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa, hạn chế tiêu thụ thực phẩm chứa nhiều đường muối. Thay vào đó, nên tăng cường tiêu thụ chất béo không bão hòa có trong các thực phẩm như dầu ô liu, các loại cá, các loại hạt,…

Ngoài ra, mọi người nên tăng cường tiêu thụ các thực phẩm chứa nhiều chất xơ, vitamin, khoáng chất chẳng hạn như các loại rau củ quả để “làm sạch” mạch máu, phòng ngừa bệnh tim và giảm nguy cơ đột quỵ.

2. Tăng cường tập thể dục

Tập thể dục, vận động thường xuyên là cách giúp đốt cháy calo và loại bỏ mỡ thừa hiệu quả. Tập thể dục thường xuyên cũng giúp cải thiện chức năng tim phổi, tăng cường khả năng vận chuyển và sử dụng oxy trong cơ thể, từ đó đảm bảo hệ tuần hoàn hoạt động hiệu quả. Điều này đặc biệt có lợi cho hệ tim mạch.