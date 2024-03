2 tiếng căng thẳng, các y bác sĩ “khóa ngòi” thành công 3 "quả bom" phình mạch của một người phụ nữ

"Cứu người trước, tiền nong tính sau"

Sáng ngày 12/3, Bệnh viện ĐKQT S.I.S Cần Thơ tiếp nhận trường hợp bệnh nhân là bà Nguyễn Thị Phận, 51 tuổi, ngụ tại ấp Mỹ Tường, xã Thiện Trung, huyện Cái Bè, Tiền Giang. Bà Phận nhập viện trong tình trạng nhức đầu dữ dội, qua kết quả hình ảnh MRI được ghi nhận vào tháng 12/2023 của một bệnh viện tại TP.HCM được biết bà mắc bệnh phình mạch máu não với 2 túi phình.

Bệnh nhân Nguyễn Thị Phận

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bà Phận chỉ có 2 người con và đều nghỉ học sớm ra đi làm. Một người làm nghề sửa xe và người còn lại làm công nhân. Bà Phận thì ai thuê gì làm nấy, chỉ đủ kiếm ngày 3 bữa cơm.

Đứng trước nguy cơ quá lớn là túi phình đe dọa vỡ bất cứ lúc nào, Ban giám đốc Bệnh viện đã quyết định “cứu người trước, tiền nong tính sau”.

"Với kế hoạch là tiết kiệm nhất có thể, cố gắng làm sao chỉ đặt 1 Stent cho 2 túi phình bên phải đây là điểm khó nhất trong ca này. Vì mỗi Stent chuyển dòng giá tới trên 200 triệu, túi phình bên trái thì không phức tạp", TS.BS Trần Chí Cường Giám đốc Bệnh viện cho biết trước khi can thiệp.

Phát hiện thêm túi phình thứ 3

Tối qua (15/3), sau gần 2 giờ can thiệp, các bác sĩ Bệnh viện ĐKQT S.I.S Cần Thơ đã can thiệp nội mạch đặt Stent chuyển dòng và Coils thành công. Chị Phận có 3 túi phình: bên phải 2 túi và bên trái 1 túi.

Chia sẻ về quá trình can thiệp cho chị Phận, BS. CKII Ngô Minh Tuấn – Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh cho biết: “Bệnh nhân được chẩn đoán phình mạch máu não khổng lồ tại TP.HCM được các bác sĩ giải thích nên can thiệp điều trị vì nguy cơ vỡ gây tử vong. Trong quá trình chụp DSA tại S.I.S nhờ công nghệ dựng hình mạch máu 3D trên máy DSA hiện đại ICONO, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có thêm túi phình thứ 3 nằm cạnh túi phình khổng lồ bên phải với kích thước to nhất 20mm, 12mm và 5mm”.

Sau chưa đầy 2 giờ, rất may các bác sĩ đã “khóa ngòi” được 3 quả bom phình mạch với một mức kinh phí… 0 đồng cho 2 stent trị giá hơn 400 triệu nhờ vào sự giúp đỡ của quý mạnh thường quân trong ngoài nước và tập thể y bác sĩ, cán bộ công nhân viên bệnh viện đóng góp.

Hiện tại, sau can thiệp sức khỏe của bà Phận ổn định, tuy nhiên vẫn cần phải theo dõi.