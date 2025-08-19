Nên mở hay đóng cửa nhà vệ sinh khi không dùng?

Nghiên cứu của Hiệp hội Vi sinh vật học Mỹ cho thấy trong không khí nhà vệ sinh, mỗi cm3 có thể chứa tới 2 triệu vi khuẩn, bao gồm cả những loại nguy hiểm như E.coli (vi khuẩn đường ruột) hay tụ cầu vàng, thủ phạm gây nhiễm trùng da, hô hấp.

Các chuyên gia phân tích, việc đóng hay mở cửa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phát tán của vi khuẩn, nấm mốc và mùi hôi.

Mở cửa: lợi thông khí, hạn chế nấm mốc

Khi mở cửa, không khí được lưu thông, độ ẩm giảm, từ đó hạn chế tình trạng nấm mốc phát triển trong môi trường ẩm ướt của nhà vệ sinh. Thống kê cho thấy nếu độ ẩm duy trì trên 70%, kim loại trong phòng dễ gỉ sét nhanh gấp 3-5 lần, trong khi mở cửa thông khí có thể giữ độ ẩm ổn định 50-60%. Ngoài ra, ánh nắng mặt trời chứa tia UV đi qua cửa kính cũng có tác dụng diệt khuẩn, giảm tới hơn 70% lượng nấm men và vi khuẩn bám trên bề mặt.

Đóng cửa: ngăn mùi và chặn vi khuẩn phát tán

Ngược lại, khi đóng cửa, mùi hôi khó thoát ra ngoài, đồng thời giảm nguy cơ vi khuẩn lan sang các khu vực khác trong nhà. Đặc biệt khi xả nước bồn cầu mà không đóng nắp, một “đám mây khí dung” chứa vi khuẩn có thể lơ lửng trong không khí tới cả giờ đồng hồ. Nếu để cửa mở, khả năng vi khuẩn lây lan ra ngoài tăng gấp 3 lần.

Đóng cửa kết hợp bật quạt hút sẽ tạo môi trường áp suất âm, giúp hút ẩm và mùi hôi nhanh hơn, hiệu quả xử lý tăng 50% so với chỉ mở cửa. Ngoài ra, đóng cửa còn tránh tình trạng thất thoát hơi lạnh từ điều hòa hay hơi ấm từ máy sưởi, tiết kiệm năng lượng đáng kể.

Giải pháp dung hòa: vừa thoáng khí vừa an toàn

Các chuyên gia khuyến nghị sau khi tắm hoặc sử dụng nhà vệ sinh, nên mở cửa khoảng 15 phút cho thoáng khí, sau đó đóng cửa nhưng để hé một khe nhỏ và bật quạt hút thêm 10 phút. Cách làm này vừa giảm độ ẩm xuống dưới 60%, vừa hạn chế mùi hôi, đồng thời ngăn ngừa vi khuẩn phát tán.

Những lưu ý quan trọng khác:

- Bàn chải đánh răng nên đặt cách xa bồn cầu ít nhất 1 mét, tốt nhất để trong hộp đậy kín.

- Khăn tắm nên treo ở chỗ thông gió, tránh treo sau cửa nơi ẩm ướt.

- Mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da không nên để trong nhà vệ sinh, vì độ ẩm cao dễ làm biến chất.

- Nên vệ sinh nhà vệ sinh 1 - 2 lần/tuần bằng dung dịch chứa clo để diệt khuẩn.

Có thể thấy, chuyện đóng hay mở cửa nhà vệ sinh không còn là chuyện nhỏ. Quản lý đúng cách, kết hợp thông gió và khử khuẩn khoa học, sẽ giúp gia đình giảm đáng kể nguy cơ nhiễm bệnh từ những vi khuẩn “vô hình” trong phòng tắm.

Nguồn và ảnh: Sohu