Người đàn ông 42 tuổi tử vong sau khi tắm

Đầu năm nay, vị 42 tuổi CEO (giám đốc điều hành) của một chuỗi đồ uống tại Đài Loan (Trung Quốc) đã qua đời, nghi ngờ đau tim sau khi tắm.

Theo Business Today , ban đầu, người đàn ông chỉ nghĩ rằng mình mệt mỏi thông thường nên nói với người nhà: "Không cần đến bệnh viện, chỉ cần nằm nghỉ một lúc". Nhưng bệnh tình trở nặng, bệnh nhân phải vào viện cấp cứu và tử vong 1 giờ sau đó.

Bác sĩ gia đình Liễu Bằng Trì cho biết, một nghiên cứu năm 2023 phát hiện ra rằng khi nhiệt độ từ 15 đến 32 độ C, nguy cơ nhồi máu cơ tim ở những người trên 50 tuổi sẽ tăng 1,1% cho mỗi lần nhiệt độ giảm 1 độ.

Theo TVBS , các cuộc khảo sát trước đây ghi nhận, tỉ lệ bị tăng huyết áp ở nhóm từ 18 đến 40 tuổi tại Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 4,5%, tương đương 350.000 đến 360.000 người. Có tới 60% trong số đó không biết mình bị huyết áp cao do không có triệu chứng rõ rệt. Một số người bộc lộ các dấu hiệu như đau đầu, chóng mặt, ù tai, tê tay, cứng cổ, chảy máu mắt và mặt đỏ bừng.

Ai cũng biết tắm rửa không chỉ là một thói quen hàng ngày mà còn là cách để chúng ta thư giãn, làm sạch cơ thể và tái tạo năng lượng sau một ngày dài mệt mỏi. Tuy nhiên, khi tắm bạn nên tránh những sai lầm sau kẻo gây hại sức khỏe:

Nhiệt độ nước quá cao

Nhiều người thích sử dụng nước nóng khi tắm nhưng thực tế cách làm này rất sai lầm, nếu nhiệt độ nước quá cao khi tắm sẽ khiến mạch máu bị giãn ra. Bên cạnh đó, nhiệt độ cao cũng sẽ lấy đi quá nhiều dầu trên bề mặt da, khiến làn da vốn dễ khô vào mùa đông càng thêm khô, thậm chí ngứa và nứt nẻ.

Khi tắm nước nóng, các mạch máu trên bề mặt da giãn ra, máu dồn về da, lượng máu cung cấp cho não và các cơ quan nội tạng sẽ bị giảm tương đối. Nếu nhiệt độ nước tắm quá cao, não và các cơ quan nội tạng có thể bị thiếu máu cục bộ, dẫn đến hồi hộp, tức ngực, chóng mặt và các cảm giác khó chịu khác, thậm chí có thể bị tụt huyết áp nghiêm trọng, thậm chí là đột quỵ.

Vì vậy, những người đã mắc các bệnh cơ bản như cao huyết áp, tim mạch thì không được tắm nước quá nóng mà chỉ nên điều chỉnh ở mức ấm vừa phải.

Đi tắm sau khi ngủ dậy

Buổi sáng ngủ dậy, cơ thể vẫn còn chưa tỉnh táo. Lúc này nhiều người chọn cách đi tắm. Nhưng trên thực tế, đi tắm khi vừa ngủ dậy thực sự không tốt cho sức khỏe, dễ gây chóng mặt, thậm chí là sốc hạ đường huyết.

Lời khuyên cho bạn là nên tắm rửa sạch sẽ, ăn sáng sau khi ngủ dậy và tắm rửa khi cơ thể và tinh thần đã phục hồi.

Đi tắm ngay khi vừa ăn no

Sau khi ăn là thời điểm phần lớn máu trong cơ thể chúng ta dồn xuống dạ dày. Việc tắm lúc này sẽ khiến các mạch máu trong toàn bộ cơ thể giãn ra, điều này sẽ làm tăng lượng máu lưu thông trên da và cơ, ảnh hưởng lớn đến tiêu hóa, gây khó tiêu và các triệu chứng khác.

Tắm ngay sau khi tập thể dục

Sau khi tập thể dục, các mao mạch trên cơ thể chúng ta vẫn đang giãn nở. Nếu tắm ngay vào thời điểm này sẽ khiến khí lạnh xâm nhập, rất bất lợi cho sức khỏe. Trong trường hợp bình thường, mọi người nên để nhiệt độ nước trong bồn tắm bằng nhiệt độ cơ thể, thích hợp nhất là từ 35 đến 37 độ.

Tắm ngay sau khi uống bia rượu

Theo y học cổ truyền Trung Quốc, thời điểm sau khi uống bia rượu xong làn da thường trở nên rất yếu. Việc tắm rửa lúc này sẽ làm tổn thương đến làn da vốn đang rất mỏng manh, nhạy cảm và gây viêm da, thậm chí dẫn đến ngất xỉu, đột quỵ.

Thời gian tắm quá lâu

Các chuyên gia sức khoẻ cho rằng, việc tắm rửa quá lâu sẽ rửa trôi hết lớp dầu tự nhiên bảo vệ da, khiến da bị khô trầm trọng. Không những vậy, việc này còn khiến cơ thể bị thiếu oxy, thiếu máu cục bộ dẫn đến chóng mặt và ngất xỉu. Nguy hiểm hơn, đối với những người có tiền sử bị cao huyết áp và bệnh tim mạch vành thì còn có nguy cơ tử vong.