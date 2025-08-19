3 bộ phận BẨN NHẤT trên con cá, chứa cả ổ vi khuẩn, ký sinh trùng, chất cực độc nhưng nhiều người thích ăn, tưởng bổ

Cá từ lâu đã được coi là “món vàng” trên bàn ăn nhờ giàu đạm dễ tiêu, axit béo omega-3, vitamin D và nhiều khoáng chất. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên ăn cá ít nhất 2 lần mỗi tuần để tốt cho tim mạch, não bộ cũng như giúp giảm nguy cơ tiểu đường, béo phì. Ăn cá thường xuyên còn được khuyên là bí quyết giữ dáng, chống lão hóa và kéo dài tuổi thọ.

Thế nhưng, không phải bộ phận nào của cá cũng đáng để ăn. Bởi bên cạnh những phần thịt giàu dưỡng chất, vẫn tồn tại những “góc tối” cực bẩn - nơi tích tụ vi khuẩn, ký sinh trùng và thậm chí cả chất độc nguy hiểm. Điều đáng lo là nhiều người vẫn vô tư ăn, tưởng bổ dưỡng, mà không biết rằng mình đang tự rước bệnh vào người.

1. Đầu cá

Nhiều người thích ăn đầu cá vì cho rằng bổ não, giàu chất béo tốt. Quả thật, phần đầu có chứa axit béo không bão hòa và chất phốt pho lipid, rất có lợi cho trí nhớ. Nhưng thực tế, đây lại là một trong những vị trí bẩn nhất của cá. Nhất là nếu bạn ăn cả phần đầu cá bao gồm mang cá.

Phần mang cá nằm ngay ở đầu, tiếp xúc trực tiếp với môi trường nước, lọc hết bùn đất, rác và các chất ô nhiễm. Vì vậy, đầu cá và mang cá dễ tích tụ ký sinh trùng, vi khuẩn và cả kim loại nặng. Nếu cá sống trong ao hồ ô nhiễm, nguy cơ nhiễm độc càng cao. Đặc biệt, khi mua cá mà thấy phần đầu có mùi dầu hỏa hay thuốc trừ sâu thì tuyệt đối không nên ăn, bởi đó là dấu hiệu cá đã nhiễm độc nặng, dù chế biến kỹ đến đâu cũng không thể loại bỏ hết chất hại.

2. Lớp màng đen và ruột trong bụng cá

Khi mổ cá, bạn sẽ thấy bên trong bụng có một lớp màng đen mỏng. Đây là phần phúc mạc, vốn có nhiệm vụ bảo vệ nội tạng của cá. Tuy nhiên, đây cũng chính là nơi lắng đọng nhiều chất độc, tạp chất và ký sinh trùng. Ăn phải dễ khiến món cá có vị đắng, tanh hôi, đồng thời làm hại đường ruột.

Đi kèm với lớp màng đen là phần ruột cá, vốn là nơi tiêu hóa thức ăn, chứa nhiều cặn bẩn và vi khuẩn. Cá nuôi ở môi trường sạch thì ít nguy hiểm, nhưng cá nuôi ở ao hồ ô nhiễm sẽ khiến ruột trở thành “túi chứa độc chất”. Thế nhưng, nhiều người vẫn khoái khẩu món ruột cá chiên giòn hay xào, mà không hề biết rằng họ đang vô tình đưa cả ổ vi khuẩn, ký sinh trùng vào cơ thể. Nhất là nếu bạn sơ chế không kỹ.

3. Mật cá

Một bộ phận cực kỳ nguy hiểm ở cá nhưng lại được nhiều người coi là “đại bổ” chính là mật cá. Từ lâu đã tồn tại lời đồn dân gian rằng uống mật cá có thể chữa bệnh, bổ gan, sáng mắt, tăng cường sinh lý nam… nhưng thực tế, chưa có bất kỳ nghiên cứu khoa học nào chứng minh điều này.

Ngược lại, các nghiên cứu y học chỉ ra rằng mật cá chứa nhiều enzyme tiêu hóa cùng các độc tố nguy hiểm như tetrodotoxin và natri cyprinid sulfat. Đây đều là những chất cực độc, có thể tấn công trực tiếp vào gan, thận và hệ thần kinh, gây ra buồn nôn, đau bụng dữ dội, tiêu chảy, co giật, vàng da, suy thận cấp, suy hô hấp, thậm chí tử vong chỉ sau vài giờ. Điều đáng sợ là các độc tố này không bị phá hủy bởi nhiệt độ, tức là dù chiên, hấp hay nấu chín thì vẫn giữ nguyên độc tính.

Chính vì vậy, tuyệt đối không ăn mật cá dù là sống hay chín. Thậm chí trong quá trình làm cá, cũng cần cẩn thận loại bỏ để tránh làm vỡ, bởi không chỉ khiến độc tố ngấm vào thịt cá mà còn khiến món ăn có mùi vị đắng, khó ăn và tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc.

Nguồn và ảnh: NetEase Health, Family Doctor