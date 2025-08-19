Người Việt có loại nước trong như nước lọc, giá rẻ bèo nhưng giấu cả kho chất quý, uống vào vừa khỏe vừa đẹp

Loại nước đang được nhắc tới chính là nước dừa tươi. Với người Việt, nó được dùng để giải khát, nấu nướng… và cả làm đẹp. Thế nhưng không phải ai cũng biết loại nước nhìn chẳng khác gì nước lọc này lại giàu dinh dưỡng đến thế.

Từ protein, kali, natri, canxi, magie, vitamin C, vitamin nhóm B (B1, B3, B6) ,chất chống oxy hóa và enzyme sinh học tới nhiều axit amin thiết yếu. Nhờ vậy, uống nước dừa không chỉ để giải khát hay ngon miệng, còn mang lại vô vàn lợi ích cho sức khỏe và sắc đẹp mà ít ai ngờ tới.

10 lợi ích sức khỏe và làm đẹp nổi bật của nước dừa

Nếu uống nước dừa đúng cách, bạn sẽ nhận được cả “kho chất quý”, khỏe đẹp từ trong ra ngoài:

- Bổ sung điện giải tự nhiên: Nhờ giàu kali, natri, magie, nước dừa giúp cân bằng nước và khoáng trong cơ thể, giảm tình trạng mệt mỏi, chóng mặt, tụt huyết áp.

- Tốt cho tim mạch: Hàm lượng kali cao hỗ trợ điều hòa nhịp tim, ngăn ngừa tăng huyết áp, giảm nguy cơ đột quỵ.

- Giúp tiêu hóa tốt hơn: Các enzym sinh học như diastase, catalase, peroxidase trong nước dừa hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy bụng, khó tiêu.

- Làm đẹp da, tóc, móng và chậm lão hóa: Nước dừa giàu cytokinin và các chất chống oxy hóa (acid ascorbic, acid caffeic) giúp làm chậm lão hóa, da căng mịn, tóc và móng chắc khỏe, ít gãy rụng.

- Ổn định đường huyết: Magie trong nước dừa giúp tăng độ nhạy insulin, hỗ trợ kiểm soát đường máu, đặc biệt hữu ích với người tiền tiểu đường hoặc có nguy cơ cao.

- Hỗ trợ giảm cân: Nước dừa ít calo, không chất béo, lại tạo cảm giác no nên thích hợp cho người muốn giữ dáng.

- Tăng cường miễn dịch: Acid lauric trong nước dừa có khả năng kháng khuẩn, kháng virus, giúp cơ thể chống lại bệnh tật.

- Ngăn ngừa sỏi thận: Uống nước dừa giúp giảm hình thành tinh thể urat và oxalat trong thận, từ đó hạn chế nguy cơ sỏi.

- Giúp xương chắc khỏe: Hàm lượng canxi và magie trong nước dừa góp phần duy trì mật độ xương, phòng ngừa loãng xương sớm.

- Tốt cho não bộ: Hệ điện giải dồi dào giúp cải thiện dẫn truyền thần kinh, giảm căng thẳng. Vitamin B phức hợp có tác dụng làm dịu thần kinh, giúp ngủ ngon và tỉnh táo hơn.

Cách chọn dừa lấy nước ngon và lưu ý khi uống nước dừa

Để có ly nước dừa ngon, ngọt tự nhiên, không bị chua hay nhạt, khi mua cần lưu ý:

- Chọn quả dừa non vừa phải, có màu xanh tươi, phần vỏ hơi rám chứ không quá bóng loáng. Dừa quá non thường ít nước, còn quá già thì nước dễ bị chua, gắt.

- Gõ nhẹ vào quả dừa, tiếng vang đều và nặng tay chứng tỏ bên trong nhiều nước.

- Tránh dừa bị rạn nứt hay có mùi lạ, vì có thể đã bị hỏng hoặc ngâm hóa chất.

Khi uống, nên dùng nước dừa tươi nguyên chất, tránh loại đã pha đường hoặc đóng chai công nghiệp vì dễ mất chất và chứa chất bảo quản. Mỗi ngày chỉ nên uống 1 quả dừa nhỏ, không nên lạm dụng. Nếu thấy nước dừa có dấu hiệu lạ về màu sắc hay mùi vị dù mới bổ ra cũng nên vứt bỏ, không để nước dừa ngoài không khí quá 2 giờ và không dùng nếu để qua đêm dù trong tủ lạnh.

Những người nên hạn chế hoặc không nên uống nước dừa

Dù tốt và lành nhưng không phải ai cũng có thể uống nước dừa nhiều, có những người còn không nên uống:

- Người huyết áp thấp, hay tụt huyết áp: Nước dừa có tác dụng hạ huyết áp nhẹ, uống nhiều dễ gây choáng váng.

Ảnh minh họa

- Người mắc bệnh thận: Vì giàu kali, uống nhiều nước dừa có thể làm tăng kali máu, gây hại cho thận.

- Người bị cảm lạnh, tiêu chảy: Nước dừa có tính hàn, có thể làm tình trạng nặng hơn.

- Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu: Uống quá nhiều có thể gây đầy bụng, khó chịu đường tiêu hóa.

- Người vừa đi nắng về hoặc đang mệt lả: Không nên uống ngay, vì dễ gây lạnh bụng, tụt huyết áp đột ngột.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Eat This