Món cá khoái khẩu nhưng cực "phá gan", nhiều người hối hận sau khi ăn: Bác sĩ cảnh báo nên bỏ ngay

Món cá có thể gây tổn thương gan

Mới đây, Bệnh viện tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã tiếp nhận điều trị cho một người đàn ông nhập viện cấp cứu với các dấu hiệu như đau bụng dai dẳng, sốt cao và tổn thương gan.

Trước đó vài ngày, Bệnh viện Đại học Y khoa Nam Phương ở Thâm Quyến cũng đã điều trị cho một gia đình 3 người nhập viện trong tình trạng đau bụng, rối loạn tiêu hóa, sốt.

Điểm chung của các bệnh nhân này là đều mắc sán lá gan sau khi ăn món gỏi cá sống.

Bác sĩ Phó Yến Linh, Phó Trưởng khoa Gan và Bệnh Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhân dân Thâm Quyến, cho biết cá là một trong những loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, có thể chế biến thành nhiều món ăn bổ dưỡng khác nhau. Tuy nhiên, chế biến cá sai cách cũng có thể tiềm ẩn nguy cơ gây hại sức khỏe.

“Gỏi cá là món khoái khẩu của nhiều người. Tuy nhiên, món ăn này có thể tăng nguy cơ nhiễm ký sinh trùng”, bác sĩ Phó Yến Linh nói.

Theo bác sĩ, môi trường nước ô nhiễm là điều kiện thuận lợi để ấu trùng sán lá gan phát triển. Các loại cá sống trong môi trường nước bị ô nhiễm dễ có nguy cơ cao bị nhiễm ký sinh trùng, vi khuẩn, các loại giun sán.

Khi mọi người ăn sống các loại cá bị nhiễm ấu trùng sán lá gan, ấu trùng có thể xâm nhập vào cơ thể, di chuyển từ dạ dày xuống tá tràng rồi ngược dòng mật để cư trú tại gan, đục thủng bao gan và tấn công nhu mô gan, gây tổn thương gan, xơ gan.

Sán lá gan trưởng thành có thể ký sinh trong cơ thể và gây bệnh trong nhiều năm nếu người bệnh không phát hiện và điều trị kịp thời.

Ngoài ra, sán cũng có thể gây tổn thương biểu mô đường mật, tắc mật, viêm và xơ hóa đường mật thứ phát, thậm chí có thể gây ung thư biểu mô đường mật.

Gỏi cá sống tiềm ẩn nguy cơ nhiễm ký sinh trùng và có thể gây hại cho sức khoẻ.

Chuyên gia cảnh báo sán lá gan có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ, do đó mọi người nên bỏ ngay thói quen ăn gỏi cá sống.

Bác sĩ Phó Yến Linh chia sẻ: “Sán lá gan có thể gây ra các triệu chứng như đau bụng âm ỉ ở vùng gan, đầy bụng, buồn nôn, sốt, chóng mặt, vàng da, mệt mỏi, chán ăn, sụt cân bất thường,... Do đó, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu trên, mọi người nên đến viện kiểm tra để xác định chính xác nguyên nhân gây bệnh và điều trị kịp thời”.

Phòng ngừa nhiễm ký sinh trùng

Theo chuyên gia, nếu không được điều trị kịp thời, sán lá gan có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng. Do đó việc chủ động phòng ngừa là vô cùng quan trọng.

“Để đảm bảo an toàn sức khỏe, mọi người thay đổi thói quen ăn uống, nấu chín kỹ thực phẩm trước khi sử dụng, đặc biệt là các loại thủy hải sản như cá, ốc, tôm, cua... hoặc các loại rau thủy sinh”, bác sĩ Phó Yến Linh lưu ý.

Bên cạnh đó, chuyên gia cũng khuyến cáo mọi người cần thực hiện một số điều sau để hạn chế nguy cơ nhiễm ký sinh trùng. Cụ thể như sau:

- Rửa tay trước khi ăn, chế biến thức ăn; sau khi đi vệ sinh, tiếp xúc với phân, rác thải.

- Quản lý phân người và phân động vật, không dùng phân tươi để bón rau.

- Sử dụng nước sạch để ăn uống.

- Tẩy giun định kỳ 6 tháng/lần.