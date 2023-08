“Biển đen im lặng” vẫn mãi là nỗi ám ảnh của Kpop: Từ SNSD đến BTS chịu trận và giờ là Bi Rain

"Black ocean" (biển đen im lặng) là một thuật ngữ khá phổ biến trong cộng đồng fan Kpop, được tạo ra để khán giả bày tỏ sự phản đối kịch liệt, tẩy chay dành cho nghệ sĩ đó. Nếu như những ánh đèn rực rỡ, lấp lánh của lightstick tiếp thêm nhiều "lửa" cho nghệ sĩ trình diễn thăng hoa thì "black ocean" lại tạo nên một khoảng lặng đáng sợ, trở thành nỗi ám ảnh của mọi nhóm nhạc.

Chính vì vậy, việc phải hứng chịu sự im lặng, không cổ vũ của đám đông khán giả là điều không một ai mong muốn. Tuy nhiên, trong lịch sử âm nhạc Hàn Quốc, có rất nhiều nhóm nhạc đình đám đã từng trải qua khoảnh khắc đáng sợ này, dù giờ họ đều là những tên tuổi hàng đầu Kpop với lượng người hâm mộ đông đảo.

SNSD

Nói đến những màn "black ocean" huyền thoại của Kpop, không ai là không nhắc đến biển đen kinh hoàng mà 9 cô gái nhà SM phải hứng chịu thời mới debut. Tại Dream Concert 2008, ngoài cộng đồng người hâm mộ nhóm, tất cả các fandom còn lại đều đồng loạt tắt lightstick trong suốt 10 phút SNSD biểu diễn. Thậm chí, đám đông khán giả còn hô vang tên Wonder Girl - đối thủ một thời của SNSD khiến bầu không khí trở nên vô cùng đáng sợ.

BLACK OCEAN SNSD - DREAM CONCERT 2008

Nguyên nhân dẫn đến biển đen của girlgroup nhà SM là do những tương tác thân mật của các cô gái với nhiều nhóm nhạc tiền bối cùng công ty - những boygroup sở hữu lượng fan hùng hậu nhất nhì Kpop lúc bấy giờ. Do đó, người hâm mộ của DBSK, Super Junior, SS501 đã "liên minh" với nhau để thể hiện thái độ tẩy chay với nhóm. Dù hiện tại, SNSD đã trở thành "nhóm nhạc quốc dân" với vô vàn thành tựu ấn tượng nhưng biển đen năm đó của 9 cô gái vẫn là một trong những khoảnh khắc khó quên, được truyền lại qua nhiều thế hệ.

Biển đen năm 2008 của SNSD vẫn là 1 sự kiện khó quên trong Kpop

SEVENTEEN

SEVENTEEN là trường hợp hiếm hoi gặp phải "black ocean" khi trình diễn ca khúc Mansae tại MAMA 2015 nhưng không phải do sự ghét bỏ của khán giả. Cụ thể, thời đó, boygroup của Pledis mới ra mắt nên chưa có nhiều người biết đến và nhóm cũng không có màu lightstick riêng. Bên cạnh đó, nhiều người đi xem đêm diễn cũng tường thuật lại khán giả phía dưới vẫn hò hét và cổ vũ xuyên suốt màn trình diễn của SEVENTEEN nên màn "black ocean" này có thể được coi là một sự cố hy hữu.

Khoảnh khắc được cho là "black ocean" trong màn trình diễn của SEVENTEEN

Lovelyz

Lovelyz là minh chứng cho câu nói "không gì sợ nhất bằng fan quay lưng" khi chính người hâm mộ đã đứng lên kêu gọi các fandom khác tắt lightstick trong màn trình diễn của nhóm. Nguyên nhân của màn tẩy chay này là do thành viên Jisoo của nhóm dính nhiều scandal trước đó nhưng vẫn tham gia trình diễn, làm ảnh hưởng đến hình ảnh Lovelyz.

T-ARA

Đang trên đà phát triển sự nghiệp, T-ARA cũng phải đối diện với biển đen do chính người hâm mộ nhóm tạo nên sau lùm xùm bắt nạt thành viên Hwayoung vào năm 2012. Thời điểm vụ việc xảy ra, không chỉ fan T-ARA mà công chúng cũng đồng loạt quay lưng, tẩy chay khiến sự nghiệp nhóm tụt dốc không phanh. Dù hiện tại, các cô gái đã được minh oan nhưng scandal nghiêm trọng khi ấy đã khiến T-ARA không thể lấy lại hào quang năm xưa.

Sự im lặng từ khán giả sau scandal chấn động của T-ARA

BTS

Là một trong những nhóm nhạc toàn cầu hiện tại với lượng người hâm mộ đông đảo, ít ai biết rằng BTS cũng từng là "nạn nhân" của nỗi ám ảnh mang tên "black ocean" tại lễ trao giải Golden Disk Awards 2016. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho rằng màu đen bao trùm năm đó là nhắm đến EXO nhưng vì fan của boygroup nhà SM quá đông nên khiến BTS bị vạ lây. "Black ocean" đã diễn ra trong cả phần trình diễn của 2 boygroup đình đám nhưng vì lúc đó, EXO đã sở hữu fandom hùng mạnh nên biển đen đã không thành công trong phần trình diễn của nhóm.

Biển đen tại Golden Disk Awards 2016 vẫn khiến nhiều người không khỏi tranh cãi

Bi Rain

Mới đây, dù đã có vị thế nhất định trong làng giải trí nhưng Bi Rain đã phải đối mặt với biển đen im lặng tại KCON LA 2023. Điều này cũng khiến nhiều người không khỏi bất ngờ vì đã là năm 2023 rồi, thời "tẩy chay" bất chấp đã qua rồi mà vẫn còn xuất hiện hình ảnh này.

Lý do chồng Kim Tae Hee phải hứng chịu sự "ngó lơ" của người xem là do cách điều hành và quản lý công ty của nam nghệ sĩ. Các nhóm nhạc do Bi Rain đào tạo đều có kết cục chung là rời công ty sau thời gian dài bị bỏ bê vì nam ca sĩ quá tập trung cho sự nghiệp solo của mình. Điều này đã khiến công chúng không khỏi phẫn nộ, cho rằng Bi Rain đã xem thường sự cố gắng, nỗ lực và làm lãng phí thanh xuân của nhiều tài năng trẻ.