Bí quyết đơn giản giúp cụ bà 102 tuổi minh mẫn, đi 7km mỗi ngày tới chỗ làm

Bà Tomoko Horino sinh ra ở Fukushima (Nhật bản), vừa bước sang tuổi 102 vào ngày 9/4. Sau khi kết hôn ở tuổi 21, bà làm việc cho một tập đoàn viễn thông. Để trang trải chi phí gia đình và có thể vừa đi làm vừa chăm sóc con cái, bà bắt đầu công việc tư vấn và bán mỹ phẩm trong một cửa hàng làm đẹp.

Bà Tomoko Horino được Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là cố vấn sắc đẹp lớn tuổi nhất thế giới (Nguồn ảnh: prtimes.jp)

Bà Tomoko gắn bó với công việc tư vấn làm đẹp được khoảng 62 năm. Hàng ngày bà di chuyển đến chỗ làm cách nhà 7km bằng xe buýt. Thay vì lựa chọn nghỉ hưu an dưỡng tuổi già, bà vẫn tiếp tục cống hiến và luôn thể hiện niềm yêu thích, say mê với công việc.

Một trong những bí quyết giúp bà khỏe mạnh và sống thọ chính là “làm việc”. Trong cuốn sách “ Niềm vui khi vẫn còn được làm việc - Tôi 102 tuổi ”, bà Tomoko chia sẻ một số bí quyết giúp bản thân duy trì cuộc sống khỏe mạnh và trường thọ.

Làm việc

Làm việc giúp duy trì hoạt động nhận thức, tạo ra mục đích sống và niềm vui trong cuộc sống. Việc giữ cho trí óc luôn hoạt động, có mục đích rõ ràng đều là những yếu tố quan trọng giúp tăng cường sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.

Theo các nghiên cứu khoa học, việc tiếp tục làm việc khi tuổi đã cao mang lại lợi ích đáng kể cho cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Cụ thể, mỗi năm người cao tuổi làm việc thêm có thể giảm nguy cơ suy giảm trí tuệ từ 3 đến 5%.

Ra ngoài giao tiếp với mọi người

Việc giao tiếp và ra ngoài thường xuyên giúp tăng cường sức khỏe tinh thần và thể chất, giảm căng thẳng, từ đó có thể góp phần kéo dài tuổi thọ. Các hoạt động này giúp kết nối xã hội, mang lại cảm giác vui vẻ và sảng khoái.

Bạn có thể chọn những cách đơn giản để bắt đầu quá trình giao tiếp với mọi người như dành thời gian gặp gỡ, trò chuyện với bạn bè, người thân, hàng xóm, tham gia các hoạt động cộng đồng, ra công viên để gặp gỡ mọi người hoặc tích cực giao tiếp với con cháu để tạo sự gần gũi trong gia đình.

Tạo ra niềm vui nhỏ mỗi ngày

Bà chia sẻ rằng: “ Mỗi ngày tôi dành khoảng một tiếng buổi sáng và một tiếng buổi tối để chăm sóc da thật kỹ lưỡng, cẩn thận. Buổi sáng, tôi luôn trang điểm, dù hôm đó không có hẹn gặp ai. Tôi vẫn thoa kem nền, phủ phấn, đánh son, chưa bao giờ lười biếng. ”

Chỉ cần sống mỗi ngày theo cách mình yêu thích và thấy vui vẻ, thì bất kỳ ai cũng có thể hạnh phúc. Bởi vì cuộc đời con người được tạo nên từ từng ngày nhỏ bé tích lũy lại mà thành.

Không kén chọn, đặc biệt thích món lươn

Mặc dù lớn tuổi, bà Tomoko vẫn giữ thói quen tự mình vào bếp nấu nướng. Bà không hề kén chọn đồ ăn, món ăn yêu thích nhất của bà là lươn.

Các chuyên gia đánh giá việc bà Tomoko ăn uống đa dạng là một thói quen rất tốt. Đối với người cao tuổi, việc ăn uống đúng cách và hấp thu đầy đủ các chất dinh dưỡng một cách cân bằng là vô cùng quan trọng.

(Nguồn: EDH)