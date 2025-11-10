Người phụ nữ 56 tuổi mỗi ngày đều ăn 1 nắm lạc luộc, nửa năm đi khám, kết quả khiến bác sĩ bất ngờ

Người phụ nữ ăn một nắm lạc luộc mỗi ngày liên tục trong 6 tháng

Theo thông tin đăng tải trên trang Sohu (Trung Quốc), bà Vương Mẫn, 56 tuổi, là một bà nội trợ điển hình. Bà dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình. Bên cạnh đó, bà cũng luôn chú ý đến sức khỏe của bản thân. Bà Vương thường đọc cái tin tức sức khoẻ trên mạng xã hội để tìm hiểu cách giúp cơ thể luôn khoẻ mạnh.

Khoảng nửa năm trước, bà Vương đọc được thông tin nói rằng ăn lạc luộc tốt cho sức khoẻ nên bà đã quyết định duy trì thói quen ăn một nắm lạc luộc nhỏ mỗi ngày.

Thói quen này được bà duy trì đều đặn suốt 6 tháng qua. Gần đây, khi đi khám sức khỏe định kỳ, kết quả của bà khiến bác sĩ vô cùng bất ngờ: chỉ số huyết áp, mỡ máu, đường huyết của bà Vương đều ở mức ổn định. Bác sĩ đánh giá tình trạng sức khỏe của bà Vương tốt hơn nhiều so với những người cùng độ tuổi.

Khi tìm hiểu kỹ hơn về lối sống của bà Vương, bác sĩ phát hiện bà có thói quen ăn uống điều độ, ngoài ra, mỗi ngày bà Vương đều ăn thêm một nắm lạc. Theo bác sĩ, thói quen nhỏ như ăn thêm 1 nắm lạc luộc mỗi ngày đã góp phần mang đến tác động tích cực cho sức khỏe của bà Vương.

Bà Vương duy trì ăn 1 nắm lạc luộc mỗi ngày liên tục trong 6 tháng. (Ảnh minh hoạ)

Bác sĩ lý giải lợi ích của việc ăn lạc luộc

Theo chia sẻ của bác sĩ, lạc là một trong những loại hạt giàu dinh dưỡng nhất, chứa nhiều protein, chất béo tốt, chất xơ, vitamin và khoáng chất. Những thành phần này không chỉ giúp cơ thể duy trì năng lượng mà còn hỗ trợ hoạt động của tim mạch, hệ thần kinh và cải thiện sức khoẻ làn da.

“Lượng protein chất lượng cao trong lạc đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phục hồi cơ bắp, tái tạo tế bào. Ngoài ra, các axit béo không bão hòa trong lạc còn giúp làm chậm quá trình lão hóa da”, vị bác sĩ cho biết.

Không chỉ vậy, lạc còn giúp cải thiện trí nhớ và hỗ trợ sức khỏe não bộ nhờ chứa vitamin B3 cho cơ thể. Chất dinh dưỡng này có khả năng thúc đẩy tuần hoàn máu lên não, tăng khả năng tập trung và ghi nhớ, đặc biệt hữu ích với người lớn tuổi.

Theo bác sĩ, lạc cũng góp phần ổn định lượng đường trong máu. Nhờ hàm lượng mangan dồi dào, loại hạt này giúp chuyển hóa carbohydrate, hấp thụ canxi và điều hòa đường huyết, từ đó giúp phòng ngừa bệnh tiểu đường loại 2 hiệu quả.

Ngoài ra, trong lạc còn có các hợp chất chống oxy hóa mạnh như axit oleic và resveratrol, có khả năng giảm viêm, cải thiện lưu thông máu, đồng thời hỗ trợ bảo vệ tim mạch.

Lạc đem đến nhiều lợi ích cho sức khoẻ. (Ảnh minh hoạ)

Lưu ý khi ăn lạc

Thường xuyên ăn lạc mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, tuy nhiên bác sĩ cho biết mọi người nên ghi nhớ một số lưu ý dưới đây để đảm bảo an toàn cho sức khỏe:

- Không ăn quá nhiều lạc: Mọi người nên ăn một nắm nhỏ lạc mỗi ngày, không nên ăn quá nhiều hoặc ăn thiên lệch, phụ thuộc hoàn toàn vào lạc để “tăng cường sức khoẻ” vì điều này có thể dẫn đến tình trạng dư thừa calo, gây tăng cân.

- Không ăn lạc mốc: Lạc mốc có chứa độc tố aflatoxin. Độc tố này có thể gây ngộ độc thực phẩm trực tiếp và có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư gan.

- Người bị dị ứng không nên ăn lạc: Một số người có cơ địa dị ứng với lạc nên tránh sử dụng loại thực phẩm này vì nó có thể gây ra các triệu chứng như nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng, khó thở,...