4 sao Hàn sở hữu mái tóc dày dài phụ nữ từ trẻ đến già đều mơ ước: Họ đều mê mẩn những món chống rụng tóc này!

Làng giải trí Hàn Quốc vốn nổi tiếng với những idol có mái tóc dày, bóng khỏe như trong quảng cáo dầu gội. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau những suối tóc mềm mượt ấy là cả một "bí quyết dinh dưỡng" được các sao duy trì đều đặn mỗi ngày. Red Velvet Seulgi, BLACKPINK Jennie, ILLIT Wonhee hay IVE An Yujin đều sở hữu mái tóc dày đến mức fan phải thốt lên: "Đây đúng là tóc thần!". Điểm chung là họ đều có món ăn yêu thích giúp chống rụng tóc, kích thích mọc tóc và nuôi dưỡng da đầu khỏe mạnh.

1. Seulgi (Red Velvet)

Trong một buổi trò chuyện, Seulgi từng tiết lộ: "Tóc tôi dày xong còn xoăn nữa nên được gọi là Sư tử Seulgi. Vì tóc dày nên dây buộc tóc hay bị đứt và phải mất một giờ chỉ để làm khô tóc".

Cô nàng bật mí mình rất thích uống sữa đậu nành vừa giúp kiểm soát cân nặng, vừa giúp tóc dày và khỏe hơn.

Theo Healthline, đậu nành chứa isoflavone, một hợp chất có cấu trúc tương tự estrogen, loại hormone giúp cân bằng chu kỳ mọc tóc, đồng thời ngăn ngừa rụng tóc do thiếu hụt nội tiết tố. Bên cạnh đó, protein trong sữa đậu nành cung cấp axit amin cysteine và methionine, 2 thành phần quan trọng cấu tạo nên keratin, "nguyên liệu" chính của sợi tóc.

Vì vậy, duy trì thói quen uống sữa đậu nành mỗi ngày không chỉ giúp da đẹp, dáng thon mà còn nuôi tóc dày và chắc khỏe từ gốc đến ngọn - bí quyết tưởng nhỏ nhưng lại là "chân ái" của Seulgi.

2. Wonhee (ILLIT)

Từ nhỏ, Wonhee đã được bố mẹ chăm sóc tóc kỹ đến mức "từng bị cạo đầu để tóc mọc dày hơn". Và đúng như vậy, trong mọi bức ảnh, tóc của cô nàng luôn dày, mượt và bồng bềnh tự nhiên. Một trong những món Wonhee thích nhất là dâu tây.

Theo Healthline, dâu tây rất giàu vitamin C, giúp cơ thể hấp thu sắt - khoáng chất cực kỳ quan trọng để ngăn rụng tóc. Thiếu sắt là nguyên nhân phổ biến khiến tóc yếu, gãy và rụng hàng loạt. Ngoài ra, dâu tây còn chứa axit ellagic và silica, giúp tóc bóng mượt và kích thích các nang tóc hoạt động tốt hơn.

Một ly sinh tố dâu tây mỗi sáng không chỉ đẹp dáng, đẹp da mà còn giúp tóc dày bồng bềnh như idol Gen Z Wonhee - công thức "vừa ngon vừa đẹp" mà chị em nào cũng nên thử.

3. Jennie (BLACKPINK)

Jennie, "thành viên tóc dày nhất BLACKPINK", từng xuất hiện trên You Quiz on the Block và tiết lộ bí quyết tóc khỏe, da đầu tốt chính là thói quen sấy tóc sát da đầu và dùng tinh chất dưỡng tóc từ nhỏ theo lời mẹ dạy. Ngoài ra, cô nàng còn đặc biệt thích ăn salad bơ mỗi ngày.

Không phải ngẫu nhiên Jennie mê bơ. Theo WebMD, bơ chứa nhiều vitamin E, axit béo omega-3 và biotin, đều là "thần dược" cho mái tóc:

- Vitamin E giúp chống oxy hóa, bảo vệ nang tóc khỏi gốc tự do.

- Biotin (vitamin B7) hỗ trợ sản xuất keratin, giúp tóc mọc nhanh, dày và ít gãy rụng.

- Chất béo lành mạnh trong bơ giúp da đầu mềm mại, giữ ẩm tự nhiên.

Nhờ vậy, salad bơ không chỉ là món healthy mà còn là liệu pháp làm đẹp tóc từ bên trong, giúp Jennie giữ được mái tóc dày, bóng và đầy sức sống mỗi khi lên sân khấu.

4. An Yujin (IVE)

Trong một buổi livestream, An Yujin từng nói vui rằng tóc mình "dày như 5 phần mì pasta". Cô nàng tiết lộ thường xuyên ăn cá hồi và đây chính là bí quyết đằng sau mái tóc dày như búp bê Barbie của cô.

Theo Harvard Health Publishing, cá hồi là nguồn thực phẩm dồi dào axit béo omega-3, protein và vitamin D, giúp kích thích nang tóc hoạt động mạnh mẽ hơn. Omega-3 còn giúp giảm viêm da đầu, cải thiện lưu thông máu, từ đó ngăn ngừa tình trạng tóc mỏng và rụng sớm.

Cá hồi cũng chứa selenium - khoáng chất giúp loại bỏ gốc tự do có hại, bảo vệ tế bào tóc khỏi tổn thương. Chính vì thế, duy trì thói quen ăn cá hồi 2–3 lần/tuần sẽ giúp tóc dày, bóng và chắc khỏe tự nhiên, y như mái tóc "vạn người mê" của Yujin.

Thay vì chỉ chăm tóc từ bên ngoài, hãy học sao Hàn "nuôi tóc bằng thực phẩm". Một ly sữa đậu nành buổi sáng, vài lát bơ trong salad trưa, dâu tây tráng miệng và cá hồi cho bữa tối, công thức này có thể không biến bạn thành idol, nhưng chắc chắn sẽ giúp bạn có một mái tóc dày, chắc khỏe và đầy sức sống như họ.

