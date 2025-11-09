Nam sinh 17 tuổi suýt chết vì suy đa tạng sau khi chạy bộ

Nam sinh, gọi tắt là Tiểu Cao 17 tuổi ở Quảng Tây (Trung Quốc), trong một ngày tháng 10, bị cảm lạnh và sốt, đã uống thuốc giảm đau hạ sốt Ibuprofen. Ngày hôm sau, khi cảm thấy khỏe hơn, Tiểu Cao tự tin chạy 800 mét. Ngay sau đó, em xuất hiện sốt cao, đau cơ dữ dội, vàng da toàn thân và nước tiểu màu nâu. Bệnh viện chẩn đoán em mắc “nhiễm trùng huyết, tiêu cơ vân, suy đa cơ quan (tổn thương tim, gan, thận và hệ tuần hoàn)”. Tình trạng nhanh chóng trở nặng, khi chuyển đến khoa cấp cứu, tính mạng em lúc này vô cùng nguy kịch.

Sau hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ xác định Tiểu Cao đã ở giai đoạn suy đa cơ quan, cần ngay lập tức vào phòng chăm sóc tích cực (ICU) để áp dụng các biện pháp hồi sức tối ưu như lọc máu, DPMAS (hấp phụ phân tử kép trên huyết tương), thay huyết tương, thậm chí có thể phải đặt ống thở cơ học nếu tình trạng xấu đi.

Nhờ sự nỗ lực của đội ngũ y tế, sức khỏe Tiểu Cao dần hồi phục, các chỉ số quan trọng trở lại ổn định và em được xuất viện an toàn.

Nguyên nhân là vận động quá sức sau khi bị sốt, cảm lạnh

Trường hợp của Tiểu Cao là ví dụ điển hình của “tiêu cơ vân do vận động mạnh dẫn đến suy đa cơ quan”.

Tiêu cơ vân là gì? Cơ người gồm cơ trơn, cơ vân (xương) và cơ tim. “Tiêu cơ vân” xảy ra khi các tế bào cơ vân bị phá hủy, giải phóng creatine kinase, myoglobin… vào máu, gây rối loạn môi trường trong cơ thể và có thể dẫn đến suy thận cấp. Tỷ lệ tử vong của tiêu cơ vân từ 8-18%, tăng cao hơn nếu kèm tổn thương thận. Nguyên nhân phổ biến là vận động quá sức, tập luyện không khoa học dẫn đến tổn thương cơ.

Ai cần cẩn trọng?

- Người ít vận động nhưng đột ngột tập luyện cường độ cao.

- Vận động hoặc lao động nặng trong môi trường nóng bức, oi nắng.

- Vận động viên marathon, cử tạ, thể hình hay các môn thể thao cường độ cao.

Triệu chứng cảnh báo sau vận động:

- Tại cơ: đau, sưng, nhạy cảm, yếu cơ.

- Toàn thân: mệt mỏi, sốt, nhịp tim nhanh, buồn nôn, nôn.

- Thận: nước tiểu màu nâu sẫm (myoglobin niệu), ít nước tiểu hoặc vô niệu.

Cách phòng tránh tiêu cơ vân:

- Tập luyện vừa sức : Theo hướng dẫn khoa học, tăng dần cường độ và thời lượng.

- Khởi động kỹ : Nhảy tại chỗ, bước chéo, bật nhảy và các động tác kéo giãn cơ động giúp cơ khớp thích nghi.

- Tránh vận động quá sức trong nóng bức : Nhiệt độ cao, độ ẩm cao làm rối loạn chuyển hóa cơ thể, tăng nguy cơ tiêu cơ vân.

- Bổ sung nước và điện giải : Uống nhiều lần, đủ lượng, kết hợp vitamin nếu cần.

Lưu ý quan trọng: tuyệt đối không vận động mạnh khi đang sốt hoặc cảm lạnh. Nếu sau khi tập luyện xuất hiện các triệu chứng nêu trên, cần đi khám y tế ngay, không được chủ quan.

Nguồn và ảnh: Sohu