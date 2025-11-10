Người đàn ông 69 tuổi tuổi tử vong sau khi uống một ngụm nước dừa theo cách "vạn người mê"

Vừa qua, bi kịch xảy ra khi một người đàn ông 69 tuổi ở Đan Mạch tử vong do uống nước dừa để lâu ngày bị hỏng.



Các bác sĩ Đan Mạch vừa phát đi cảnh báo về mối nguy hiểm tiềm ẩn từ việc tiêu thụ những quả dừa tươi đã được sơ chế sẵn nhưng không được bảo quản đúng cách sau cái chết thương tâm của một người đàn ông 69 tuổi.

Người đàn ông này mua một quả dừa đã được gọt vỏ, để trên bàn bếp suốt một tháng mà không cho vào tủ lạnh. Khi uống bằng ống hút, ông chỉ nuốt một ngụm nhỏ vì thấy nước có mùi vị lạ và khó chịu. Sau đó, ông bổ quả dừa ra, phát hiện phần ruột bên trong đã nhầy nhụa, có dấu hiệu bị hỏng nên lập tức vứt bỏ, theo Emerging Infectious Diseases.

Đáng chú ý chỉ 3 giờ sau, người đàn ông bắt đầu có các triệu chứng như toát mồ hôi, buồn nôn và nôn mửa. Khi xe cấp cứu đến nơi, ông đã ở trong tình trạng lú lẫn, mất thăng bằng, da tái và lạnh. Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị phù não nghiêm trọng. Dù được điều trị tích cực, người bệnh đã không qua khỏi và được tuyên bố chết não 26 giờ sau khi người nhà đưa đến viện.

Nếu không bảo quản đúng cách, dừa rất nhanh hỏng. Ảnh: Dr Samuel Choudhury.

Sau khi người đàn ông qua đời, nhà chức trách khám nghiệm tử thi ghi nhận có nấm phát triển trong khí quản, ban đầu bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm độc bongkrekic acid. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm sau đó xác định quả dừa chứa Arthrinium saccharicola, một loài nấm có thể sinh ra độc tố 3-nitropropionic acid - hợp chất được ghi nhận có khả năng tổn thương não nghiêm trọng và từng gây tử vong ở một số trường hợp tại Trung Quốc và châu Phi.

Hiện vẫn chưa có thuốc giải độc hiệu quả cho loại độc tố này. Việc điều trị chủ yếu tập trung vào kiểm soát triệu chứng và xử lý các biến chứng như viêm màng não hoặc viêm não.

Bác sĩ Samuel Choudhury tại Singapore, người có hơn 300.000 người theo dõi trên mạng xã hội, cũng lên tiếng cảnh báo: "Dừa đã gọt một phần vỏ phải được bảo quản trong tủ lạnh vì lớp cơm trắng đã lộ ra, dễ bị nấm mốc tấn công. Chỉ có dừa nguyên vỏ mới có thể để ở nhiệt độ phòng. Chỉ một ngụm nước từ quả dừa bị hỏng cũng có thể nguy hiểm tính mạng".

Các chuyên gia an toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng chỉ nên sử dụng nước dừa từ quả dừa tươi, bảo quản đúng cách, tuyệt đối không sử dụng nếu thấy dấu hiệu bất thường về mùi hoặc màu sắc.

Những lưu ý khi uống nước dừa để không gây hại sức khoẻ

- Chú ý đến lượng nước dừa: Thông tin trên Sức khỏe & Đời sống nên uống 1-2 quả dừa xiêm mỗi ngày, không nên uống quá nhiều vì có thể gây thừa đường tự nhiên (dẫn đến tăng cân) hoặc mất cân bằng điện giải (do kali cao).

- Nên uống nước dừa nguyên chất: Hạn chế uống các loại nước dừa đóng chai đã qua xử lý hoặc có thêm đường, hương liệu.

- Không dùng trong trường hợp dị ứng với nước dừa: Nếu bạn cảm thấy đầy bụng, khó tiêu hoặc có bất kỳ dấu hiệu khó chịu nào khi uống nước dừa xiêm thì cần dừng ngay.

- Uống từ từ, từng ngụm nhỏ: Đặc biệt khi cơ thể đang mệt mỏi hoặc sau khi vận động mạnh, không nên uống quá nhanh hoặc uống một lượng lớn cùng lúc.

- Không thêm đường khi uống nước dừa: Nước dừa xiêm đã có vị ngọt tự nhiên, việc thêm đường sẽ làm tăng lượng calo và đường nạp vào cơ thể.

Mặc dù nước dừa tốt nhưng những trường hợp cần tránh uống nhiều để bảo vệ sức khỏe:

- Những người ngay sau khi đi nắng về hoặc vừa tập thể thao xong: Uống nước dừa xiêm ngay lập tức có thể gây lạnh bụng, ớn lạnh, trúng gió.

- Những người huyết áp thấp: Các trường hợp này nếu uống nước dừa xiêm có thể làm hạ huyết áp quá mức.

- Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu: Nước dừa có thể gây co bóp tử cung, ảnh hưởng xấu đến thai nhi nên phụ nữ mang thai 3 tháng đầu cần tham khảo ý kiến bác sĩ.

- Nước dừa rất tốt, nhưng không thay thế được hoàn toàn nước lọc nên vẫn cần uống đủ nước lọc hàng ngày, đảm bảo cơ thể được cung cấp đủ nước.