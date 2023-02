Bật mí 4 mẹo ăn tối giúp cân nặng của chị em âm thầm giảm đi lúc nào không hay

Khi nhắc tới việc ăn tối thế nào để giảm cân và giữ dáng, hầu hết chị em thường nghĩ ngay tới việc nhịn ăn tối. Tuy nhiên trên thực tế thì việc bỏ bữa tối lại không hề có lợi cho việc kiểm soát cân nặng.

Theo lý giải từ các chuyên gia sức khỏe, nhịn ăn tối có thể khiến bạn thấy đói vào ban đêm, khó ngủ ngon giấc, ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất, tích tụ mỡ thừa. Chưa kể, bỏ bữa tối khiến bạn có xu hướng ăn bù vào bữa sáng hôm sau nên càng dễ gây tăng cân.

Ngoài ra, dạ dày và một số cơ quan vẫn hoạt động ngay cả khi bạn ngủ nên cơ thể cần chất dinh dưỡng để hoạt động. Nếu bạn bỏ qua bữa tối, dạ dày sẽ tiết nhiều axit hơn. Dư thừa axit lâu dài có thể gây đau dạ dày, tăng nguy cơ ung thư dạ dày.

Vì vậy, nếu muốn giảm cân, thay vì bỏ bữa tối, bạn hãy ăn tối đầy đủ mỗi ngày và áp dụng 4 mẹo sau đây:

1. Ăn tối sớm hơn

Cuộc sống bận rộn khiến rất nhiều chị em hiện đại có thói quen ăn tối muộn. Nhưng nếu muốn giảm cân, có vóc dáng đẹp, tốt nhất là hãy điều chỉnh giờ ăn tối của mình lên càng sớm càng tốt.

Ảnh minh họa

Nghiên cứu của trường Đại học Y Harvard cho thấy việc ăn tối muộn sẽ làm tăng gấp đôi tỷ lệ đói bụng so với việc ăn sớm, điều này cũng ảnh hưởng tới lối sống của bạn. Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu, việc ăn tối sớm hay muộn sẽ có liên quan tới trọng lượng cơ thể cũng như có thể cải thiện khả năng thành công cho việc giảm cân.

Khi ăn tối sớm, cơ thể sẽ tiêu thụ được một lượng calo nhất định trước khi đi ngủ. Hệ tiêu hóa sẽ không bị áp lực quá lớn, có đủ thời gian để thực hiện quá trình tiêu hóa và trao đổi chất. Hơn nữa, ăn tối sớm sẽ khiến bạn ít có cảm giác thèm ăn vặt, kiểm soát tốt lượng thức ăn và giúp cơ thể kiểm soát, giảm cân tốt hơn.

Một số nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng ăn tối sớm giúp cơ thể có nhiều thời gian để đốt cháy năng lượng một cách hiệu quả hơn, đồng thời chúng ta có thể kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn nên tránh tăng cân và bệnh tật. Vì vậy, hãy ăn tối trước 20 giờ, tốt nhất là trong khoảng 17 - 19 giờ và tuyệt đối không ăn gì sau 22 giờ.

2. Ăn ít hơn vào bữa tối

Thông thường, con người không có nhiều hoạt động sau bữa tối. Nếu lượng thức ăn nạp vào không được tiêu thụ hết thì năng lượng dư thừa sẽ biến thành mỡ dưới sự tổng hợp của tuyến tụy. Đây là nguyên nhân dẫn tới tăng cân, béo phì từ lúc nào bạn không hay biết.

Do vậy, bạn đừng nghĩ rằng mình ăn tối sớm hơn thì ăn bao nhiêu cũng được. Nếu muốn kiểm soát cân nặng, hãy giảm khẩu phần ăn song song với việc đẩy giờ ăn tối lên sớm hơn. Cụ thể, bạn chỉ nên ăn tối no đến khoảng 60 - 70%, nghĩa là chỉ vừa ăn tối đủ chứ chưa chạm tới cảm giác no bụng thì dừng lại ngay. Nếu chưa thể thích nghi và sợ đói bụng, hãy uống ngay một cốc nước lọc để “đánh lừa” dạ dày nhé!

Ảnh minh họa

Bạn cũng cần biết rằng, ăn tối no sẽ mất nhiều thời gian tiêu hóa và gây nên áp lực cho hệ tiêu hóa. Bởi vì trong thời gian cần được nghỉ ngơi theo đồng hồ sinh học thì chúng phải hoạt động quá sức. Không chỉ nhanh suy giảm chức năng dạ dày, ruột, gan… mà còn dẫn tới mất ngủ, khó ngủ. Ăn tối quá no trong thời gian dài còn dẫn tới tăng nguy cơ mắc các bệnh tiểu đường, tim mạch, đãng trí sớm…

3. Chọn đúng thực phẩm cho bữa tối

Dù chỉ ăn no vừa đủ nhưng nếu lựa chọn thực phẩm một cách tùy ý khi ăn tối thì cân nặng của bạn có thể sẽ tiếp tục tăng.

Đầu tiên, hãy ăn nhiều chất xơ hơn trong bữa tối. Ví dụ như các loại rau xanh, quả hạch, ngũ cốc, trái cây ít đường… Bởi vì chúng không chỉ khiến bạn nhanh no bụng mà còn no rất lâu, hạn chế lượng calo nạp vào nhưng lại dễ tiêu hóa hơn. Chưa kể tới, chất xơ còn hỗ trợ giảm mỡ thừa tích tụ lâu ngày, nó cũng có thể chống lại tác động gây hại cho cơ thể do ăn quá nhiều đường. Tỷ lệ chất xơ trong bữa ăn tối của bạn nên chiếm ít nhất 50% để giảm cân và tốt cho sức khỏe.

Tiếp theo, bạn nên giảm lượng đạm động vật trong bữa tối. Rất nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng ăn nhiều thực phẩm giàu protein như thịt, trứng, sữa... vào bữa tối ngoài gây tăng cân còn gây hại cho sức khỏe. Thức ăn nhiều đạm không thể tiêu hóa hết vào buổi tối rất dễ gây tích tụ mỡ, tăng cân hay béo phì, bệnh đường ruột, mỡ máu, cao huyết áp…

Ảnh minh họa

Lượng đạm động vật chỉ nên chiếm dưới 20% tổng lượng thức ăn bữa tối của bạn. Đặc biệt là chỉ nên tiêu thụ protein nạc cho bữa tối, nên ăn thịt trắng thay vì thịt đỏ. Do lượng calo trong thịt trắng thường ít hơn so với thịt đỏ và dễ tiêu hóa hơn, lại giúp no lâu. Hàm lượng protein cao trong thịt trắng cũng hỗ trợ tăng cơ, giảm mỡ thừa. Vì vậy hãy ưu tiên các phần thịt nạc trong gà, ngan, các loại cá… và tăng đạm thực vật khi ăn tối nhé!

Bạn cũng cần hạn chế đường và chất béo, tinh bột khi ăn tối. Một nguyên tắc quan trọng của người muốn giảm cân là kiểm soát tinh bột, tuy nhiên đừng bao giờ bỏ tinh bột hoàn toàn, ngay cả vào bữa tối. Lượng tinh bột nạp vào không được quá 15% tổng lượng thức ăn buổi tối. Nhưng quan trọng là nên ăn ít hoặc thay thế cơm trắng, bún, phở… bằng khoai lang, ngô… để có đủ tinh bột mà vẫn không lo tăng cân.

4. Lưu ý khi chế biến và cách ăn bữa tối

Về cách chế biến bữa tối để kiểm soát cân nặng, điều quan trọng nhất là hạn chế dầu mỡ và đường, muối. Ngoài việc ưu tiên các món luộc, hấp… thì cũng đừng bỏ nhiều muối hay các loại gia vị phức tạp trong món ăn của bạn.

Nếu đã kiểm soát được khẩu phần ăn và cách chế biến món ăn, việc tiếp theo bạn cần làm là lựa chọn thứ tự thực phẩm khi ăn tối. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bạn nên ăn rau củ hoặc đạm thực vật trước, sau đó đến protein động vật, tiếp theo là tinh bột rồi đến các món có nước như canh hay súp. Một mẹo ăn tối giảm cân có hiệu quả khác là nên uống một cốc nước lọc trước khi ngồi vào bàn ăn.

Ảnh minh họa

Khi ăn tối, hãy ăn chậm và nhai kỹ hơn. Dù bận rộn đến mấy, hãy sắp xếp ăn tối trong ít nhất 20 phút, bởi đây là khoảng thời gian tối thiểu để tiết ra các hormone kiểm soát cơn đói, tăng cảm giác no. Đồng thời, hãy tập trung vào việc ăn thay vì bị phân tán bởi các hoạt động giải trí trên tivi, điện thoại di động hoặc trò chuyện với người khác. Điều này giúp bạn nhanh no hơn khi ăn cùng một lượng thức ăn, kiểm soát được lượng calo nạp vào và cũng tránh đau dạ dày.

Ngoài ra, việc ăn tối lặp lại cố định vào thời điểm giống nhau trong thời gian dài cũng giúp ích rất nhiều cho việc giảm cân hay giữ dáng. Bởi nó giúp cơ thể thích nghi và hình thành đồng hồ sinh học cho tiêu hóa.

Nguồn và ảnh: Sohu, Eat This, Top Beauty