Bánh mì Việt lên MV của idol Kpop: Khung cảnh quán ăn khiến dân mạng vỗ tay rần rần

Không thể phủ nhận rằng, ẩm thực Việt đang ngày càng được nhiều bạn bè quốc tế mê mẩn, trong đó phải kể đến những vị khách Hàn Quốc. Từ phở, bún cho tới bánh mì - những món ăn bình dị nhưng đậm chất đường phố Việt Nam - đều được sao Hàn và người hâm mộ quốc tế yêu thích. Và mới đây, cộng đồng mạng Việt không khỏi trầm trồ khi phát hiện bánh mì Việt Nam xuất hiện trong một MV của nhóm nhạc Hàn Quốc, như một minh chứng sống động cho sức lan tỏa mạnh mẽ của ẩm thực Việt.

Trong MV "One More Time" vừa ra mắt của nhóm AllDay Project, một cảnh quay đã thu hút sự chú ý đặc biệt: bối cảnh là một quán ăn mang đậm phong cách Việt với bàn inox gập, lịch treo tường, cùng banner quảng cáo bia Sài Gòn quen thuộc, tạo nên một khung cảnh vừa chân thật vừa ấm cúng. Trên bàn, ổ bánh mì được đặt trang trọng như một điểm nhấn, như muốn nói rằng đây không chỉ là món ăn bình dân mà còn là biểu tượng văn hóa.

Cư dân mạng Việt lập tức bày tỏ sự thích thú. Nhiều người trầm trồ vì cảnh quay "giống như ở Việt Nam thật chứ không phải làm hình minh hoạ", trong khi số khác còn hào hứng tìm ra địa điểm thật: đây là chi nhánh của nhà hàng Phở Hoàng Việt tại Hàn Quốc, nơi không chỉ có phở bò và phở gà mà còn phục vụ nhiều món Việt khác như bánh mì, bánh xèo… Việc một quán Việt trên đất Hàn được chọn làm bối cảnh MV như thế càng chứng minh sức ảnh hưởng của ẩm thực Việt trên bản đồ quốc tế.

Sự kiện này càng có ý nghĩa khi nhìn lại tình cảm của sao Hàn với bánh mì Việt nói riêng và ẩm thực Việt nói chung. Nhiều nghệ sĩ Kpop từ lâu đã bày tỏ niềm yêu thích với món bánh mì của Việt Nam. Điển hình như Leeteuk và Shindong (Super Junior) từng tiết lộ rằng mình "nghiện" bánh mì Việt. Hay trong buổi fan meeting (gặp gỡ người hâm mộ) Dear. My With ngày 21/10/2023, nam diễn viên Lee Jong Suk cho biết anh đã ăn đến hai bát phở bò khi vừa đáp xuống sân bay, và anh còn tiết lộ bánh mì cũng là món ăn anh yêu thích nhất.

Khung cảnh quán trong MV không chỉ là hình ảnh "cho đẹp", mà còn như lời khẳng định: bánh mì Việt Nam không chỉ là món ăn đường phố bình dân, mà đã trở thành một nét văn hóa, một biểu tượng mà người Việt tự hào, còn khách quốc tế thì yêu mến.

Việc một nhóm nhạc Hàn chọn cảnh quán Việt có bánh mì vào MV giúp người xem, đặc biệt là khán giả trẻ Việt Nam, cảm nhận rõ hơn sự kết nối giữa âm nhạc và ẩm thực. Nó cho thấy bánh mì - món ăn giản dị mà mạnh mẽ - hoàn toàn có thể là cầu nối để lan tỏa hình ảnh Việt Nam theo một cách rất hiện đại.