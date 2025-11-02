Món Việt Nam lên đài Hàn Quốc, giá gây bất ngờ, du khách nhận xét: "Không nói nên lời!"

Ẩm thực Việt Nam với sự đa dạng và phong phú luôn là một trong những yếu tố hàng đầu khiến các vị khách nước ngoài, đến từ mọi quốc gia hay châu lục khác phải mê mẩn. Đặc biệt phải kể tới những món đặc sản vùng miền, làm từ những nguyên liệu vô cùng đặc trưng, giá rẻ hơn nhiều so với tưởng tượng nhưng mang hương vị đặc biệt, gây ấn tượng mạnh khi thưởng thức.

Sau đây là ví dụ như thế, là những món hải sản mà nhóm du khách Hàn ghi hình cho chương trình phát trên kênh KBS, thưởng thức trong chuyến đi tới Đà Nẵng. Cụ thể, các vị khách đã ghé 1 nhà hàng hải sản địa phương rồi lần lượt gọi các món: Hàu nướng mỡ hành, tôm nướng muối ớt và mực sốt me.

Ngay khi những đĩa thức ăn được mang tới bàn, cả 2 vị khách đều không ngừng vỗ tay tán thưởng. Sau đó, họ cùng nhau trải nghiệm món ăn trong không gian đậm chất quán ăn đường phố Việt. Và đều đồng tình các món ăn đều ngon.

Du khách thưởng thức hải sản trong nhà hàng đậm nét đường phố Việt Nam (Ảnh KBS World)

Du khaxch thưởng thức món ăn ngon lành (Ảnh KBS World)

Không chỉ có vậy, giá thành của bữa hải sản hôm đó cũng khiến cả 2 vị khách và cả những người theo dõi qua màn hình bất ngờ. Với 3 món hải sản chính cùng 1 món phụ là rau xào, các thực khách chỉ phải trả.... Họ phải thốt lên: "Thật sự không nói nên lời. Rẻ hơn rất nhiều so với ăn hải sản ở đất nước chúng ta".

“Bộ ba hải sản” chinh phục du khách: Từ hương khói than đến vị chua ngọt đậm đà

Tại các vùng biển Việt Nam như Hạ Long, Nha Trang hay Phú Quốc, du khách có thể dễ dàng bắt gặp những quán hải sản nhỏ bên bờ cát, nơi khói than quyện cùng mùi mỡ hành, ớt nướng, tỏi phi. Giữa hàng trăm món đặc sản biển, ba món hàu nướng mỡ hành, tôm nướng muối ớt và mực sốt me luôn nằm trong danh sách “phải thử” của cả du khách trong nước lẫn quốc tế.

Hàu nướng mỡ hành là món ăn mang đậm tinh thần ẩm thực Việt – giản dị mà tinh tế. Hàu tươi vừa đánh bắt được tách vỏ, rưới lớp mỡ hành xanh óng cùng hành phi giòn rụm, đậu phộng rang, rồi nướng trên than hồng cho đến khi mỡ sôi lăn tăn, lan mùi thơm béo ngậy. Ở Quảng Ninh, Khánh Hòa hay Côn Đảo, đây là món không thể thiếu trong các bữa tối bên biển. Du khách nước ngoài thường ấn tượng bởi hương vị tự nhiên của hàu hòa cùng mỡ hành – vừa ngọt, vừa béo nhưng không hề ngấy.

Ảnh minh họa

Nếu hàu nướng gợi sự thanh nhã thì tôm nướng muối ớt lại đem đến trải nghiệm mạnh mẽ hơn, đậm đà vị biển. Những con tôm sú tươi được ướp với muối hột, tỏi, ớt giã nhuyễn và nướng trực tiếp trên than hoa. Khi chín, lớp vỏ tôm ánh đỏ cam, thịt săn lại, thấm vị mặn cay vừa phải.

Theo các đầu bếp địa phương, chính vị muối hột và ớt tươi giúp món ăn giữ được độ ngọt mà vẫn dậy mùi đặc trưng. Ở các vùng biển miền Trung như Nha Trang hay Phan Thiết, món tôm nướng này thường được phục vụ ngay tại bàn, tạo nên trải nghiệm sống động giữa khung cảnh biển chiều gió lộng.

Khác với hai món nướng, mực sốt me lại chinh phục thực khách bằng sự hài hòa giữa vị chua, cay, mặn, ngọt – đặc trưng của ẩm thực miền Nam. Mực tươi được chiên sơ cho săn rồi rim trong nước cốt me cùng tỏi, ớt, đường, nước mắm cho đến khi sốt sệt, phủ đều lên từng miếng mực. Món ăn có thể dùng với cơm hoặc làm món nhắm, phù hợp với nhiều khẩu vị khác nhau, đặc biệt là khách quốc tế ưa vị chua ngọt dễ chịu.

Ảnh minh họa

Ba món hải sản này tuy đơn giản nhưng đều có điểm chung: giữ được vị tươi nguyên của nguyên liệu và thể hiện rõ tinh thần “ăn hải sản là phải thấy vị biển”. Chính điều đó khiến chúng trở thành lựa chọn hàng đầu của du khách khi muốn nếm thử “chất Việt” trong từng miếng ăn.

Khi ẩm thực biển trở thành trải nghiệm văn hóa

Theo nhiều du khách quốc tế được nhiều trang tin du lịch ghi nhận, điểm hấp dẫn nhất của ẩm thực biển Việt Nam không chỉ nằm ở hương vị mà còn ở trải nghiệm chế biến và thưởng thức. Ở các chợ hải sản ven biển, du khách có thể chọn tôm, cá, mực ngay trong bể nước, chứng kiến người đầu bếp sơ chế và nướng trực tiếp trên bếp than. Cảm giác “từ biển lên bàn ăn chỉ trong vài phút” mang lại ấn tượng khó quên với những ai yêu ẩm thực địa phương.

So với nhiều quốc gia châu Á khác, cách chế biến hải sản của Việt Nam đa dạng hơn: từ hấp, luộc, nướng, xào, rim đến lẩu – mỗi phương pháp đều có nét riêng. Hấp hoặc luộc giúp giữ nguyên vị ngọt tự nhiên, nướng mang đến hương khói quyến rũ, còn rim sốt như món mực sốt me lại chiều lòng những ai thích khẩu vị đậm đà. Chính sự phong phú này khiến du khách phương Tây – vốn quen với món hải sản đơn giản – cảm nhận được chiều sâu của ẩm thực Việt.

Hải sản ở Việt Nam vừa đa dạng nguồn cung, vừa phong phú cách chế biến (Ảnh minh họa)

Không chỉ ngon, hải sản Việt Nam còn rẻ hơn rất nhiều so với các quốc gia du lịch khác, đặc biệt là Hàn Quốc. Một bữa hải sản tại Việt Nam, du khách chỉ cần bỏ ra từ 100.000 – 300.000 đồng/người (tương đương 4–12 USD) để thưởng thức tôm, mực, hàu tươi được chế biến tại chỗ. Trong khi đó, tại Hàn Quốc – ví dụ chợ Jagalchi (Busan) hoặc Noryangjin (Seoul) – một bữa hải sản tương tự có thể lên tới 100.000 – 135.000 won (tương đương 70–100 USD). Ở Nhật Bản, giá một phần cơm hải sản (kaisen-don) trung bình cũng từ ¥6.000 – ¥7.000 (khoảng 40–50 USD).

Sự chênh lệch này không chỉ phản ánh chi phí sinh hoạt mà còn cho thấy lợi thế lớn của du lịch biển Việt Nam: Hải sản tươi ngon, giá hợp lý và sẵn có quanh năm. Du khách có thể lựa chọn ăn tại nhà hàng ven biển, hoặc tự mua hải sản ở chợ rồi nhờ quán chế biến với giá công khai, vừa tiết kiệm, vừa đảm bảo tươi sống.