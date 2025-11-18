Sốc: Nike mở bán canh dưỡng sinh, gửi thông điệp động viên Gen Z

Mới đây, thương hiệu thời trang thể thao nổi tiếng Nike đã “nhảy sang” lĩnh vực ẩm thực bằng việc khai trương một tiệm canh pop-up tại thành phố Quảng Châu, Trung Quốc. Sự kiện độc đáo này không chỉ là một chiến dịch marketing thông thường mà còn là một nỗ lực kết nối sâu sắc với văn hóa địa phương và giới trẻ, đặc biệt là thế hệ Gen Z.

Điều làm nên sự khác biệt của tiệm canh này là sự hợp tác cùng vận động viên điền kinh Olympic Tô Bỉnh Thiên. Anh không chỉ là gương mặt đại diện cho chiến dịch này mà còn trực tiếp phục vụ và trò chuyện thân mật cùng khách hàng đến quán.

Tiệm canh mang tên 粤菜松苑 (Cantonese Songyuan) tọa lạc trên đảo Ersha, một khu vực nổi tiếng và quen thuộc với cộng đồng yêu thích bộ môn chạy bộ ở địa phương.Thực khách sẽ được thưởng thức một tô canh ấm nóng, được ninh trong nồi đất với những nguyên liệu đặc trưng và bổ dưỡng như: vỏ quýt khô (trần bì), sườn heo, khổ qua và táo đỏ. Những nguyên liệu này không chỉ mang đậm hương vị truyền thống mà còn được biết đến với công dụng phục hồi sức khỏe, giải nhiệt và bồi bổ cơ thể, đặc biệt là sau các buổi tập luyện chạy bộ.

Đặc biệt, Nike còn thiết kế riêng những chiếc muỗng được tạo hình logo “Swoosh” đặc trưng của thương hiệu. Chiếc muỗng này đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ của cộng đồng mạng lẫn những người hâm mộ của Nike. Chiếc muỗng được làm bằng sứ như muỗng ăn thường thấy của các hàng quán bán món Trung Quốc. Một số người đã đùa vui rằng, ai thuận tay phải mới dùng được chứ dùng tay trái thì “thua” vì phần nhọn của muỗng hướng về bên phải.

Không gian tiệm canh được trang trí theo tông màu chủ đạo là đỏ và đen, tối giản nhưng ấm cúng với bàn nhỏ, ghế nhựa và hương thơm của các bát canh thảo mộc nghi ngút khói. Đặc biệt, câu slogan quen thuộc “Just Do It” được trang trí dày đặc, từ xung quanh không gian quán cho đến cả những chiếc bọc đũa. Đồng thời, thông qua chiến dịch này, Nike đã gửi gắm một thông điệp mạnh mẽ và đầy ý nghĩa đến Gen Z với lời nhắn: “Không có nỗ lực nào là vô ích”. Đây là lời cổ vũ chân thành dành cho người trẻ, khích lệ họ không ngừng theo đuổi đam mê, ước mơ và tin tưởng vào giá trị của sự kiên trì.

Quán ăn này đã thật sự thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi ai xem xong những tấm hình được chụp lại đều mong muốn được đến trải nghiệm, một số khác còn muốn sở hữu chiếc muỗng độc đáo này của Nike:

- Nhìn ngầu thế.

- Ước gì có được cây muỗng.

- Nếu mọi người thuận tay trái mà cầm em nó thì hơi khó ăn ha.

- Vị ăn ngon không mọi người?

- Bộ chén dĩa của Nike trông xịn thật chứ.

Không gian pop-up mang đến trải nghiệm gần gũi và thực sự đáng giá so với các tiệm ẩm thực thông thường. Bằng cách lựa chọn quán canh truyền thống thay vì tổ chức sự kiện streetwear rầm rộ như những chiến dịch trước đây. Đồng thời, thông qua sự kiện này Nike cũng muốn nhắc nhở sâu sắc hơn đến giới trẻ trong việc bảo vệ sức khỏe.