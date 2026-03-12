"Bạn uống ly 42 ngàn em uống ly 22 ngàn xong kêu cưa đôi": Câu chuyện đặt trà chiều nơi công sở khiến tình đồng nghiệp rạn nứt

Trong môi trường văn phòng, thỉnh thoảng đặt đồ ăn, nước uống là câu chuyện thường xuyên diễn ra nhưng không phải lúc nào cũng kết thúc trong sự vui vẻ khi bài toán chia bill lại trở thành nguồn cơn của những rạn nứt khó nói.

Thỉnh thoảng cùng đặt đồ ăn trên công ty nhưng vấn đề chia hoá đơn lại là một câu chuyện khó nói

"Uống ly 42 ngàn bắt người uống ly 22 ngàn cưa đôi hóa đơn"

Câu chuyện bắt đầu từ một dòng chia sẻ đầy "bất lực" trên diễn đàn: “Bé chung chỗ làm rủ đặt nước chung, mà ly nó 42 ngàn ly em 22 ngàn. Tổng bill là 81k xong kêu chia đôi”. Chỉ sau vài giờ, bài đăng đã thu hút hàng ngàn lượt tương tác và hàng trăm bình luận tranh cãi. Người ta không chỉ bàn về số tiền 20k chênh lệch, mà bàn về cái gọi là "văn hóa chia bill" của người trẻ nơi công sở.

Câu chuyện đang nhận được nhiều sự quan tâm. (Ảnh chụp màn hình)

Trong mắt nhiều người, việc chia đôi hóa đơn khi mức giá chênh lệch gấp đôi là một sự "kém duyên" khó chấp nhận. Một nhân viên văn phòng thẳng thắn đưa ra giải pháp: “Trả bằng tài khoản của họ thì mình chuyển tiền nước và một nửa tiền ship. Còn nếu họ vẫn không trả thì đành chịu, nhưng lần sau không bao giờ có chuyện đặt chung nữa”.

Nỗi khổ của lính mới khi gặp phải trường hợp chia tiền thiếu tinh tế

Quan điểm này đại diện cho lối sống sòng phẳng của đa số dân văn phòng hiện nay hiện nay. Với họ, tiền bạc phân minh là cách tốt nhất để duy trì một mối quan hệ bền vững. Việc "ngậm bồ hòn làm ngọt" cho qua 20 ngàn lẻ không khiến họ giàu lên, nhưng lại tạo ra một cảm giác bị lợi dụng, khiến môi trường làm việc trở nên ngột ngạt.

Tuy nhiên, thực tế không phải lúc nào cũng dễ dàng nói lời từ chối. Một bạn trẻ mới bước vào thị trường lao động chia sẻ góc nhìn của mình: “Chỗ làm bán thời gian mình cũng đặt nước rồi chia đều mình thấy kì quá. Nhưng toàn anh chị lớn tuổi nên thôi, lần sau không đặt chung nữa chứ cũng không dám nói gì”.

Một bạn trẻ từng gặp trường hợp tương tự khi làm việc bán thời gian chia sẻ. (Ảnh chụp màn hình)

Đây là tâm lý chung của không ít nhân viên cấp dưới. Trong một môi trường có sự phân cấp, việc lên tiếng đòi hỏi sự công bằng về 10k, 20k đôi khi bị gán mác là "trẻ con", "tính toán từng đồng" hoặc "không biết điều". Chính cái bóng của sự "lễ phép" đã vô tình biến nhiều người thành nạn nhân của những vụ chia bill bất hợp lý.

Tiền bạc phân minh là cách giữ tình đồng nghiệp bền nhất

Để né tránh những tình huống khó xử, nhiều văn phòng đã hình thành những quy tắc "bất thành văn" nhưng cực kỳ chuyên nghiệp.

Một nhân viên văn phòng ở phường An Phú kể về văn hóa tại công ty mình: “Công ty tôi mấy chị còn lập hẳn Excel chia tiền, xong một chị còn kiểm tra lại nữa. Cuối tuần tính nợ một lần rồi trả”. Thậm chí, nhiều nhóm bạn trẻ còn tận dụng triệt để tính năng "Đặt đơn nhóm" trên các ứng dụng giao đồ ăn để app tự chia bill đến từng hào, tiền ai nấy trừ, khỏi ai phải mang tiếng là "kẻ đi đòi nợ".

Nhiều người đã áp dụng các phương pháp khác nhau để chia hoá đơn công bằng. (Ảnh chụp màn hình)

Anh Tuấn (phường Thủ Đức, TP.HCM) hiện đang làm việc tại một công ty trong khu vực cũng thẳng thắn nói: “Mình thường dùng tính năng tự chia bill trên ứng dụng gọi món, bấm thanh toán là tiền từ trừ vào tài khoản mỗi người. Vừa không tốn thời gian ỉ ôi đi đòi mà vẫn giữ được sự thoải mái trong môi trường văn phòng”.

Công bằng không có nghĩa là hẹp hòi. Trong một xã hội hiện đại, sự rõ ràng chính là thước đo của sự tôn trọng. Một người rủ đặt chung nhưng lại muốn "chia đều" khi mình uống phần đắt hơn thường bị coi là thiếu tinh tế, nếu không muốn nói là đang tìm cách "ăn gian" một cách công khai.

Ứng dụng gọi đồ ăn hiện tại có tính năng chia hoá đơn, giúp dân văn phòng giải quyết được nhiều tình huống khó nói

Lời khuyên cho dân văn phòng chính là hãy chọn cách thanh toán thông minh ngay từ đầu. Đừng để những ấm ức nhỏ nhặt tích tụ qua từng ly trà sữa, để rồi đến một ngày, chúng ta đánh mất đi những người đồng nghiệp tốt chỉ vì vài chục ngàn đồng không đáng có.