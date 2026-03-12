Ông lớn khách sạn Hà Nội đầu tư khủng, dựng 600m2 pin mặt trời trên nóc khách sạn di sản

Dịch vụ lưu trú phân khúc cao cấp hiện nay không chỉ dừng lại ở việc cung cấp phòng nghỉ mà còn tập trung vào việc tạo ra những không gian mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa. Trên thế giới, các mô hình lưu trú theo chuỗi đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng cá nhân hóa trải nghiệm.

Có thể kể đến những cái tên tiêu biểu như The Luxury Collection, Belmond hay Capella, nơi mỗi công trình đều được thiết kế để phản ánh lịch sử và đặc trưng riêng của từng vùng đất. Trong xu hướng đó, Hotel de l’Opera Hanoi - MGallery Collection cũng vừa công bố chương trình cải tạo toàn diện, dự kiến hoàn tất vào năm 2026 với những thay đổi đáng kể về cả không gian nghệ thuật lẫn hạ tầng kỹ thuật.

Khi mỗi thương hiệu khách sạn là một "độc bản" kể chuyện giữa lòng thế giới

Nếu The Luxury Collection của nhà Marriott luôn trung thành với triết lý bảo tồn những "biểu tượng" địa phương, biến mỗi khách sạn thành một kho tàng lịch sử được gìn giữ qua nhiều thế kỷ, thì Belmond lại mang trong mình dòng máu của những cuộc viễn chinh đầy lãng mạn. Từ những đoàn tàu huyền thoại đến những tòa lâu đài cổ kính, Belmond kể câu chuyện về sự xa hoa gắn liền với tính thơ của thời đại.

Mỗi khách sạn đều có một phong cách thiết kế độc bản vô cùng ấn tượng

Trong khi đó, Capella Hotels & Resorts lại chọn một lối đi riêng khi tập trung vào sự riêng tư tuyệt đối và những trải nghiệm được thiết kế riêng biệt, giúp kết nối sâu sắc du khách với nhịp sống và bản sắc của từng vùng đất họ đặt chân đến. Mỗi chuỗi khách sạn đều là một "người kể chuyện" tài ba, tạo nên một bản đồ lưu trú đa sắc diện cho giới mộ điệu toàn cầu.

Nằm trong dòng chảy của những giá trị độc bản đó, MGallery Collection nổi bật bằng tính "boutique" và sự dẫn dắt của những câu chuyện sống động. Với hơn 120 khách sạn trên toàn thế giới, mỗi điểm đến trong bộ sưu tập đều mang một cá tính riêng biệt, lấy cảm hứng từ chính lịch sử của tòa nhà hoặc từ vùng đất mà khách sạn này tọa lạc. Tại MGallery, mỗi kỳ lưu trú không chỉ là nghỉ dưỡng, mà là một hành trình đắm chìm trong không gian nội thất ấn tượng, nơi nghệ thuật pha chế đánh thức mọi giác quan và phong cách sống đề cao sự cân bằng, chánh niệm được tôn vinh hơn bao giờ hết.

MGallery Collection nổi bật bằng tính "boutique" và sự dẫn dắt của những câu chuyện sống động

Dự án cải tạo tại Hotel de l’Opera Hanoi: Những thay đổi từ hạ tầng đến thẩm mỹ

Tọa lạc tại vị trí trung tâm, Hotel de l’Opera Hanoi đang bước vào giai đoạn chuyển mình để làm mới tinh thần "sân khấu nghệ thuật" vốn có. Dự án này được chia thành hai giai đoạn chính nhằm đảm bảo vận hành ổn định và sự riêng tư cho khách lưu trú. Giai đoạn đầu (từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2025) đã hoàn tất nâng cấp 50% số lượng phòng nghỉ cùng hai nhà hàng chính là Lautrec và Sơn Mai. Giai đoạn tiếp theo dự kiến bắt đầu vào mùa hè năm nay, tập trung vào các phòng còn lại, khu vực sảnh, hồ bơi và các không gian sự kiện.

Giai đoạn đầu (từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2025) đã hoàn tất nâng cấp 50% số lượng phòng nghỉ cùng hai nhà hàng chính là Lautrec và Sơn Mài

Lấy cảm hứng từ Nhà hát Lớn Hà Nội, ý tưởng "Một đêm tại Nhà hát" tiếp tục là ngôn ngữ thiết kế chủ đạo. Hệ thống phòng nghỉ được tái thiết kế để dung hòa giữa kiến trúc thuộc địa Pháp và phong cách đương đại, sử dụng bảng màu từ thế giới nhạc kịch như đỏ thẫm, vàng ô-liu và nâu đất. Một trong những điểm thay đổi đáng chú ý là không gian phòng tắm được làm mới theo phong cách phòng thay đồ của nghệ sĩ (dressing room) với gương trang điểm đặc trưng và gạch mosaic.

Hệ thống phòng nghỉ được tái thiết kế, sử dụng bảng màu từ thế giới nhạc kịch như đỏ thẫm, vàng ô-liu và nâu đất

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, dự án còn bao gồm những nâng cấp quan trọng về hạ tầng bền vững. Khách sạn đã lắp đặt hệ thống làm mát mới và 600m2 pin năng lượng mặt trời trên tầng mái, dự kiến giảm 5% mức phụ thuộc vào điện lưới. Những nỗ lực này không chỉ cải thiện hiệu năng vận hành mà còn giúp khách sạn duy trì các cam kết về môi trường và cộng đồng thông qua việc hợp tác với các quỹ thiện nguyện như VietHarvest và Blue Dragon.

Có thể thấy, mỗi chuỗi lưu trú đều sở hữu những triết lý vận hành khác nhau để chinh phục tệp khách hàng riêng biệt. Tuy nhiên, điểm giao thoa lớn nhất chính là nỗ lực cá nhân hóa trải nghiệm và tôn vinh những giá trị độc bản.