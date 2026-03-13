Trong kỳ tuyển sinh đầu cấp năm học 2026 - 2027, cụm từ "Bản đồ số GIS" đã trở thành tâm điểm chú ý khi chính thức được áp dụng rộng rãi tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM. Đây không chỉ là một thay đổi về mặt công nghệ mà còn là bước ngoặt quan trọng giúp xóa bỏ rào cản về địa giới hành chính, hướng tới mục tiêu cao nhất là đưa trường học đến gần học sinh nhất có thể.

Vậy GIS thực tế là gì và nó sẽ tác động như thế nào đến việc chọn trường của con em chúng ta?

Khái niệm bản đồ số GIS trong tuyển sinh

GIS (Geographic Information System) được hiểu là hệ thống thông tin địa lý, một nền tảng kỹ thuật cho phép thu thập, lưu trữ và hiển thị các dữ liệu gắn liền với vị trí địa lý thực tế. Trong công tác tuyển sinh, hệ thống này sẽ lưu trữ tọa độ (kinh độ và vĩ độ) của từng ngôi nhà và từng ngôi trường trên địa bàn thành phố.

Bản đồ tuyển sinh toàn thành phố Hà Nội (Ảnh chụp màn hình)

Bản đồ số ngành Giáo dục và Đào tạo TP.HCM. Ảnh chụp màn hình

Thay vì chỉ căn cứ vào "tờ hộ khẩu" để xếp trường theo phường/xã như những năm trước, hệ thống GIS sẽ tự động tính toán khoảng cách thực tế từ cửa nhà học sinh đến các trường học xung quanh dựa trên bản đồ giao thông thực tế. Điều này cho phép ngành giáo dục bố trí chỗ học cho các em dựa trên tiêu chí khoảng cách di chuyển ngắn nhất, thay vì bị gắn chặt vào ranh giới hành chính của từng phường hay khu vực.

Cơ chế vận hành giúp tối ưu hóa việc phân tuyến

Quy trình tuyển sinh bằng GIS không diễn ra rời rạc mà được tích hợp chặt chẽ với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia. Để xác định được chỗ học phù hợp, hệ thống thường vận hành qua các bước sau:

1. Xác thực vị trí: Hệ thống lấy dữ liệu về "Nơi ở hiện tại" của học sinh đã được cập nhật và xác thực trên ứng dụng định danh điện tử VNeID.

2. Quét bán kính: Từ tọa độ nhà học sinh, hệ thống sẽ quét trong bán kính xung quanh để tìm kiếm các trường học có chỉ tiêu tuyển sinh phù hợp với cấp học.

3. Tính toán lộ trình: GIS sẽ tính toán quãng đường đi bộ hoặc di chuyển thực tế ngắn nhất từ nhà đến trường để đưa ra gợi ý phân tuyến ưu tiên.

4. Phân bổ chỉ tiêu: Dựa trên kết quả tính toán khoảng cách và năng lực tiếp nhận của từng trường, ban tuyển sinh sẽ ra quyết định phân bổ chỗ học cuối cùng một cách minh bạch.

Những lợi ích thiết thực cho phụ huynh và học sinh

Việc ứng dụng công nghệ bản đồ số mang lại sự thay đổi tích cực, giúp giảm bớt áp lực cho các gia đình trong mỗi mùa tuyển sinh. Lợi ích dễ thấy nhất chính là học sinh được ưu tiên học tại các ngôi trường gần nhà, từ đó rút ngắn thời gian di chuyển, giảm bớt mệt mỏi và đảm bảo an toàn giao thông.

Hình ảnh thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 năm 2025 tại Hà Nội. Ảnh: Trung Lê

Bên cạnh đó, GIS còn giúp giải quyết triệt để tình trạng học sinh ở vùng giáp ranh phải đi học xa do trường của phường mình nằm ở phía bên kia địa bàn, trong khi trường của phường hàng xóm lại ngay sát vách nhà. Công nghệ này cũng giúp minh bạch hóa công tác tuyển sinh, hạn chế tối đa sự can thiệp của con người và ngăn chặn tình trạng "chạy trường", đảm bảo mọi học sinh đều có cơ hội học tập công bằng như nhau.

Một số lưu ý quan trọng dành cho phụ huynh

Dù là một hệ thống tự động và thông minh, nhưng để GIS hoạt động chính xác nhất, phụ huynh cần lưu ý thực hiện các nội dung sau:

1. Cập nhật dữ liệu nơi ở thực tế: Dữ liệu GIS được lấy căn cứ từ thông tin "Nơi ở hiện tại" trên ứng dụng VNeID. Phụ huynh cần rà soát và xác nhận thông tin này trên cổng tuyển sinh trước các mốc thời hạn quy định.

2. Theo dõi mốc thời gian rà soát: Phụ huynh cần truy cập vào cổng tuyển sinh trực tuyến để đối soát vị trí nhà mình trên bản đồ số trong các đợt rà soát dữ liệu (thường diễn ra vào tháng 3 hàng năm).

3. Chuẩn bị tâm lý về chỉ tiêu: Bản đồ số là công cụ tham khảo quan trọng giúp điều tiết, tuy nhiên việc phân bổ cuối cùng vẫn phải cân đối dựa trên chỉ tiêu và mạng lưới trường lớp tại từng khu vực cụ thể. Trong trường hợp trường gần nhất đã hết chỉ tiêu do mật độ dân cư quá cao, hệ thống sẽ tự động tìm kiếm trường gần nhất tiếp theo trong khu vực giáp ranh.