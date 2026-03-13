Điểm danh những trường "hot" nhiều học sinh giỏi nhất TPHCM

Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM vừa công bố kết quả kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố năm học 2025-2026.

Theo đó, kỳ thi năm nay có học sinh của 242 của các trường THPT tham dự, trong đó 223 trường có học sinh đạt giải, chiếm 92,15%.

Trong số các trường có học sinh đạt giải, 158 trường là trường THPT công lập và 65 trường ngoài công lập. Thống kê theo giải nhất cho thấy có 41 trường có học sinh đạt giải nhất, gồm 37 trường công lập và 4 trường ngoài công lập.

Một số trường có số lượng giải cao gồm: THPT chuyên Lê Hồng Phong (305 giải), THPT chuyên Lê Quý Đôn (202 giải), THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (177 giải), THPT Gia Định (156 giải), THPT Nguyễn Thượng Hiền (142 giải), THPT Mạc Đĩnh Chi (125 giải), THPT chuyên Hùng Vương (117 giải) và THPT Nguyễn Hữu Huân (115 giải).

Học sinh dự thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố.

Kỳ thi được tổ chức ngày 4/3, với gần 10.000 học sinh tham dự, tăng khoảng 50% so với năm học trước. Đây cũng là kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 đầu tiên của TPHCM sau khi sáp nhập.

Theo thống kê, môn tiếng Anh có số lượng thí sinh dự thi đông nhất với 1.203 học sinh, tiếp theo là Ngữ văn (1.095 học sinh), Toán (1.059 học sinh), Vật lý (945 học sinh) và Hóa học (919 học sinh). Hai môn có ít thí sinh dự thi nhất là tiếng Pháp (39 học sinh) và tiếng Nhật (33 học sinh).

Đối tượng dự thi là học sinh lớp 12 đang học tại các trường phổ thông trên địa bàn, có kết quả học tập và rèn luyện học kỳ I năm học 2025-2026 đạt từ khá trở lên và là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi của trường.

Về quy định số lượng thí sinh , Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TPHCM) được cử tối đa 10 học sinh cho mỗi môn thi. Các trường THPT và trường phổ thông nhiều cấp học khác được cử tối đa 5 học sinh/môn đối với các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học và tiếng Anh. Riêng các môn tiếng Pháp, tiếng Nhật và tiếng Trung, mỗi đơn vị được cử tối đa 10 học sinh/môn.

Đề thi năm nay được xây dựng theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, hướng đến đánh giá năng lực tư duy và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh. Các môn thi chủ yếu theo hình thức tự luận, trong khi môn tin học được tổ chức theo hình thức lập trình trên máy tính với các ngôn ngữ C++, Pascal và Python.