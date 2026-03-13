Ngôi trường có nhiều giải học sinh giỏi lớp 12 nhất TP.HCM năm 2026, là trường THPT đầu tiên đưa AI vào giảng dạy

Sáng 13/3, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã công bố kết quả kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố năm học 2025–2026. Trong danh sách các trường có học sinh đạt giải, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) đứng đầu với 305 giải, nhiều nhất toàn thành phố.

Theo sau là các trường: Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP.HCM) với 202 giải, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) với 177 giải, Trường THPT Gia Định đạt 156 giải, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền với 142 giải, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi đạt 125 giải, Trường THPT chuyên Hùng Vương (TP.HCM) có 117 giải và Trường THPT Nguyễn Hữu Huân đạt 115 giải.

Thành tích dẫn đầu này của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tiếp tục thể hiện được chất lượng đào tạo ổn định của nhà trường trong nhiều năm qua, phản ánh bề dày truyền thống của một trong những ngôi trường trung học lâu đời và danh tiếng bậc nhất tại TP.HCM.

Ngôi trường giàu truyền thống

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) được xây dựng từ năm 1927 với tên gọi ban đầu Collège Petrus Ký (Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký). Năm 1928, trường khai giảng năm học đầu tiên với khoảng 200 học sinh. Trong lịch sử hình thành và phát triển, ngôi trường này gắn liền với nhiều phong trào yêu nước của học sinh, sinh viên. Một trong những dấu mốc đáng nhớ là sự kiện Trần Văn Ơn anh dũng hy sinh trong cuộc xuống đường chống thực dân Pháp ngày 09/01/1950, từ đó tạo nên làn sóng biểu tình lớn tại Sài Gòn - Chợ Lớn. Ngày 9/1 sau này được chọn là Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam.

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời

Từ năm học 1976–1977, trường chính thức mang tên Lê Hồng Phong, cố Tổng Bí thư Trung ương Đảng. Đến năm học 1981-1982, tổ chuyên Toán đầu tiên được thành lập. Năm học 1990-1991, trường được giao nhiệm vụ đào tạo học sinh giỏi cho TP.HCM. Đến năm 1995, Chính phủ Việt Nam giao trọng trách cho trường trở thành trung tâm đào tạo chất lượng cao của các tỉnh, thành phía Nam.

Cũng từ năm 1995, trường là đơn vị khởi xướng Olympic truyền thống 30/4 dành cho học sinh lớp 10 và 11 của các trường THPT chuyên khu vực phía Nam. Qua hơn 10 lần tham gia, trường đã 9 lần giành vị trí cao nhất toàn đoàn. Ngoài ra, trường còn được ủy nhiệm tổ chức kỳ thi Royal Australian Chemical Institute Exam (Kỳ thi Hóa học Hoàng gia Australia) tại Việt Nam từ năm 1995. Đề thi và việc chấm thi do Royal Australian Chemical Institute đảm nhiệm.

Từ năm 1995, trường là đơn vị khởi xướng Olympic truyền thống 30/4 dành cho học sinh lớp 10 và 11 của các trường THPT chuyên khu vực phía Nam

Trong suốt quá trình phát triển, tập thể thầy và trò nhà trường đã nhận được nhiều danh hiệu cao quý, trong đó có Huân chương Lao động hạng Ba (1989) và Huân chương Lao động hạng Nhì (2001) do Chủ tịch nước Việt Nam trao tặng. Năm 2004, trường được phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Kiến trúc cổ độc đáo

Ngôi trường được thiết kế bởi kiến trúc sư người Pháp Ernest Hébrard, mang đậm phong cách kiến trúc Pháp cổ điển. Toàn bộ khuôn viên trường rộng khoảng 8 hecta, với nhiều mảng xanh tạo nên không gian học tập thoáng đãng và thơ mộng.

Các chi tiết kiến trúc như mái ngói, cửa vòm, hành lang dài lát gạch caro dưới những mái vòm cong tạo nên dấu ấn đặc trưng cho công trình. Nhờ giá trị kiến trúc và lịch sử, trường đã được xếp hạng trong 10 di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố.

Khuôn viên chính của trường gồm ba dãy phòng học và một dãy hành lang phía trước, mở ra sân lớn ở trung tâm. Các dãy phòng học đều có lầu và hành lang rộng, với hệ thống khung vòm tạo nhịp điệu kiến trúc, giúp tăng cường ánh sáng tự nhiên và gợi nhớ đến phong cách Romanesque cổ.

Trường THPT đầu tiên đưa AI vào giảng dạy

Bên cạnh truyền thống học thuật lâu đời, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) còn là trường THPT đầu tiên tại TP.HCM đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy. Từ năm học 2019-2020, nhà trường đã triển khai chương trình dạy học đại trà về AI cho học sinh cả ba khối 10, 11 và 12, đồng thời xây dựng lộ trình giảng dạy chuyên sâu về các chuyên đề AI ở những học kỳ tiếp theo.

Theo định hướng của trường, học sinh được khuyến khích phát triển khả năng sử dụng ba “ngôn ngữ” quan trọng gồm tiếng Anh, lập trình máy tính và toán học. Trọng tâm đào tạo bao gồm ứng dụng toán học trong công nghệ AI, kỹ năng xây dựng mô hình toán cho các vấn đề thực tế, lập trình nâng cao và khả năng sáng tạo trong việc sử dụng trí tuệ nhân tạo.

Đa dạng câu lạc bộ và hoạt động ngoại khóa

Không chỉ nổi bật về thành tích học tập, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) còn được biết đến với nhiều hoạt động ngoại khóa quy mô lớn như Vươn Lên Khối 10, Ngày Truyền thống 9/1, Lễ hội Văn hóa Dân gian, The Amazing LHP Race…

(Ảnh: LHP Photography Club)

Bên cạnh đó, trường hiện có 21 câu lạc bộ hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ học thuật đến nghệ thuật và giải trí. Một số câu lạc bộ tiêu biểu có thể kể đến như Đội Kịch Tuyên truyền, Lumiere – LHP Photography Club, Đội Văn nghệ THPT chuyên Lê Hồng Phong, LHP Science Club. Nhờ sự kết hợp giữa truyền thống học thuật, môi trường học tập năng động và các hoạt động trải nghiệm phong phú, ngôi trường này tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những trường THPT hàng đầu tại TP.HCM và cả nước.

