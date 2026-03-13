MỚI NHẤT: Hà Nội đổi cách tuyển sinh đầu cấp lớp 1 và lớp 6 từ năm 2026, phụ huynh cần đặc biệt lưu ý

Từ năm học 2026-2027, công tác tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội sẽ được tổ chức theo phương thức mới với việc đăng ký hoàn toàn trên hệ thống trực tuyến. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, việc xét tuyển vào mầm non, lớp 1 và lớp 6 sẽ không còn chỉ dựa vào hộ khẩu thường trú mà được xác định theo nơi cư trú thực tế của học sinh, bao gồm cả thường trú và tạm trú.

Để thực hiện việc phân tuyến, ngành giáo dục thành phố sẽ sử dụng bản đồ số GIS kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo nhằm xác định trường học phù hợp với vị trí sinh sống của từng học sinh. Cách làm này hướng tới việc bố trí học sinh học gần nơi ở, đồng thời hạn chế tình trạng quá tải tại một số trường ở khu vực đông dân cư.

Toàn bộ thông tin đăng ký tuyển sinh sẽ được đối chiếu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để bảo đảm tính chính xác. Việc kết nối dữ liệu giúp giảm sai sót trong quá trình kê khai, đồng thời tăng tính minh bạch khi xét tuyển.

Theo kế hoạch, việc xét tuyển sẽ căn cứ vào thông tin cư trú thực tế của học sinh, bao gồm cả thường trú và tạm trú. Dữ liệu sẽ được đối chiếu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực, qua đó bảo đảm tính chính xác và minh bạch trong toàn bộ quá trình tuyển sinh.

Ngành giáo dục cho biết việc điều chỉnh phương thức tuyển sinh được thực hiện theo chủ trương của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về tăng cường chuyển đổi số trong quản lý giáo dục, đồng thời giảm thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho phụ huynh khi đăng ký học cho con.

Thời gian tuyển sinh chia theo từng cấp học

Kế hoạch tuyển sinh trực tuyến được thực hiện theo từng giai đoạn cụ thể. Trong đó, tuyển sinh lớp 1 diễn ra từ ngày 1/7 đến ngày 3/7. Tuyển sinh trẻ mầm non từ 3 đến 5 tuổi từ ngày 4/7 đến ngày 6/7 và tuyển sinh lớp 6 từ ngày 7/7 đến ngày 9/7. Riêng các trường tư thục được tuyển sinh từ ngày 31/5 đến ngày 12/7/2026.

Trường hợp phụ huynh chưa kịp đăng ký trực tuyến trong thời gian quy định, có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại trường trong khoảng từ ngày 12/7 đến ngày 18/7 để được xem xét giải quyết.

Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập, thời gian tuyển sinh được kéo dài từ ngày 31/5 đến ngày 12/7. Các đơn vị phải hoàn tất việc cập nhật danh sách học sinh trúng tuyển chậm nhất vào ngày 23/7 theo quy định của ngành giáo dục.

Một số trường có thể tổ chức thi đánh giá năng lực

Với những trường trung học cơ sở chất lượng cao, trường tư thục hoặc các trường có số lượng hồ sơ đăng ký vượt quá chỉ tiêu, việc tuyển sinh có thể được thực hiện thông qua xét kết quả học tập ở bậc tiểu học hoặc tổ chức đánh giá năng lực học sinh bằng nhiều hình thức như hỏi - đáp, bài viết hoặc thuyết trình.

Các trường sẽ xây dựng phương án tuyển sinh phù hợp với điều kiện thực tế và trình chính quyền địa phương phê duyệt. Trong một số trường hợp cần thiết, UBND cấp xã, phường có thể quy định hình thức đánh giá năng lực để bảo đảm quá trình tuyển sinh diễn ra công bằng và minh bạch.

Ngành giáo dục Hà Nội cũng lưu ý phụ huynh khi đăng ký trực tuyến cần kê khai đầy đủ, chính xác thông tin cư trú của học sinh theo dữ liệu dân cư quốc gia, tránh sai sót ảnh hưởng đến quyền lợi tuyển sinh trong năm học mới.