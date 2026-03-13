Video nữ du học sinh Hungary "vật lộn" cưa ổ bánh mì cứng như đá thu hút 40 triệu lượt xem

Nhiều người vẫn thường mơ mộng rằng cuộc sống của du học sinh là những ngày tháng rong ruổi khắp các nẻo đường trời Tây cổ kính, thưởng thức những món ăn sang chảnh và tận hưởng sự tự do. Thế nhưng, thực tế đôi khi lại là những "cú shock" dở khóc dở cười mà chỉ người trong cuộc mới thấu. Bên cạnh nỗi nhớ nhà hay áp lực bài vở, ẩm thực chính là rào cản lớn nhất. Không ít bạn trẻ đã phải "ngậm ngùi" trước những món ăn bản địa vừa lạ miệng, vừa thách thức cả... thể lực.

Mới đây, cư dân mạng được dịp cười "ngất" khi theo dõi series video quay lúc nửa đêm của một nữ du học sinh tại châu Âu, cụ thể là ở Hungary. Những video này được cô nàng gắn tag ASMR - vốn là loại video sử dụng những âm thanh chân thực, sống động như tiếng thì thầm hay tiếng nhai thức ăn... để giúp người xem thư giãn, dễ ngủ. Tuy nhiên sau khi xem xong, nhiều người mới phát hiện nội dung "ASMR" của nữ du học sinh này lại... khá đặc biệt.

Video "ASMR" cưa bánh mì của nữ du học sinh Hungary gây bão

Theo đó, thay vì những âm thanh êm ái, người xem lại được chứng kiến một màn "vật lộn" không cân sức ngay trong video. Bởi lẽ, hoạt động ASMR chính của cô nàng là... cắt bánh mì để ăn lót dạ lúc nửa đêm. Nghe thì tưởng rất bình thường, nhưng vấn đề nằm ở chỗ ổ bánh mì này quá cứng.

Trong video, cô gái đặt ổ bánh mì lên thớt, cầm dao bắt đầu cắt. Nhưng dù đã dùng lực khá mạnh, lưỡi dao vẫn gần như không nhúc nhích. Cô thử cắt theo nhiều góc khác nhau, thậm chí cưa lên xuống ngang dọc như đang xẻ gỗ, nhưng chiếc bánh vẫn gần như "bất động". Âm thanh "két két" phát ra từ con dao và lớp vỏ bánh khiến nhiều người xem bật cười vì giống tiếng cưa gỗ hơn là cắt đồ ăn.

Sau một hồi vật lộn, cái kết quen thuộc của các video luôn là cô gái bỏ cuộc trong bất lực và đi ngủ luôn với cái bụng đói meo.

Đói bụng nên nữ du học sinh lôi bánh mì ra cắt

Kết quả là dùng đến kỹ thuật "cưa gỗ" luôn rồi mà vẫn không thành công

Chỉ nhìn bàn tay cũng biết cô gái đã cố gắng như thế nào...

Series này nhanh chóng trở nên viral trên mạng xã hội. Một số video thu hút hàng chục triệu lượt xem, trong đó clip nổi nhất đạt hơn 40 triệu lượt xem. Dưới phần bình luận, cư dân mạng vừa buồn cười vừa đồng cảm với tình huống "dở khóc dở cười" này:

- Ăn xong chắc còn bị âm 200 calo vì mất quá nhiều sức cắt bánh, hahaha.

- Bạn cùng phòng ngồi cạnh nghe tiếng, hỏi tôi đang làm gì mà xem video cưa gỗ giữa đêm vậy...

- Đứa nhóc nhà hàng xóm: "Mẹ ơi sao nhà bên cạnh lại có tiếng chặt cây nữa rồi?", người mẹ: "À, là chị hàng xóm lại đói bụng đó con"!

- Muốn 6 giờ sáng có bữa điểm tâm thì chắc phải dậy từ 3 giờ để bắt đầu cưa bánh là vừa.

- Đây là loại bánh mì rất đặc trưng của châu Âu. Vỏ rất cứng nhưng khi nhai thì mềm dần, khá dai và giàu dinh dưỡng. Ở nhiều nơi khác khó làm được kiểu bánh này.

- Haha, tui cũng đang du học ở châu Âu. Hồi đầu mới qua cũng không thể quen nổi cái bánh mì kiểu này.

Thực tế, nhiều quốc gia châu Âu có truyền thống làm bánh mì với lớp vỏ rất dày và cứng. Một trong những loại nổi tiếng là sourdough bread - bánh mì lên men tự nhiên. Loại bánh này thường được làm từ bột mì, nước, muối và men (thường là men tự nhiên). Chúng không có bơ, sữa hay chất làm mềm như bánh mì gối ở Việt Nam. Vỏ bánh được nướng ở nhiệt độ rất cao để tạo độ giòn, dày và cứng nhằm bảo quản được lâu trong điều kiện khí hậu lạnh giá.

Tại các siêu thị hay tiệm bánh ở châu Âu, trong đó có Hungary, người ta thường trang bị sẵn máy cắt bánh mì chuyên dụng để khách hàng có thể thái lát ngay tại chỗ. Nếu lỡ mua nguyên ổ về nhà mà không có dao răng cưa chuyên dụng (bread knife), việc đối mặt với một "khối đá" là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

Sourdough bread thường có lớp vỏ ngoài rất cứng, cần đến dao chuyên dụng để cắt

Đằng sau những video triệu view hài hước ấy là một sự thật đầy đồng cảm về cuộc sống của các du học sinh. Đôi khi, một bữa ăn giản đơn cũng trở thành một thử thách "vượt khó" dở khóc dở cười.

Nếu bạn cũng đang nung nấu ý định đi du học châu Âu, hãy nhớ sắm ngay một con dao răng cưa thật xịn hoặc học cách sử dụng máy cắt ở siêu thị nhé, nếu không muốn rơi vào cảnh "lực bất tòng tâm" trước ổ bánh mì giữa đêm khuya như cô bạn trên.

Còn bạn, bạn đã bao giờ gặp phải món ăn nào "khó đỡ" tương tự khi đi du học chưa?