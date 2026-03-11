Nữ sinh khiếm thị ở Bắc Ninh trúng tuyển cùng lúc Harvard, Stanford, Yale, Columbia, Brown và Johns Hopkins: Chỉ một chữ WOW!

Đôi khi, chúng ta chẳng cần phải tìm kiếm những câu chuyện truyền cảm hứng ở đâu xa xôi hay trong những trang sách vĩ nhân. Ngay mới đây, MXH cũng đã lan tỏa và không khỏi xúc động trước hành trình của một cô gái Việt nhỏ nhắn nhưng mang trong mình một ý chí phi thường. Cô gái ấy chính là Đồng Thị Hải Yến (25 tuổi), sinh viên khóa 2024 của Đại học Fulbright Việt Nam.

Theo đó, Đồng Thị Hải Yến - một nữ sinh khiếm thị đến từ Bắc Ninh vừa nhận được 6 thư mời nhập học chương trình Thạc sĩ Y tế Công cộng (MPH) từ các "gã khổng lồ" đại học Mỹ như Harvard, Yale, Columbia, Brown, Stanford và Johns Hopkins. Trước đó, Hải Yến cũng tốt nghiệp xuất sắc song ngành Tâm lý học và Việt Nam học tại trường Fulbright Việt Nam.

Hải Yến trong lễ tốt nghiệp Đại học Fullbright Việt Nam

Được biết, trước khi bước vào giảng đường đại học, Hải Yến đã có hơn 10 năm thi đấu trong đội tuyển điền kinh người khuyết tật của Việt Nam, giành 53 huy chương ở nhiều giải đấu khác nhau. Trong số đó, không thể không kể đến tấm Huy chương Vàng cự ly 1.500m tại Asian Youth Para Games 2017 - một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp thể thao của cô.

Sinh ra trong một gia đình nông thôn ở Bắc Giang, Hải Yến phát hiện mình không nhìn rõ bảng từ những năm đầu tiểu học. Sau đó, gia đình quyết định cho cô theo học tại trường nội trú dành cho học sinh khuyết tật, rồi chuyển vào một mái ấm dành cho người khiếm thị tại TP. HCM khi cô mới 7 tuổi.

Ở độ tuổi tiểu học, trong khi nhiều bạn bè đồng trang lứa vẫn được sống cùng gia đình, Hải Yến đã sớm tự lập tại Mái ấm Huynh Đệ Như Nghĩa, một cơ sở dành cho trẻ khiếm thị ở TP.HCM. Cuộc sống của cô khi đó được chia thành hai phần rõ rệt khi nửa ngày học văn hóa, nửa ngày tập luyện điền kinh.

Khi chạy, do không thể nhìn rõ đường, Hải Yến chủ yếu cảm nhận không gian bằng âm thanh gió lướt qua tai. Thường sau 9 giờ tối, cô mới trở về nhà và tiếp tục học đến khuya bằng sách chữ nổi. Nếp sinh hoạt này kéo dài liên tục cho đến khi cô 18 tuổi.

Sau gần 10 năm rèn luyện thể thao, Hải Yến giành được 53 huy chương từ nhiều giải đấu lớn nhỏ, từ các giải địa phương đến sân chơi quốc tế. Những trải nghiệm đó giúp cô nhận ra rằng sự trưởng thành và tự do không tự nhiên mà có, mà được tạo nên từ việc không ngừng vượt qua giới hạn của bản thân.

Trước khi bước vào giảng đường đại học, Hải Yến đã có hơn 10 năm thi đấu trong đội tuyển điền kinh người khuyết tật

Năm 18 tuổi, Hải Yến quyết định giải nghệ, tạm biệt thể thao để quay lại tập trung cho việc học văn hóa. Ban đầu, cô theo học ngành Công tác xã hội tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM. Hai năm sau, nữ sinh khiếm thị đủ điều kiện chuyển tiếp và trúng tuyển vào Đại học Fulbright Việt Nam năm 2020.

Bước vào môi trường học thuật quốc tế, rào cản lớn nhất của Hải Yến không phải thị lực, mà là tiếng Anh và vấn đề tài chính. Thời gian đầu, cô chỉ có thể nghe hiểu khoảng 10% nội dung bài giảng.

Để theo kịp bạn bè, Yến sử dụng chính tinh thần kỷ luật từ thể thao, nỗ lực học tập với 300% sức lực của mình. Trong khi đó, để con gái có cơ hội học tập tại Fulbright, bố của Yến đã đưa ra một con số tài chính cao hơn khả năng thực tế của gia đình trong buổi phỏng vấn đầu vào. Niềm tin của gia đình trở thành động lực lớn giúp cô tiếp tục tiến về phía trước.

Hải Yến (thứ 2 từ trái sang) chụp ảnh cùng các bạn

Hải Yến yêu thích và xác định theo đuổi ngành Tâm lý học ngay từ đầu

Ngay từ đầu, Yến xác định theo đuổi ngành Tâm lý học, với mong muốn trở thành nhà tham vấn tâm lý, xuất phát từ những trải nghiệm cá nhân trong các lớp học hòa nhập trước đây. Tuy nhiên, môi trường đại học khai phóng tại Fulbright khác hoàn toàn với cách học trước đó. Nếu trước đây cô chủ yếu nghe giảng và tiếp thu kiến thức từ sách, thì tại đây sinh viên phải thảo luận, phản biện và trao đổi liên tục trong lớp học.

Ở một học phần, Hải Yến từng nhận điểm D và suýt trượt môn. Sau đó, cô tìm đến các phòng hỗ trợ học thuật của trường để nhờ giúp đỡ, dần làm quen với phương pháp học mới và cải thiện kết quả ở học kỳ sau. Đến gần cuối năm thứ hai, khi gần hoàn thành chương trình Tâm lý học, Yến đăng ký học thêm ngành Việt Nam học để hiểu sâu hơn về con người, lịch sử và xã hội Việt Nam.

Cơ duyên với nghiên cứu khoa học đến vào năm thứ hai đại học, khi cô học môn Tâm lý với Giáo sư Matthew McDonald. Sau một lần nhờ thầy chuyển thể giáo trình để dễ đọc hình ảnh hơn, hai thầy trò có nhiều dịp trò chuyện. Sự khuyến khích từ vị giáo sư đã khiến Yến bắt đầu nghĩ đến con đường giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học. Trong hồ sơ xin học bổng du học Mỹ, bên cạnh câu chuyện cá nhân, Hải Yến cho rằng các dự án cộng đồng dài hạn chính là điểm nhấn quan trọng.

Năm 2021, cô đồng sáng lập Spa M-Y - Massage trị liệu, với mục tiêu tạo ra môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp và tôn trọng cho người khiếm thị. Mô hình này không chỉ tạo sinh kế cho người khuyết tật mà còn góp phần thay đổi cách nhìn của xã hội về năng lực lao động của họ.

Ngoài ra, Hải Yến còn đồng sáng lập The VIP Companion (VIC) - một dự án xã hội phi lợi nhuận tập trung đào tạo kỹ năng cho người khiếm thị, bao gồm sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo và viết hồ sơ xin việc. Theo cô, những dự án này thể hiện rõ định hướng lâu dài trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng và xây dựng hệ thống hỗ trợ bền vững cho các nhóm yếu thế.

Hải Yến luôn khao khát xây dựng một hệ thống hỗ trợ bền vững cho những nhóm người dễ bị tổn thương trong xã hội

Dù đạt được nhiều thành tựu, Hải Yến cho rằng tất cả đều bắt nguồn từ sự ủng hộ của gia đình, đặc biệt là cha mẹ, những người chưa bao giờ coi việc khiếm thị là rào cản cho tương lai của con gái. Với cô, những khó khăn trong cuộc sống không phải là nghị lực phi thường, mà đơn giản là bản năng thích nghi để tồn tại và bước tiếp.

Ảnh: Trường Đại học Fulbright Việt Nam

