Tự tin dùng tiếng Việt để khen món phở, anh Tây khiến cả quán bật cười vì nhầm đúng chữ quan trọng nhất

Với nhiều người nước ngoài, tiếng Việt là một trong những ngôn ngữ vừa thú vị vừa… dễ gây "tai nạn". Chỉ cần lệch một âm, sai một thanh điệu, nghĩa của cả câu có thể thay đổi hoàn toàn. Một câu chuyện hài hước được chia sẻ trên Reddit mới đây đã khiến nhiều người bật cười, khi một du khách nước ngoài vô tình khen món phở ở Việt Nam là "rất ngoan".

Theo chia sẻ của anh, đó là một buổi sáng trong chuyến du lịch Việt Nam. Sau vài ngày học những câu giao tiếp cơ bản như "xin chào", "cảm ơn" hay "rất ngon", anh bắt đầu khá tự tin sử dụng tiếng Việt trong các tình huống đơn giản. Khi ngồi ăn tại một quán phở nhỏ, anh đặc biệt ấn tượng với hương vị của bát phở nóng hổi vừa được mang ra. Nước dùng đậm đà, thịt mềm, rau thơm tươi khiến anh muốn dành một lời khen cho chủ quán.

(Ảnh minh họa: @NoodleheadEats)

Sau khi ăn gần hết bát, anh ngẩng lên, mỉm cười với người bán và nói bằng tiếng Việt, đầy hào hứng "Phở rất ngoan!". Chủ quán đứng khựng lại vài giây. Những người ngồi bàn bên cạnh cũng hơi ngẩng đầu nhìn sang. Rồi chỉ ít giây sau, cả quán bật cười. Người chủ quán vừa cười vừa giải thích rằng "ngoan" là từ thường dùng để khen trẻ con ngoan ngoãn hoặc thú cưng dễ bảo, chứ không dùng để miêu tả đồ ăn. Từ mà anh muốn nói thực ra phải là "ngon".

Anh du khách lúc đó mới hiểu chuyện. Trong đầu anh, hai từ này gần như giống nhau, chỉ khác một chút ở âm và thanh điệu. Nhưng trong tiếng Việt, "ngon" và "ngoan" là hai từ hoàn toàn khác nghĩa. Một bên là lời khen dành cho món ăn, bên kia lại là lời nhận xét về tính cách. "Tôi chỉ muốn nói món phở rất delicious, nhưng hóa ra lại khen nó… ngoan ngoãn," anh viết trên Reddit kèm theo biểu tượng cười ra nước mắt.

Câu chuyện nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi từ cộng đồng mạng. Nhiều người Việt cho rằng đây là một ví dụ điển hình cho độ "khó đoán" của tiếng Việt đối với người mới học. Chỉ cần thay đổi một nguyên âm nhỏ từ "o" sang "oa", nghĩa của câu đã chuyển sang hướng hoàn toàn khác. Khi kết hợp với hệ thống thanh điệu đặc trưng, những từ tưởng như giống nhau lại trở thành một thử thách thực sự với người nước ngoài.

(Ảnh minh họa: @NoodleheadEats)

Không ít người học tiếng Việt cũng chia sẻ trải nghiệm tương tự. Có người từng nhầm "bún ngon" thành "bún ngoan", người khác lại phát âm sai khiến "món ăn ngon" thành "món ăn ngoan". Với người bản ngữ, sự khác biệt này rất rõ ràng. Nhưng với người mới học, việc phân biệt những âm gần nhau trong tiếng Việt như "o" và "oa", "on" và "oan" đôi khi đòi hỏi khá nhiều thời gian luyện tập.

Tuy vậy, chính những "tai nạn ngôn ngữ" như vậy lại khiến hành trình học tiếng Việt trở nên đáng nhớ. Thay vì cảm thấy ngại ngùng, anh du khách trong câu chuyện cho biết mình chỉ thấy buồn cười. Sau khi được giải thích, anh thử nói lại "Phở rất ngon", lần này phát âm chậm rãi và cẩn thận hơn. Chủ quán gật đầu cười, còn những người xung quanh lại tiếp tục bật cười lần nữa, nhưng lần này là vì sự dễ thương của vị khách nước ngoài đang cố gắng nói tiếng Việt.

Câu chuyện nhỏ ấy cũng phần nào cho thấy một đặc điểm thú vị của ngôn ngữ, đôi khi chỉ một âm khác biệt cũng đủ tạo ra một tình huống hài hước. Với người học tiếng Việt, những nhầm lẫn như "ngon" và "ngoan" có thể là thử thách, nhưng cũng là kỷ niệm khó quên trên hành trình khám phá một ngôn ngữ giàu thanh điệu và sắc thái, chính những khoảnh khắc "lỡ lời" ấy lại là điều khiến việc học tiếng Việt trở nên thú vị hơn rất nhiều.