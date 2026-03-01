Ngành học luôn khát nhân lực tại Việt Nam, cơ hội việc làm hấp dẫn với mức lương lên tới 70 triệu đồng/tháng

Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao điện thoại thông minh ngày càng nhỏ gọn nhưng lại nhiều tính năng hơn? Hay vì sao các thiết bị như xe điện, robot AI hay máy tính đều phụ thuộc vào những “con chip” nhỏ xíu? Đằng sau những công nghệ quen thuộc đó chính là Công nghệ bán dẫn - lĩnh vực đang âm thầm vận hành phần lớn thế giới hiện đại. Không chỉ “hot” vì tính ứng dụng rộng khắp, ngành này còn mang đến cơ hội nghề nghiệp lớn, mức thu nhập hấp dẫn và đang trở thành lựa chọn của nhiều bạn trẻ yêu thích công nghệ.

Tại Việt Nam, ngành bán dẫn vẫn còn tương đối mới, hiện chủ yếu tham gia vào các công đoạn như thiết kế, kiểm thử và đóng gói chip, trong khi khâu chế tạo quy mô lớn vẫn chưa được triển khai rộng rãi. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, Việt Nam liên tục thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn từ nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

Tuy nhiên, ngành công nghệ bán dẫn tại Việt Nam đang đứng trước tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhân lực trình độ cao. Khi nhiều tập đoàn đa quốc gia liên tục mở rộng nhà máy và trung tâm thiết kế tại Hà Nội và TP. HCM, nhu cầu tuyển dụng kỹ sư bán dẫn tăng nhanh. Theo ước tính, mỗi năm thị trường cần khoảng 5.000 - 10.000 kỹ sư, trong khi nguồn cung hiện tại mới chỉ đáp ứng chưa tới 20%.

Cơn khát nguồn nhân lực của ngành bán dẫn đang hiển hiện

Nhiều doanh nghiệp quốc tế đã tham gia vào thị trường bán dẫn tại Việt Nam, tiêu biểu như Intel, Samsung, Amkor Technology, Hana Micron… Trong đó, các công ty như Intel, Amkor hay Hana Micron chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực đóng gói và kiểm thử chip, trong khi các doanh nghiệp như Marvell Technology, Synopsys, Cadence Design Systems tập trung vào thiết kế vi mạch. Theo thống kê, hiện đã có hơn 50 doanh nghiệp quốc tế tham gia vào hệ sinh thái bán dẫn tại Việt Nam. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp trong nước cũng bắt đầu bước vào lĩnh vực này, có thể kể đến Viettel, FPT hay VNChip.

Trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh mẽ, Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư và xây dựng chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Lĩnh vực này được xem là “xương sống” của nền kinh tế số, trong đó trọng tâm là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Tổng quan về ngành Công nghệ bán dẫn

Công nghệ bán dẫn là lĩnh vực nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các vật liệu và linh kiện điện tử dựa trên chất bán dẫn - những vật liệu có khả năng dẫn điện ở mức trung gian, không dẫn điện mạnh như kim loại nhưng cũng không cách điện hoàn toàn như nhựa. Từ những vật liệu này, các kỹ sư tạo ra vi mạch (IC), chip điện tử và nhiều thiết bị quan trọng trong đời sống hiện đại.

Các thiết bị quen thuộc như máy tính, smartphone, tivi thông minh, xe điện hay hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) đều phụ thuộc vào những con chip bán dẫn. Chính vì vậy, công nghệ bán dẫn thường được ví như “bộ não” của các thiết bị điện tử và giữ vai trò cốt lõi trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Trong hệ sinh thái công nghệ hiện đại, bán dẫn được xem là nền tảng của nhiều lĩnh vực như AI, IoT, 5G hay robot công nghiệp. Tất cả các hệ thống này đều vận hành dựa trên những vi mạch tích hợp được chế tạo từ vật liệu bán dẫn. Vì vậy, sự phát triển của ngành bán dẫn không chỉ quyết định năng lực công nghệ của một quốc gia mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất sản xuất, hiệu quả kinh tế và khả năng đổi mới sáng tạo.

Ngành công nghiệp bán dẫn là một hệ sinh thái khổng lồ với hàng chục loại công việc khác nhau

Công nghệ bán dẫn sẽ học gì và làm gì?

Sinh viên theo học ngành Công nghệ bán dẫn sẽ được tiếp cận với các kiến thức nền tảng về vật liệu bán dẫn như silicon, quy trình sản xuất chip, thiết kế vi mạch và các công nghệ liên quan đến thiết bị điện tử hiện đại. Chương trình đào tạo thường bắt đầu với các môn cơ sở như Toán - Lý - Hóa chuyên ngành, sau đó đi sâu vào các lĩnh vực như vật lý bán dẫn, thiết kế vi mạch, công nghệ chế tạo chip, đo lường và kiểm định linh kiện điện tử.

Bên cạnh kiến thức lý thuyết, sinh viên còn được rèn luyện các kỹ năng làm việc trong môi trường công nghệ cao như mô phỏng mạch điện, lập trình nhúng, xử lý tín hiệu số và phát triển sản phẩm vi mạch trong phòng thí nghiệm hiện đại. Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại nhà máy sản xuất chip, trung tâm nghiên cứu - phát triển (R&D) hoặc các doanh nghiệp công nghệ cao trong và ngoài nước.

Cơ hội rộng mở nhưng ngành bán dẫn cũng đòi hỏi rất cao ở người học về năng lực

Ngành Công nghệ bán dẫn hiện đang là tâm điểm thu hút đầu tư toàn cầu, kéo theo nhu cầu lớn về nhân lực chất lượng cao. Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau như kỹ sư thiết kế vi mạch, kỹ sư chế tạo chip, chuyên viên đo kiểm linh kiện, lập trình viên hệ thống nhúng hoặc kỹ sư phòng sạch trong các nhà máy sản xuất chip. Ngoài ra, người học còn có cơ hội làm việc tại các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) hoặc gia nhập các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới như Intel, Samsung, TSMC, Foxconn, Amkor Technology.

Tại các khu công nghệ cao, những vị trí như kỹ sư thiết kế chip hay kỹ sư kiểm thử vi mạch rất được săn đón. Để tăng lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực này, sinh viên cần rèn luyện tư duy thiết kế hệ thống, đồng thời thành thạo các phần mềm mô phỏng chuyên dụng (EDA). Ngoài ra, tiếng Anh chuyên ngành cũng là yếu tố gần như bắt buộc, bởi phần lớn dự án trong ngành đều có yếu tố quốc tế và yêu cầu đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật phức tạp.

Xu hướng phát triển tốt và mức lương hấp dẫn

Trong những năm gần đây, Việt Nam đang nổi lên như một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Nhiều tập đoàn công nghệ lớn liên tục mở rộng sản xuất tại Việt Nam nhờ chi phí lao động cạnh tranh và hệ thống hạ tầng công nghệ ngày càng được cải thiện.

Các doanh nghiệp như Intel hay Samsung cùng nhiều nhà cung cấp linh kiện bán dẫn đang tăng cường đầu tư vào các nhà máy và trung tâm nghiên cứu tại Việt Nam. Điều này giúp mở ra cơ hội để Việt Nam không chỉ tham gia vào khâu sản xuất mà còn từng bước tham gia vào thiết kế và nghiên cứu vi mạch, vốn là những khâu có giá trị cao trong chuỗi giá trị bán dẫn.

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Trung tâm Điện tử và Vi mạch bán dẫn (ESC)

Bên cạnh đó, Chính phủ Việt Nam cũng đang thúc đẩy các chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực và phát triển nghiên cứu trong lĩnh vực bán dẫn, nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhà máy sản xuất và từng bước nâng cao năng lực công nghệ quốc gia.

Cùng với sự bùng nổ của các lĩnh vực như AI, IoT, xe điện, điện toán đám mây và thiết bị thông minh, nhu cầu về chip bán dẫn trên toàn cầu ngày càng tăng. Điều này khiến thị trường lao động trong ngành rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân lực, đặc biệt tại các quốc gia có ngành công nghiệp bán dẫn phát triển như Mỹ, Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Tại Việt Nam, sinh viên mới tốt nghiệp ngành này thường có mức lương khởi điểm từ 10 - 20 triệu đồng/tháng, tùy vào vị trí và năng lực chuyên môn. Với những kỹ sư có 3 - 5 năm kinh nghiệm, thu nhập có thể tăng lên 25 - 50 triệu đồng/tháng. Đối với các chuyên gia cấp cao, mức lương thậm chí có thể vượt 70 triệu đồng/tháng.

Trên thị trường quốc tế, thu nhập của kỹ sư bán dẫn còn cao hơn nhiều. Tại Mỹ, một kỹ sư thiết kế vi mạch có thể nhận mức lương 80.000 - 150.000 USD/năm, trong khi tại Đài Loan, Hàn Quốc hoặc Nhật Bản, thu nhập thường dao động 40.000 - 100.000 USD/năm, tùy theo kinh nghiệm và vị trí công việc.

Học Công nghệ bán dẫn ở đâu?

Năm 2025, điểm chuẩn của nhiều trường đại học tuyển sinh các ngành hoặc chương trình đào tạo liên quan đến công nghệ bán dẫn dao động từ 21 đến 29,37 điểm.

Tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, ngành Công nghệ vi mạch bán dẫn (thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử) có điểm trúng tuyển 25,5 điểm. Trường Đại học Phenikaa tuyển sinh ngành Chip bán dẫn và công nghệ đóng gói với 21 điểm. Trong khi đó, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội mở chương trình đào tạo Công nghệ bán dẫn với điểm chuẩn 25,55 điểm; Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tuyển ngành Công nghệ vi mạch bán dẫn với 23 điểm.

Sinh viên Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội thực hành tại phòng thí nghiệm

Ở khu vực phía Nam, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM tuyển sinh ngành Thiết kế vi mạch với mức 29,37 điểm, đây cũng là mức điểm cao nhất trong các chương trình liên quan đến bán dẫn năm 2025.

Một số trường khác cũng đào tạo các lĩnh vực gần với bán dẫn như Trường Đại học Thủy lợi tuyển sinh ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông (bao gồm các chương trình Công nghệ bán dẫn và thiết kế vi mạch) với 22,5 điểm. Học viện Kỹ thuật Quân sự tuyển ngành Công nghệ bán dẫn và nano với 25,41 điểm. Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển ngành Công nghệ vật liệu với 25,6 điểm; Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển ngành Công nghệ kỹ thuật chip bán dẫn với 21 điểm.

Nhìn chung, điểm chuẩn các ngành liên quan đến bán dẫn năm 2025 có sự chênh lệch khá lớn giữa các trường, nhưng phần lớn đều thuộc nhóm ngành kỹ thuật - công nghệ, tập trung vào các lĩnh vực như thiết kế vi mạch, công nghệ chip, vật liệu bán dẫn và công nghệ nano. Với nhu cầu nhân lực ngày càng tăng, đây được xem là một trong những ngành học có triển vọng phát triển mạnh trong những năm tới.

