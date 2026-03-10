Em trai phá hỏng bức tranh chị ghép mất 3 tuần, phản ứng của người bà khiến 5 triệu người dừng chân

Trong những gia đình có nhiều con, câu chuyện "thiên vị" đôi khi là điều khó tránh. Không ít người lớn vô thức dành sự bảo vệ nhiều hơn cho đứa nhỏ, đơn giản vì nghĩ rằng chúng còn bé, chưa hiểu chuyện. Chính vì vậy, câu nói "anh chị phải nhường em" đã trở thành điều quen thuộc trong không ít gia đình châu Á.

Tuy nhiên, chính những khoảnh khắc tưởng chừng rất nhỏ trong cách người lớn phản ứng lại có thể để lại dấu ấn sâu sắc trong tâm lý trẻ. Bởi vậy, mỗi khi xuất hiện một câu chuyện gia đình thể hiện sự công bằng giữa các con, cộng đồng mạng thường rất dễ xúc động.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại tình huống đời thường trong một gia đình đã thu hút gần 5 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Điều khiến người xem chú ý không phải là mâu thuẫn giữa hai đứa trẻ, mà chính là phản ứng của người lớn trong gia đình.

Theo nội dung đoạn video, cô chị gái đã dành 3 tuần để tỉ mỉ ghép một bức tranh mosaic bằng những hạt nhỏ li ti. Đây là loại tranh cần sự kiên nhẫn rất lớn, bởi mỗi hạt màu đều phải đặt đúng vị trí để tạo nên hình ảnh hoàn chỉnh. Thế nhưng trong lúc chơi đùa, cậu em trai mới hơn 1 tuổi đã vô tình phá hỏng gần như toàn bộ bức tranh.

Nhìn công sức nhiều tuần của mình bị làm hỏng, cô chị lập tức nổi giận và tát em trai 3 cái. Cậu bé ngay lập tức bật khóc, vừa khóc vừa chạy lại ôm chân bà nội như muốn "mách lẻo".

Cô chị đã cặm cụi ghép tranh trong hơn 3 tuần

Tuy nhiên em trai em đã phá hỏng mọi công sức khiến em vừa tức vừa tủi thân đến bật khóc

Thông thường, trong nhiều gia đình, khoảnh khắc này sẽ dẫn đến việc người lớn lập tức dỗ dành đứa nhỏ. Nhưng điều khiến nhiều người bất ngờ là phản ứng tiếp theo của người bà. Thay vì ôm cậu cháu trai đang khóc, bà nhẹ nhàng bước tới lau nước mắt cho cô chị gái, người đang đứng lặng ở một góc với vẻ vừa giận vừa tủi. Chỉ một cử chỉ rất nhỏ ấy đã khiến nhiều người xem xúc động. Người bà dường như hiểu rằng cậu em trai đang khóc vì bị đánh, nhưng cô chị gái cũng đang tổn thương vì công sức của mình bị phá hỏng.

Bất chấp cháu trai ôm chân "mách lẻo"...

Người bà vẫn tiến lên và lau nước mắt an ủi cháu gái trước

Sau khi đoạn clip lan truyền, người đăng tải video cũng chia sẻ thêm về câu chuyện phía sau. Người này cho biết cả gia đình đều đã xử lý tình huống theo cách bình tĩnh, đồng thời trấn an cả hai đứa trẻ.

"Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Chị gái có đánh em trai, dù em mới hơn một tuổi nhưng điều cần dạy thì vẫn phải dạy, điều cần nói vẫn phải nói", người này viết.

Gia đình cũng nhanh chóng an ủi cô bé và cùng cô bé ghép lại bức tranh. Không chỉ vậy, mọi người còn dùng máy ủi nhiệt để cố định sản phẩm sau khi hoàn thành.

"Ngày hôm sau, nhà tôi cũng đã đưa chị gái đi mua món ăn vặt mà con bé thích. Với người làm cha mẹ như chúng tôi, con nào cũng là con, chỉ có đúng sai chứ không có thiên vị", bài đăng chia sẻ thêm. Theo lời người đăng, sau sự việc, hai chị em nhanh chóng làm hòa và lại vui vẻ chơi cùng nhau như bình thường.

Phần bình luận dưới đoạn video nhanh chóng trở thành nơi nhiều người chia sẻ cảm xúc. Không ít cư dân mạng thừa nhận rằng họ cảm động bởi hiếm khi thấy người lớn trong gia đình phản ứng công bằng như vậy.

Nhiều bình luận cho rằng trong không ít gia đình, đứa trẻ nhỏ hơn thường được bênh vực theo phản xạ, còn người anh hoặc chị phải chấp nhận nhường nhịn. Chính vì thế, việc người bà trước tiên an ủi cô chị gái đã khiến nhiều người bất ngờ.

Thực tế, trong nền văn hóa châu Á, trong đó có Việt Nam, việc yêu cầu con lớn nhường nhịn em nhỏ được xem là điều bình thường. Tuy nhiên, các chuyên gia tâm lý cho rằng nếu điều này lặp lại quá nhiều, trẻ có thể cảm thấy mình ít được lắng nghe hoặc không được đối xử công bằng.

Nhà tâm lý học nổi tiếng Carl Rogers từng nhấn mạnh rằng trẻ em phát triển tốt nhất khi chúng cảm nhận được sự tôn trọng và thấu hiểu từ người lớn. Điều quan trọng không phải là luôn đứng về phía trẻ, mà là nhìn nhận đúng cảm xúc của chúng trong từng tình huống.

Sự công bằng trong gia đình đôi khi không cần những lời tuyên bố đao to búa lớn. Nó đơn giản là việc người lớn sẵn sàng đứng lại một nhịp để nhìn nhận cảm xúc của cả hai đứa trẻ, để không đứa trẻ nào phải cảm thấy mình "lẽ ra phải mạnh mẽ hơn" chỉ vì mình là anh, là chị.