Phụ huynh, học sinh Hà Nội đang thấp thỏm chờ đợi 1 quyết định từ Sở GD&ĐT: Ảnh hưởng rất lớn đến việc chọn trường!

Chỉ còn vài tháng nữa, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 tại Hà Nội sẽ chính thức diễn ra. Tuy nhiên, trước những thay đổi về địa giới hành chính, việc chưa có phương án chia khu vực thi chính thức đang khiến nhiều gia đình rơi vào trạng thái bị động. Thay vì hoang mang trước các tin đồn, phụ huynh cần nhìn nhận vấn đề một cách lý trí thông qua việc phân tích các kịch bản tuyển sinh có thể được áp dụng.

Lấp lửng ranh giới, phụ huynh chật vật bài toán "Nguyện vọng 1"

Năm nay, sự thay đổi về đơn vị hành chính đã tạo ra một biến số khổng lồ trong bài toán chọn trường của học sinh lớp 9. Hàng chục ngàn phụ huynh Thủ đô hiện đang phải đối mặt với nguy cơ chiến lược ôn tập và đăng ký nguyện vọng bị "phá sản" phút chót.

Sự lo lắng không chỉ nằm ở việc các con phải cạnh tranh gay gắt hơn, mà cốt lõi là sự bất định. Những gia đình ở khu vực giáp ranh hoặc có sự chênh lệch giữa hộ khẩu và nơi tạm trú đang chịu áp lực lớn nhất. Chẳng hạn, một phụ huynh ở Tây Mỗ (trước đây thuộc khu vực tuyển sinh số 7) hiện đang lo lắng, không biết con có được đăng ký vào trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (nguyện vọng 1 truyền thống) không, vì hiện tại, phường/xã bị gộp lại với một khu vực khác.

Chị cho biết, mọi năm, các gia đình có con thi lớp 10 hầu như đã chốt xong nguyện vọng cho con, chỉ chờ ngày đăng ký. Nhưng năm nay, phụ huynh lo lắng, không biết con mình sẽ được đăng ký vào học ở những trường nào.

Việc thiếu vắng thông tin chính thức cũng vô tình khiến nhiều tin đồn lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nếu bình tĩnh phân tích các xu hướng quản lý giáo dục hiện đại và thực tế sáp nhập hành chính, chúng ta có thể hình dung ra 2 kịch bản khả dĩ nhất mà Hà Nội có thể áp dụng trong kỳ thi năm nay.

Từ lời giải GIS đến thực tế tuyển sinh tại TP.HCM

Trước khi đi đến các kịch bản, cần nhìn lại thực tế việc thay đổi phương thức phân tuyến đã được ngành giáo dục Thủ đô tính toán từ trước. Nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương từng thông tin, thành phố đang nghiên cứu ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong tuyển sinh, dự kiến áp dụng từ năm học 2026-2027. Nếu triển khai, học sinh sẽ được phân tuyến dựa trên vị trí cư trú thực tế và khoảng cách từ nhà đến trường, thay vì bị đóng khung bởi ranh giới hành chính "cứng". Nguyên tắc "học gần nhà" này trước mắt áp dụng cho mầm non, lớp 1 và lớp 6.

Trong khi đó, nhìn sang TP.HCM, Sở GD-ĐT địa phương này đã thí điểm tuyển sinh đầu cấp theo bản đồ số từ năm 2023. Riêng với lớp 10, học sinh chỉ cần tốt nghiệp THCS trên địa bàn thành phố là đủ điều kiện dự thi vào trường công lập. TP.HCM không đóng khung khu vực; cơ quan quản lý chỉ dựa vào bản đồ GIS để đưa ra khuyến cáo học sinh đăng ký trường gần nơi cư trú nhằm thuận tiện đi lại, quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về gia đình.

Đến thời điểm này, Hà Nội chưa có văn bản chính thức nào chốt phương án thay thế 12 khu vực tuyển sinh cũ. Từ những dữ kiện trên, có thể dự báo 2 kịch bản phân tuyến như sau:

Kịch bản 1: Phân tuyến hoàn toàn dựa trên Bản đồ số GIS

Nếu Hà Nội quyết định áp dụng đồng bộ hệ thống GIS cho cả bậc THPT ngay trong năm nay, 12 khu vực tuyển sinh truyền thống sẽ bị xóa bỏ. Hệ thống sẽ quét bán kính thực tế từ nơi cư trú của học sinh để tự động phân tuyến và quy định cụm trường được phép đăng ký.

Ưu điểm: Đảm bảo triệt để mục tiêu "học gần nhà", giảm thiểu áp lực giao thông và gỡ rối hoàn toàn các vấn đề bất cập về mặt giấy tờ hành chính (hộ khẩu thường trú so với nơi ở thực tế).

Dự báo biến động: Do cơ sở hạ tầng giáo dục công lập tại Hà Nội phân bố chưa đồng đều, kịch bản này sẽ tạo ra sự cạnh tranh cục bộ rất lớn. Điểm chuẩn tại các "vùng lõi" đông dân cư nhưng ít trường THPT (như khu vực Cầu Giấy, Hoàng Mai cũ) sẽ duy trì ở mức rất cao, trong khi các khu vực ven đô có thể hạ nhiệt.

Kịch bản 2: Phân chia cụm khu vực tuyển sinh mới theo cấp Phường, Xã

Đây là phương án an toàn và mang tính kế thừa cao. Khi cấp huyện bị xóa bỏ, Sở GD-ĐT có thể sẽ nhóm các đơn vị hành chính cấp cơ sở (phường, xã) có vị trí địa lý liền kề, hệ thống giao thông kết nối thuận tiện lại với nhau để tạo thành các Cụm khu vực tuyển sinh mới.

Ưu điểm: Giữ được sự ổn định tương đối cho hệ thống, tránh gây sốc tâm lý cho phụ huynh và học sinh. Thí sinh vẫn quen thuộc với việc đăng ký nguyện vọng theo một "tập hợp trường" được khoanh vùng sẵn.

Dự báo biến động: Việc vẽ lại ranh giới bằng các phường/xã sẽ khiến tỷ lệ chọi xáo trộn mạnh tại các vùng giáp ranh. Một số trường "hot" có thể bị đưa ra khỏi cụm tuyển sinh quen thuộc của học sinh, buộc các gia đình phải điều chỉnh lại mục tiêu nguyện vọng 1 vào phút chót.

Chủ động các kịch bản dự phòng

Sự bất định về khu vực thi chắc chắn tạo ra áp lực tâm lý không nhỏ. Tuy nhiên, dù Hà Nội chốt phân tuyến theo bản đồ GIS hay theo cụm phường/xã, cấu trúc đề thi 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ vẫn giữ nguyên tính ổn định.

Thay vì hoang mang chờ đợi, phụ huynh và học sinh lớp 9 nên tập trung tối đa cho việc củng cố kiến thức nền tảng. Đồng thời, gia đình cần chủ động xây dựng ít nhất 2 phương án chọn trường (dự phòng cho cả trường hợp ranh giới bị thu hẹp hoặc mở rộng) dựa trên năng lực thực tế của con, sẵn sàng thích ứng ngay khi Sở GD-ĐT công bố hướng dẫn chính thức trong tháng 3 này.