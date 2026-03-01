"Công chúa tuyết" Eileen Gu rèn luyện trí não để đạt thành công như thế nào?

Sau kỳ Olympic Mùa đông 2026, Eileen Gu (Cốc Ái Lăng) nổi lên như một trong những gương mặt Gen Z xuất sắc nhất.

Với số điểm gần như tuyệt đối 94.75, Eileen bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng nội dung halfpipe trượt tuyết tự do nữ. Vận động viên sinh năm 2003 cũng giành huy chương bạc ở hai nội dung big air và slopestyle của nữ.

Eileen Gu giành được 3 huy chương tại kỳ Olympic Mùa đông 2026. Ảnh: Olympics

Đến thời điểm hiện tại, Eileen sở hữu tổng cộng 6 huy chương qua hai kỳ Thế vận hội, trở thành vận động viên trượt tuyết tự do giàu thành tích nhất trong lịch sử Olympic.

Theo Sport Bible, người đẹp Mỹ gốc Hoa không chỉ sở hữu tài năng và thể chất vượt trội, mà còn có sự vững vàng về tinh thần. Tố chất đó giúp cô tạo nên những màn trình diễn ấn tượng.

Khi được hỏi về tư duy của mình, Eileen chia sẻ trên tạp chí Fortune: "Tôi dành nhiều thời gian ở trong đầu mình... Tôi viết nhật ký rất nhiều. Tôi phân tích toàn bộ quá trình suy nghĩ của mình. Tôi áp dụng lăng kính phân tích kỹ lưỡng cho cách suy nghĩ của mình, rồi điều chỉnh nó.

Bạn có thể kiểm soát những gì mình nghĩ. Bạn có thể kiểm soát cách mình suy nghĩ. Nhờ đó, bạn có thể kiểm soát con người mình. Đặc biệt khi còn trẻ, tôi mới 22 tuổi, với Neuroplasticity (tính dẻo thần kinh), tôi hoàn toàn có thể trở thành chính xác kiểu người mà tôi muốn".

Cô nói thêm thói quen dành nhiều thời gian để suy nghĩ của cô không theo hướng tự cao tự đại, mà giống như quá trình mày mò, thử nghiệm của nhà khoa học.

Nữ vận động viên luôn cố gắng điều chỉnh tư duy của bản thân, với những câu tự vấn như "Làm thế nào để mình tốt hơn?" hay "Làm thế nào để tiếp cận bộ não theo cách mình tiếp cận môn trượt tuyết tự do?"... Cô tin rằng cách đó giúp cô tốt hơn sau mỗi ngày.

Đồng sáng lập HuffPost (trang báo điện tử nổi tiếng của Mỹ, trước đây là The Huffington Post) và CEO của Thrive Global (công ty truyền thông và công nghệ về sức khỏe tinh thần, năng suất và cân bằng cuộc sống) - bà Arianna Huffington, ủng hộ phương pháp của Eileen Gu. Bà đánh giá phương pháp rèn luyện trí não, cùng thành công mà nhà vô địch Olympic Gen Z đạt được khẳng định sức mạnh của tư duy.

Eileen Gu đạt được nhiều thành công nhờ phương pháp rèn luyện não bộ. Ảnh: Getty Images

"Các vận động viên không tự nhiên tạo ra thói quen và quy trình. Họ được huấn luyện viên hỗ trợ bằng cách áp dụng nguyên tắc của khoa học hành vi để chạm đến thành công. Điều đó có nghĩa là sử dụng kỹ thuật để giảm sự mệt mỏi khi phải ra quyết định, cũng như giảm căng thẳng.

Thông qua khả năng thích ứng của não bộ, những lựa chọn nhỏ mà chúng ta lặp đi lặp lại mỗi ngày có thể củng cố mạch thần kinh và định hình lại bộ não, khiến một số hành vi trở nên tự động hơn. Đó chính xác là điều Gu rèn luyện tâm trí của mình", nữ chuyên gia làm rõ.

Trước đây, các nhà khoa học từng đinh ninh não bộ của người trưởng thành về cơ bản là cố định.

Họ tin rằng bộ não phát triển trong thời thơ ấu rồi ổn định khi bước vào giai đoạn đầu của tuổi trưởng thành, hầu như không có thay đổi đáng kể trong phần còn lại của cuộc đời.

Tuy nhiên, khái niệm Neuroplasticity (tính dẻo thần kinh) nhìn nhận lại bộ não như hệ thống sống, được định hình bởi trải nghiệm, nỗ lực và thời gian.