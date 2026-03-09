Nam sinh TP.HCM mất cả tháng lương vì quên kiểm tra hợp đồng thuê trọ: 3 điều cần xem kỹ trước khi đặt cọc

Với nhiều sinh viên và người trẻ mới đi làm tại các thành phố lớn, tìm được một phòng trọ phù hợp đã khó, nhưng tránh được những rắc rối sau khi chuyển vào ở còn khó hơn. Câu chuyện của một nam sinh tại TP.HCM phải mất trắng gần một tháng lương chỉ vì không đọc kỹ hợp đồng thuê trọ là lời nhắc nhở: trước khi đặt cọc, có những điều quan trọng cần kiểm tra thật cẩn thận.

Thời điểm đầu năm học hoặc khi nhiều người trẻ bắt đầu công việc mới, nhu cầu tìm phòng trọ tại các thành phố lớn thường tăng cao. Trong lúc vội vàng tìm chỗ ở, không ít người chỉ xem qua phòng rồi đặt cọc ngay mà bỏ qua bước đọc kỹ hợp đồng thuê nhà.

Một nam sinh tên T. mới đi làm tại TP.HCM đã rơi vào tình huống như vậy. Sau khi tìm được phòng trọ gần nơi làm việc, bạn nhanh chóng đặt cọc một khoản tiền tương đương gần một tháng lương vì nghĩ rằng hợp đồng thuê nhà "đâu cũng giống nhau".

(Ảnh minh hoạ)

Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau khi chuyển vào ở, nam sinh này mới phát hiện trong hợp đồng có điều khoản quy định nếu người thuê chuyển đi trước thời hạn thì sẽ không được hoàn lại tiền đặt cọc. Vì nhiều lý do cá nhân, bạn buộc phải chuyển phòng sớm hơn dự định và cuối cùng mất toàn bộ khoản tiền cọc.

Tình huống này không hiếm gặp, đặc biệt với sinh viên hoặc người lần đầu thuê trọ. Theo nhiều người có kinh nghiệm thuê nhà, trước khi đặt cọc, người thuê nên dành thời gian kiểm tra kỹ một số điều quan trọng trong hợp đồng.

Thứ nhất, cần đọc kỹ điều khoản về tiền đặt cọc và hoàn trả

Đây là phần dễ bị bỏ qua nhất nhưng lại liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người thuê. Một số hợp đồng quy định khá rõ về việc hoàn cọc sau khi kết thúc hợp đồng, nhưng cũng có nơi đưa ra các điều kiện rất chặt chẽ, chẳng hạn như phải báo trước một khoảng thời gian nhất định hoặc không được rời đi trước thời hạn.

Vì vậy, trước khi ký kết, người thuê nên hỏi rõ trong những trường hợp nào tiền cọc được hoàn lại và trong trường hợp nào có thể bị giữ lại. Nếu thấy điều khoản chưa rõ ràng, tốt nhất nên yêu cầu chủ nhà giải thích hoặc điều chỉnh trước khi đặt cọc.

Thứ hai, kiểm tra thời hạn hợp đồng và quy định chấm dứt hợp đồng sớm

Nhiều phòng trọ yêu cầu người thuê ký hợp đồng tối thiểu từ 6 tháng đến 1 năm. Nếu chuyển đi sớm, người thuê có thể mất tiền cọc hoặc phải bồi thường thêm.

Trong thực tế, sinh viên hoặc người mới đi làm thường có nhiều thay đổi về chỗ ở, công việc hoặc lịch học. Vì vậy, việc đọc kỹ thời hạn hợp đồng và các quy định khi chấm dứt hợp đồng trước thời hạn là điều rất quan trọng. Nếu chưa chắc chắn về kế hoạch ở lâu dài, người thuê có thể thương lượng hợp đồng ngắn hạn hoặc điều khoản linh hoạt hơn.

Thứ ba, xem rõ các chi phí phát sinh ngoài tiền thuê

Ngoài tiền phòng, nhiều nơi còn có các khoản chi phí khác như điện, nước, phí dịch vụ, internet, gửi xe hoặc vệ sinh chung. Nếu không hỏi rõ ngay từ đầu, tổng chi phí mỗi tháng có thể cao hơn nhiều so với dự tính ban đầu.

Do đó, trước khi đặt cọc, người thuê nên yêu cầu chủ nhà ghi rõ trong hợp đồng cách tính các khoản phí này, chẳng hạn giá điện theo đồng hồ riêng hay tính theo mức cố định. Điều này giúp tránh những tranh cãi không đáng có sau khi chuyển vào ở.

(Ảnh minh hoạ)

Trong bối cảnh nhiều sinh viên và người trẻ đổ về các thành phố lớn như Hà Nội để học tập và làm việc, việc thuê trọ gần như là bước khởi đầu quen thuộc. Tuy nhiên, chỉ một chút chủ quan khi đọc hợp đồng cũng có thể khiến người thuê chịu thiệt hại về tài chính.

Câu chuyện của nam sinh mất cả tháng lương vì không kiểm tra kỹ hợp đồng là một lời nhắc nhỏ nhưng đáng suy nghĩ: trước khi đặt bút ký hoặc chuyển tiền đặt cọc, hãy dành vài phút đọc thật kỹ các điều khoản. Sự cẩn trọng ngay từ đầu có thể giúp tránh được nhiều rắc rối về sau.