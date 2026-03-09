Bạn trai Hoà Minzy bình luận 1 câu dưới bức ảnh bé bo: Ngắn gọn mà ai cũng khen "chuẩn bố tương lai"

Những ngày gần đây, câu chuyện về bạn trai mới của ca sĩ Hòa Minzy nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Được biết, bạn trai cô tên Thăng Văn Cương, sinh năm 1995, cùng tuổi với nữ ca sĩ. Anh quê ở Bắc Giang (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh), xuất thân trong gia đình làm nông, trồng lúa, vải, rau và ngô. Hiện tại, anh đang phục vụ trong quân đội với quân hàm đại úy.

Câu chuyện của cả hai bắt đầu từ chương trình Sao nhập ngũ 2022. Từ chương trình này, Văn Cương cũng quen biết với nhiều gương mặt nổi tiếng như ca sĩ ST. Sơn Thạch, Anh Tú hay streamer Độ Mixi. Tuy nhiên, anh vẫn giữ cuộc sống khá kín tiếng. Khi công khai mối quan hệ với Hoà Minzy, mọi động thái của chàng đại uý đều thu hút sự chú ý.

Câu chuyện của cả hai bắt đầu từ chương trình Sao nhập ngũ 2022.

Gần đây, trong bức ảnh bé Bo đăng tải để chúc mừng mẹ, phía dưới phần bình luận, Văn Cương để lại bình luận: “Đúng là con trai của bố, tối lại đợi bố về tắm cho nhé". Chỉ một dòng nhắn gửi đơn giản nhưng lại khiến nhiều người chú ý. Nhiều cư dân mạng cho rằng cách xưng hô tự nhiên ấy cho thấy mối quan hệ gần gũi giữa anh và bé Bo.

Không ít người nhận xét rằng câu nói “con trai của bố” nghe vừa nhẹ nhàng vừa tình cảm. Với nhiều người, điều đó cho thấy Văn Cương không chỉ yêu Hòa Minzy mà còn dành sự quan tâm đặc biệt cho con trai của cô. Chỉ cần một câu nói như vậy cũng đủ thấy anh là người đàn ông ấm áp và có trách nhiệm.

Nhiều ý kiến nhận xét rằng cách anh gọi bé Bo là “con trai của bố” nghe rất tự nhiên, không gượng gạo. Điều đó khiến nhiều người cảm thấy hình ảnh của một “ông bố tương lai” hiện lên khá rõ ràng. Trẻ con rất nhạy cảm với tình cảm của người lớn, nên khi được yêu thương thật lòng, các em thường cảm nhận rất rõ.

Luôn lắng nghe và tôn trọng ý kiến của con

Về Hòa Minzy, cô luôn được xem là một trong những bà mẹ dạy con khéo của showbiz. Nữ ca sĩ áp dụng khá nhiều phương pháp hay trong việc giáo dục con cái. Cô luôn dạy quý tử phải biết bình tĩnh, ngoan ngoãn, không được xốc nổi, ngã không đau phải tự biết đứng lên… Quan điểm của nữ ca sĩ là luôn lắng nghe và tôn trọng ý kiến của con, sau khi biết được những mong muốn của con thì mới hướng dẫn cho bé cách giải quyết vấn đề.

Có được sự dạy dỗ khoa học từ mẹ Hoà nên bé Bo không chỉ thông minh, lanh lợi mà cũng hiểu chuyện hơn so với các bạn cùng lứa tuổi. Nhóc tỳ thường xuyên dành những lời yêu thương gửi đến mẹ... khiến cư dân mạng phải trầm trồ.

Chẳng hạn, cô khẳng định sau này sẽ không ép con phải học ngày học đêm, và tạo điều kiện cho nhóc tỳ được khám phá thế giới xung quanh. Nữ ca sĩ dạy con tính chủ động, lễ phép từ những điều bình dị nhất, trong cách chào hỏi những người xung quanh, bày tỏ ý kiến hay ăn uống...

Ngoài ra, dù là mẹ đơn thân nhưng không vì thế mà Hòa Minzy để cho con thiệt thòi hay tổn thương. Có lần cô chia sẻ, bản thân mình không muốn con bị nói những câu như "tội con" hay "khổ thân con", đặc biệt là nói "con đáng thương". Vì "con không đáng thương, con là cậu bé hạnh phúc".

Thay vì đấu tố, từ mặt nhau thì Hòa Minzy và người cũ đã chọn cho mình một cách hành xử khác. Không gieo rắc vào đầu con những suy nghĩ phân biệt, ghét bỏ bố. Trái lại, Hòa Minzy luôn dành sự trân trọng, những lời lẽ tốt đẹp khi nhắc đến bố của con mình. Cô thoải mái cho con trai tương tác, trò chuyện và giữ kết nối với bố mỗi ngày. Thậm chí với bà nội và những người thân bên phía thiếu gia miền Tây, bé Bo vẫn luôn thân thiết và gần gũi.