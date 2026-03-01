Thứ tiếng là "hộ chiếu" đi khắp 20 quốc gia, viết sao đọc vậy: Cả Việt Nam chỉ có 2 đại học đào tạo, thu nhập lên tới 50 triệu/tháng

Trong bức tranh đa sắc của các ngôn ngữ tại Việt Nam năm 2026, tiếng Tây Ban Nha nổi lên như một "ngách" đầy tiềm năng và khác biệt. Không còn bó hẹp trong cộng đồng những người yêu văn hóa Mỹ Latinh, ngôn ngữ này đã xác lập vị thế là một công cụ kinh tế sắc bén khi các hiệp định thương mại giữa Việt Nam và các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha được đẩy mạnh, mở ra những triển vọng nghề nghiệp chưa từng có cho giới trẻ.

Tiếng Tây Ban Nha - ngôn ngữ của sự cuồng nhiệt và tính logic cao

Tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ có số lượng người nói bản ngữ lớn thứ hai thế giới, chỉ sau tiếng Trung. Về hệ chữ viết, đây là ngôn ngữ sử dụng bảng chữ cái Latinh, giúp người Việt tiếp cận cực kỳ dễ dàng vì sự tương đồng với chữ Quốc ngữ. Đặc biệt, cách phát âm của tiếng Tây Ban Nha rất "thẳng", viết sao đọc vậy, giúp người học rút ngắn thời gian rèn luyện kỹ năng nói so với tiếng Anh hay tiếng Pháp.

Tuy nhiên, độ khó của ngôn ngữ này nằm ở hệ thống chia động từ vô cùng phức tạp với nhiều thì và cách thức khác nhau, cùng sự phân biệt giống đực - giống cái trong danh từ. Học tiếng Tây Ban Nha không chỉ là học từ vựng, mà là tiếp nhận một tinh thần văn hóa rực rỡ, từ sự phóng khoáng của vũ điệu Flamenco đến sự tinh tế trong các tác phẩm văn học kinh điển của Miguel de Cervantes.

Ảnh minh họa

Học tiếng Tây Ban Nha thì học gì?

Khi theo học chuyên sâu tiếng Tây Ban Nha tại các cơ sở đào tạo, người học sẽ được dẫn dắt qua một lộ trình bài bản, không chỉ dừng lại ở bốn kỹ năng nghe - nói - đọc - viết.

Người học bắt đầu với các khối kiến thức về Ngôn ngữ học đại cương và Thực hành tiếng theo chuẩn khung tham chiếu Châu Âu (DELE). Sau khi có nền tảng vững chắc, chương trình sẽ đi sâu vào các học phần chuyên ngành như Văn học Tây Ban Nha và Mỹ Latinh, Lịch sử văn minh các nước nói tiếng Tây Ban Nha.

Đặc biệt, trong bối cảnh mới, các học phần về Tiếng Tây Ban Nha thương mại và Lý thuyết biên phiên dịch chuyên sâu được chú trọng nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

Học tiếng Tây Ban Nha ở đâu?

Hiện nay tại Việt Nam, số lượng các trường đại học đào tạo chính quy ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha vẫn còn hạn chế, tạo nên sự "khan hiếm" và giá trị cao cho tấm bằng tốt nghiệp. Hai cái tên hàng đầu dẫn đầu về chất lượng đào tạo bao gồm:

Tại miền Bắc, Trường Đại học Hà Nội (HANU) là đơn vị tiên phong với khoa tiếng Tây Ban Nha uy tín lâu đời. Điểm chuẩn năm 2025 của ngành này tại HANU là 32.85 điểm (thang 40, môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2).

Tại miền Nam, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM cũng là cơ sở đào tạo trọng điểm với mức điểm chuẩn năm 2025 là 24.50 điểm cho tổ hợp D01 và D45. Mức điểm này cho thấy sự cạnh tranh không hề nhỏ để có một suất học tập chính quy tại các trường top đầu.

Ảnh minh họa

Cơ hội việc làm thế nào?

Thị trường lao động những năm gần đây đang chứng kiến sự thiếu hụt trầm trọng nhân sự thạo tiếng Tây Ban Nha, dẫn đến mức thu nhập vô cùng hấp dẫn:

- Biên phiên dịch và Ngoại giao: Với sự gia tăng các dự án đầu tư từ Tây Ban Nha và các nước Mỹ Latinh vào Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, mức lương khởi điểm cho biên dịch viên thường dao động từ 18 - 28 triệu đồng/tháng.

- Du lịch và Khách sạn: Phân khúc khách du lịch cao cấp từ cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha đang bùng nổ. Một hướng dẫn viên quốc tế sử dụng ngôn ngữ này có thể thu nhập từ 30 - 45 triệu đồng/tháng vào mùa cao điểm.

- Xuất nhập khẩu: Các vị trí điều phối chuỗi cung ứng giữa Việt Nam và thị trường Mexico, Chile hay Colombia hiện đang "săn đón" nhân sự với mức đãi ngộ trên 25 triệu đồng/tháng kèm theo nhiều quyền lợi tu nghiệp nước ngoài.

Sự thăng tiến trong ngành này thường rất nhanh do ít đối thủ cạnh tranh. Sau 3 - 5 năm kinh nghiệm, một chuyên gia ngôn ngữ Tây Ban Nha có thể đảm nhận vị trí quản lý khu vực hoặc trợ lý đối ngoại với mức lương vượt mốc 2.000 USD/tháng.\

