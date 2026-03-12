Bị mạo danh tuyển sinh lớp 1, một trường tiểu học danh tiếng bậc nhất TPHCM thông báo khẩn

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, cô Đỗ Ngọc Chi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Phường Sài Gòn- TPHCM), cho biết trong sáng 12-3, nhà trường tiếp nhận trường hợp phụ huynh vào trường hỏi thông tin về tuyển sinh lớp 1.

Theo thông tin tiếp nhận, phụ huynh này cho biết nhận được thông báo từ một phụ huynh khác cho hay hiện Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm đã tuyển sinh xong lớp 1 cho năm học 2026-2027. Cùng với đó, phụ huynh này được cung cấp một thông báo trúng tuyển của một học sinh theo diện ưu tiên. Trong thông báo cũng ghi rõ, phụ huynh nhận hồ sơ từ 16-3 và nhà trường sẽ thông báo xếp lớp và thời gian học hè vào ngày 20-5.

Theo cô Đỗ Ngọc Chi, khi phụ huynh trên liên hệ với số điện thoại có trên thông báo thì được một người trả lời là trường đã tuyển hết theo hình thức thi tuyển. Nếu phụ huynh vẫn có nhu cầu cho con được vào trường thì vào trường liên hệ trực tiếp với cô hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, cho biết hiện trường đã báo cáo về Sở GD-ĐT TPHCM, UBND Phường Sài Gòn, đồng thời thông báo đến phụ huynh học sinh toàn trường để tránh bị kẻ xấu lợi dụng. Theo thông báo, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm khẳng định không tổ chức bất kỳ chương trình khảo sát tuyển sinh lớp 1 năm học 2026-2027 như một số thông tin đang được gửi đến cha mẹ học sinh.

Tất cả các thông tin liên quan đến công tác tuyển sinh lớp 1 năm học 2026-2027 nhà trường đều thực hiện đăng tải trên các kênh truyền thông chính thức của đơn vị như:



Website: https://thnguyenbinhkhiem.hcm.edu.vn/homegd3

Facebook: https://www.facebook.com/thnguyenbinhkhiemsg

"Quý cha mẹ học sinh có nhu cầu tìm hiểu thông tin tuyển sinh vui lòng liên hệ trực tiếp văn phòng trường để được Hội đồng tuyển sinh lớp 1 năm học 2026-2027 tại trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm tư vấn, hỗ trợ"- thông báo nêu rõ.

Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Phường Sài Gòn-TPHCM), trước sáp nhập thuộc quận 1 (TPHCM) là một trong những trường tiểu học công lập "hot" bậc nhất TPHCM. Năm học 2025-2026, trường có gần 1.500 học sinh tất cả các khối lớp.