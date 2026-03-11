Khoảnh khắc em bé hơn 1 tuổi đi chưa vững vẫn cố đỡ ông bị ngã khiến 18 triệu người xúc động

Trong cuộc sống bộn bề, đôi khi chính những tâm hồn ngây thơ nhất lại dạy cho người lớn chúng ta những bài học sâu sắc nhất về lòng hiếu thảo và sự tử tế. Mới đây, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc xúc động giữa hai ông cháu đã thu hút hơn 18 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội, chạm đến trái tim của hàng triệu người.

Sự việc xảy ra vào một buổi tối tại sân nhà của một gia đình. Theo hình ảnh từ camera an ninh trong sân nhà, một người ông đang từ ngoài sân định bước lên bậc thềm. Tuy nhiên, khi vừa tới gần bậc thềm, ông bất ngờ loạng choạng mất thăng bằng rồi ngã vật ra sân. Sau cú ngã, ông cố gắng ngồi dậy nhưng hông đủ sức, chỉ có thể chật vật chống tay xuống đất.

Người ông loạng choạng rồi ngã vật ra sân nhà (Ảnh cắt từ video)

Đúng lúc này, từ trong nhà một cô bé nhỏ xíu nhìn thấy sự việc. Dù không có ai bên cạnh thúc giục, em vẫn lon ton chạy ra với dáng vẻ vô cùng hốt hoảng. Vì còn quá nhỏ, ngay cả việc bước xuống bậc thềm cũng là một thử thách. Cô bé phải ngồi xuống, xoay người rồi chầm chậm trượt từng chút một xuống sân. Xuống được đất, em loạng choạng bước tới chỗ ông.

Sau đó, cô bé cố gắng đưa tay kéo ông dậy. Tuy nhiên vì còn quá nhỏ, đi cũng chưa vững, sức lực của em không đủ để giúp ông đứng lên. Dù vậy, em vẫn cố gắng đứng cạnh, bám lấy tay ông như thể đang nỗ lực làm điều gì đó để giúp ông.

May mắn là chỉ vài phút sau, người lớn trong nhà phát hiện ra hai ông cháu ngoài sân và vội vàng chạy ra đỡ cả hai dậy.

Một cô bé còn nhỏ xíu đã lập tức để ý đến cảnh này (Ảnh cắt từ video)

Dù đi chưa vững, xuống thềm phải bò ngược em vẫn vội vàng tiến về phía ông (Ảnh cắt từ video)

Bóng dáng nhỏ bé cố gắng kéo ông dậy (Ảnh cắt từ video)

Theo chia sẻ của người đăng tải đoạn video cũng là mẹ của cô bé, em bé trong clip hiện mới chỉ 1 tuổi 5 tháng. Người mẹ cho biết cô vừa cảm thấy ấm áp, vừa tự hào khi xem lại hành động của con, nhưng cũng không ngờ đoạn video lại nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy. Sau sự việc, gia đình đã đưa ông đi kiểm tra sức khỏe và rất may ông không gặp chấn thương nghiêm trọng.

Đoạn video đã tạo nên một làn sóng thảo luận sôi nổi với hàng nghìn bình luận xúc động. Đa số cư dân mạng đều dành lời khen ngợi cho sự dũng cảm và trái tim nhân hậu của bé gái:

- May mà em bé chạy ra, nếu không người nhà đã chẳng phát hiện ra ông nhanh đến thế.

- Chỉ vài bước chân thôi, nhưng đó là quãng đường bé phải lăn, bò, quỳ gối mới tới được. Sức lực không lớn nhưng đã cố hết sức nắm tay ông. Trẻ con đôi khi hiểu tình yêu nhiều hơn chúng ta tưởng.

- Đến bậc thềm còn phải đi lùi mới xuống được mà vẫn chạy ra giúp ông. Sao mà ngoan thế hả trời?

- Không thể không nói có những đứa trẻ sinh ra đã biết yêu thương người khác.

Bên cạnh đó, không ít người bày tỏ sự hối tiếc về những ký ức chưa trọn vẹn với người thân của mình: "Tôi rất hối hận vì đã không làm được gì cho ông. Đến khi ông đi rồi tôi mới bừng tỉnh thì đã quá muộn. Em bé này giỏi hơn tôi nhiều". Nhiều ý kiến khác cũng chân thành khuyên gia đình nên theo dõi sát sao sức khỏe người già vì những cú ngã đột ngột có thể tiềm ẩn nguy cơ về mạch máu não.

Tại hầu hết mọi nơi, truyền thống "kính già yêu trẻ" và đạo hiếu là nền tảng cốt lõi của mỗi gia đình. Câu chuyện trên không chỉ là một khoảnh khắc cảm động mà còn là minh chứng cho sức mạnh của sự gắn kết huyết thống - điều mà các nhà tâm lý học gọi là "phản xạ yêu thương bản năng".

Theo các nghiên cứu trong lĩnh vực Developmental Psychology, trẻ từ 12 đến 18 tháng tuổi đã bắt đầu hình thành khả năng thấu cảm (empathy) ở mức cơ bản. Nhà tâm lý học nổi tiếng Martin L. Hoffman cho rằng ngay từ giai đoạn đầu đời, trẻ đã có thể phản ứng với cảm xúc của người khác, đặc biệt là người thân trong gia đình.

Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng trẻ nhỏ thường học cách quan tâm thông qua việc quan sát cách cha mẹ đối xử với ông bà và những người xung quanh. Khi lớn lên trong một môi trường tràn đầy sự yêu thương và tôn trọng, trẻ sẽ dễ hình thành phản xạ giúp đỡ người khác một cách tự nhiên.

Từ câu chuyện này, các chuyên gia cũng khuyến nghị rằng trong những gia đình có người cao tuổi, việc lắp đặt tay vịn ở bậc thềm, cầu thang hoặc camera giám sát có thể giúp giảm thiểu rủi ro khi xảy ra sự cố. Đồng thời, cha mẹ cũng nên khuyến khích trẻ tham gia những hoạt động đơn giản như hỏi thăm, đưa đồ hay ngồi chơi với ông bà để nuôi dưỡng sự đồng cảm từ sớm. Tuy nhiên, trẻ cũng cần được dạy cách gọi người lớn hoặc tìm sự giúp đỡ khi gặp tình huống khẩn cấp, nhằm đảm bảo an toàn cho cả bản thân và người thân.