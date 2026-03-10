Một thay đổi dự kiến liên quan đến tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội được phụ huynh ủng hộ: "Nếu vậy sẽ bớt gánh nặng cho các con"

Theo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp dự kiến của Hà Nội, kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 có thể sẽ có một số điểm mới đáng chú ý so với các năm trước. Những thông tin này hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm của phụ huynh và học sinh.

Trước hết, thành phố dự kiến bỏ điều kiện về nơi thường trú (hộ khẩu) khi đăng ký vào các trường THPT công lập. Thay vào đó, học sinh chỉ cần cư trú trên địa bàn Hà Nội là có thể tham gia đăng ký tuyển sinh. Theo định hướng này, việc tuyển sinh sẽ được thực hiện theo chủ trương phi địa giới hành chính, nhằm mở rộng cơ hội học tập cho học sinh, đồng thời hướng tới mục tiêu tăng tính bình đẳng và công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Sáng 10/3, Hà Nội đã thông tin về kế hoạch tuyển sinh đầu cấp dự kiến của năm học 2026-2027

Một thay đổi khác cũng đang nhận được nhiều sự chú ý là Hà Nội dự kiến bỏ việc phân chia 12 khu vực tuyển sinh như những năm trước. Nếu phương án này được áp dụng, học sinh sẽ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào bất kỳ trường THPT công lập nào trên địa bàn thành phố, miễn là phù hợp với năng lực và điều kiện của bản thân.

Theo lý giải, việc bỏ khu vực tuyển sinh nhằm tạo điều kiện để học sinh có thêm cơ hội trúng tuyển vào đúng nguyện vọng mong muốn, thay vì bị giới hạn bởi địa bàn như trước. Ngay sau khi thông tin được chia sẻ, nhiều phụ huynh có con chuẩn bị thi vào lớp 10 đã bày tỏ sự quan tâm trên mạng xã hội. Không ít ý kiến cho rằng việc bỏ khu vực tuyển sinh là một thay đổi hợp lý.

Một phụ huynh chia sẻ: “Tôi thấy vậy là hợp lý. Từ góc độ phụ huynh có con chuẩn bị thi thì tôi sẽ ưu tiên chọn trường gần nhà và phù hợp với học lực của con”. Một ý kiến khác bày tỏ sự ủng hộ: “Rất cảm ơn. Bỏ khu vực tuyển sinh sẽ đỡ gánh nặng cho phụ huynh và các cháu”.

Thay đổi dự kiến này nhận được sự đồng tình của nhiều phụ huynh

Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh cũng cho rằng việc mở rộng quyền lựa chọn trường có thể giúp học sinh chủ động hơn trong việc đặt nguyện vọng vì “nếu được đăng ký tự do 3 nguyện vọng thì phụ huynh và học sinh sẽ có nhiều phương án hơn để cân nhắc. Như vậy các em có thể chọn trường phù hợp với năng lực thay vì chỉ bó hẹp trong khu vực nơi mình sống".

Tuy nhiên, vì đây mới là phương án dự kiến, một số phụ huynh vẫn bày tỏ sự băn khoăn và chờ thông tin chính thức:

- Không biết nếu bỏ khu vực thì tỉ lệ chọi vào các trường top có tăng mạnh không?

- Nghe qua thì rất tốt nhưng tôi cũng hơi lo vì có thể cạnh tranh vào các trường top trên sẽ cao hơn.

- Hy vọng khi áp dụng sẽ có hướng dẫn rõ ràng để phụ huynh và học sinh dễ định hướng nguyện vọng.

Hiện tại, phương án tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội cho năm học 2026–2027 vẫn đang ở giai đoạn dự kiến và có thể tiếp tục được xem xét, điều chỉnh trước khi ban hành chính thức. Vì vậy, phụ huynh và học sinh cần theo dõi sát các thông tin tiếp theo để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này.