Nếu con có 3 biểu hiện này khi đi siêu thị, cha mẹ cần điều chỉnh ngay kẻo thành "cái gai" trong mắt mọi người

Siêu thị không chỉ là nơi mua sắm mà còn là "phòng thí nghiệm" tâm lý sống động, nơi bộc lộ rõ nhất nền tảng giáo dục gia đình và chỉ số EQ của một đứa trẻ. Không hiếm gặp cảnh những đứa trẻ chạy nhảy náo loạn trong xe đẩy hay gào khóc đòi mua đồ chơi giữa quầy hàng.

Nhiều cha mẹ thường tặc lưỡi cho qua vì nghĩ con còn nhỏ, nhưng thực tế, các chuyên gia tâm lý cảnh báo rằng nếu con có 3 biểu hiện dưới đây, đó là tín hiệu đỏ cho thấy nhân cách của trẻ đang bị lệch lạc và cần được điều chỉnh ngay lập tức.

1. Xem xe đẩy và quầy hàng là công viên giải trí cá nhân

Biểu hiện dễ thấy nhất là trẻ tự ý lao xe đẩy vun vút, leo trèo lên các kệ hàng hoặc chạm tay vào mọi thứ dù không có ý định mua. Tại các siêu thị lớn, việc trẻ em coi hành lang chung là đường đua xe đẩy diễn ra khá phổ biến.

Tiến sĩ tâm lý học lâm sàng Seth Meyers cho rằng, hành vi này cho thấy trẻ đang thiếu hụt trầm trọng ý thức về ranh giới cá nhân và sự tôn trọng không gian công cộng. Nếu không điều chỉnh, trẻ sẽ lớn lên với tư duy "mình là trung tâm vũ trụ", thiếu lòng trắc ẩn và sự thấu cảm với những người xung quanh.

Giải pháp cho cha mẹ chính là trước khi vào siêu thị, hãy thiết lập một "bản giao kèo" ngắn gọn với con. Hãy giao cho trẻ một nhiệm vụ cụ thể như: "Hôm nay con giúp mẹ tìm 3 quả táo ngon nhất". Khi trẻ bận rộn với một mục tiêu có ích, chúng sẽ ít có xu hướng quậy phá. Nếu trẻ vi phạm quy tắc, hãy lập tức đưa trẻ ra khỏi khu vực đó để thực hiện hình phạt "time-out" thay vì chỉ quát mắng suông.

2. Sử dụng tiếng khóc và sự ăn vạ làm vũ khí đàm phán

Đây là kịch bản kinh điển: Đứa trẻ đòi mua một món đồ chơi đắt tiền hoặc kẹo ngọt, cha mẹ từ chối, và ngay lập tức một "vụ nổ" cảm xúc xảy ra. Trẻ nằm lăn ra sàn, gào khóc nức nở vì biết rằng ở nơi đông người, cha mẹ thường sẽ nhượng bộ vì sĩ diện hoặc muốn giữ yên lặng.

Một nghiên cứu về hành vi trẻ em tại Đại học Connecticut chỉ ra rằng, nếu cha mẹ nhượng bộ dù chỉ một lần trước sự ăn vạ, trẻ sẽ ghi nhớ đây là một "chiến thuật đàm phán" hiệu quả. Tại Việt Nam, tâm lý nuông chiều con của ông bà hoặc sự thiếu kiên nhẫn của cha mẹ bận rộn vô tình biến trẻ thành những "kẻ thao túng" cảm xúc tài tình.

Hãy áp dụng nguyên tắc "lờ đi một cách kiên định". Nếu con ăn vạ, hãy giữ thái độ bình tĩnh nhưng dứt khoát. Bạn có thể nói: "Mẹ biết con rất thích món quà này, nhưng hôm nay chúng ta không mua nó. Khi nào con bình tĩnh lại, chúng ta sẽ tiếp tục đi mua sắm". Việc duy trì sự nhất quán trong lời nói và hành động sẽ giúp trẻ hiểu rằng nước mắt không thể thay đổi được nguyên tắc gia đình.

3. Tự ý bóc đồ ăn, thức uống khi chưa thanh toán

Nhiều cha mẹ Việt có thói quen cho con bóc hộp sữa hay túi bánh ăn ngay trong siêu thị rồi cầm vỏ ra quầy tính tiền sau. Họ coi đó là chuyện bình thường vì "đằng nào cũng trả tiền", nhưng thực chất đây là hành động đang âm thầm hủy hoại tính trung thực và sự tự trọng của trẻ.

Tuy nhiên, các chuyên gia giáo dục cho rằng hành động này dạy trẻ rằng: "Chỉ cần tôi thích, tôi có quyền sở hữu nó ngay lập tức mà không cần tuân thủ quy trình". Điều này dẫn đến sự thiếu hụt khả năng trì hoãn sự sung sướng (delayed gratification) - một kỹ năng quan trọng của người thành đạt. Trẻ sẽ lớn lên với tư duy tùy tiện, coi thường các quy định pháp luật và chuẩn mực xã hội.

Cha mẹ cần dạy trẻ về khái niệm "sở hữu tạm thời" và "sở hữu thực tế". Hãy giải thích rằng: "Món đồ này chỉ thuộc về mình khi bác thu ngân đã đóng dấu thanh toán". Bạn có thể biến việc chờ đợi thành một trò chơi rèn luyện tính kiên nhẫn. Nếu trẻ quá đói, hãy cho trẻ ăn trước khi vào siêu thị thay vì dùng hàng hóa chưa thanh toán làm giải pháp tình thế.

Kết

Siêu thị chính là một lớp học kỹ năng sống thu nhỏ. Những hành động nhỏ nhặt như cách con chờ đợi ở quầy thu ngân hay cách con trả lại một món đồ không mua về đúng vị trí cũ đều phản chiếu hậu vận và nhân cách của con sau này.

Đừng để sự mệt mỏi hay áp lực của người lớn biến con thành những đứa trẻ "biết thân biết phận" vì sợ hãi, nhưng cũng đừng để sự nuông chiều thái quá tạo ra những cá nhân ích kỷ. Hãy kiên nhẫn uốn nắn con từ những chi tiết nhỏ nhất, bởi giáo dục thành công nhất chính là dạy con biết tôn trọng mình và tôn trọng thế giới xung quanh.