Vỡ mộng: Nam diễn viên học giỏi đình đám, luôn được khen EQ cao lại có pha "tự huỷ" vì phát ngôn kì quặc này!

Trương Lăng Hách là một trong những gương mặt trẻ nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ trong vài năm gần đây. Sở hữu ngoại hình sáng, chiều cao 1m88 cùng học vấn được đánh giá cao, nam diễn viên sinh năm 1997 nhanh chóng trở thành "nam thần cổ trang" thế hệ mới trong mắt nhiều khán giả.

Tuy nhiên, giữa lúc sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, một phát ngôn gây tranh cãi bất ngờ khiến hình ảnh của anh bị ảnh hưởng, thậm chí khiến không ít người hâm mộ "vỡ mộng".

Trương Lăng Hách

Học vấn xịn, luôn được khen EQ cao

Trương Lăng Hách sinh năm 1997, từng theo học tại Đại học Sư phạm Nam Kinh, chuyên ngành Kỹ thuật điện. Thời còn là sinh viên, anh nổi tiếng là người học giỏi, đặc biệt yêu thích môn vật lý. Theo một số nguồn tin, nam diễn viên từng giành giải nhì trong một cuộc thi vật lý cấp tỉnh khi còn học trung học. Trong thời gian học đại học, Trương Lăng Hách còn tham gia câu lạc bộ hàng không vũ trụ, cho thấy niềm đam mê với khoa học kỹ thuật.

Với nền tảng học vấn ấn tượng cùng vẻ ngoài điển trai, Trương Lăng Hách thường được nhắc đến như một “nam thần học bá” của Cbiz.

Gần đây, Trương Lăng Hách bất ngờ vướng vào tranh cãi sau một phát ngôn trong chương trình Xin chào thứ 7. Trong chương trình, anh cùng nữ diễn viên Điền Hi Vi tham gia trò chơi vẽ chân dung lẫn nhau. Khi nhìn bức tranh do bạn diễn vẽ, nam diễn viên nhận xét: "Tôi cảm thấy như mình được sinh ra ở Đông Nam Á vậy".

Câu nói tưởng chừng chỉ mang tính bông đùa này lại nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả cho rằng phát biểu của nam diễn viên mang hàm ý chê bai ngoại hình và thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với người Đông Nam Á. Trên nhiều nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là tại Việt Nam và một số quốc gia trong khu vực, nhiều người bày tỏ sự thất vọng và cho rằng phát ngôn này khá kém duyên.

Không ít cư dân mạng cho rằng Trương Lăng Hách vốn được đánh giá là người có EQ cao, nói chuyện khéo léo, vì vậy phát ngôn này khiến hình ảnh của anh phần nào bị ảnh hưởng. Một số khán giả thậm chí nhận xét nam diễn viên đã có một pha "tự huỷ hình tượng" khi đang ở thời điểm sự nghiệp thăng tiến. Phát ngôn lần này cho thấy nam diễn viên chưa thực sự tinh tế trong cách sử dụng ngôn từ, đặc biệt khi nói về những vấn đề liên quan đến ngoại hình hay khu vực văn hoá.

Một số còn thẳng thắn nhận xét rằng EQ của Trương Lăng Hách dường như không cao như hình ảnh mà công chúng từng gán cho anh. Bởi với một nghệ sĩ đang hoạt động trong môi trường quốc tế, việc lựa chọn lời nói phù hợp với bối cảnh văn hoá là điều rất quan trọng. Chỉ một câu nói thiếu suy nghĩ cũng có thể khiến khán giả cảm thấy bị tổn thương hoặc thiếu tôn trọng.

Với Trương Lăng Hách, tranh cãi lần này có thể chỉ là một "cú vấp" nhỏ trong hành trình sự nghiệp. Tuy nhiên, nó cũng là lời nhắc nhở rằng trong môi trường giải trí đầy sự chú ý của công chúng, một phát ngôn thiếu cân nhắc đôi khi cũng đủ khiến hình ảnh được xây dựng lâu nay bị ảnh hưởng đáng kể.