Nhà tuyển dụng hỏi: "Nếu công ty cấm uống cà phê, bạn còn làm việc được không?", câu trả lời của chàng trai khiến cả phòng phỏng vấn bất ngờ

Trong môi trường công sở, cà phê gần như đã trở thành "người bạn quen thuộc" của không ít nhân viên văn phòng. Với nhiều người, một ly cà phê buổi sáng giúp tỉnh táo hơn, tập trung hơn và bắt đầu ngày làm việc hiệu quả. Chính vì vậy, khi nhà tuyển dụng đặt ra câu hỏi giả định rằng nếu công ty cấm uống cà phê thì ứng viên có còn làm việc được hay không, nhiều người đã khá lúng túng.

Trong một buổi phỏng vấn được chia sẻ trên mạng xã hội, khi nhận được câu hỏi này, một số ứng viên trả lời khá thẳng thắn rằng họ "khó có thể làm việc hiệu quả nếu thiếu cà phê", trong khi có người lại vội vàng khẳng định rằng mình "không hề phụ thuộc vào cà phê". Tuy nhiên, một chàng trai trẻ đã đưa ra câu trả lời khiến hội đồng tuyển dụng chú ý.

Anh nói: "Nếu công ty cấm uống cà phê thì tôi vẫn làm việc bình thường. Cà phê chỉ là thói quen giúp tôi tỉnh táo hơn, nhưng không phải điều quyết định việc tôi có hoàn thành công việc hay không. Nếu không có cà phê, tôi sẽ tìm những cách khác để giữ năng lượng, chẳng hạn nghỉ ngắn vài phút, vận động nhẹ hoặc sắp xếp công việc hợp lý hơn".

Câu trả lời này khiến các giám khảo khá bất ngờ, bởi nó không chỉ thể hiện thái độ tích cực mà còn cho thấy ứng viên hiểu rằng hiệu quả công việc không nên phụ thuộc vào một thói quen cá nhân.

(Ảnh minh hoạ)

Theo nhiều chuyên gia nhân sự, những câu hỏi tưởng chừng "lạ đời" trong phỏng vấn thường được dùng để quan sát cách ứng viên suy nghĩ và phản ứng trước các tình huống bất ngờ. Nhà tuyển dụng không thực sự quan tâm đến chuyện cà phê, mà muốn xem ứng viên có linh hoạt, chủ động và có thái độ làm việc tích cực hay không.

Trên thực tế, trong môi trường công việc, mỗi người đều có những thói quen giúp bản thân làm việc tốt hơn. Tuy nhiên, nếu quá phụ thuộc vào một điều kiện nào đó dù là cà phê, không gian làm việc hay thời gian biểu thì khi hoàn cảnh thay đổi, hiệu quả công việc cũng dễ bị ảnh hưởng.

Vì vậy, điều quan trọng không phải là có hay không một ly cà phê, mà là khả năng thích nghi và duy trì sự tập trung trong nhiều điều kiện khác nhau. Với nhà tuyển dụng, một nhân viên có thể linh hoạt điều chỉnh cách làm việc thường là người dễ phát triển lâu dài trong môi trường doanh nghiệp.

Câu chuyện về câu hỏi "cấm uống cà phê" trong buổi phỏng vấn có thể chỉ là một tình huống nhỏ, nhưng lại phản ánh một điều khá rõ rằng đôi khi những câu hỏi tưởng chừng đơn giản lại là cách để nhà tuyển dụng nhìn thấy rõ hơn cách ứng viên suy nghĩ và đối mặt với những thay đổi trong công việc.