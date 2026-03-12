Bé gái bỏ 190k mua hoa tặng mẹ, người cha đùng đùng làm loạn tiệm hoa rồi bị cảnh sát bắt đi

Với trẻ nhỏ, việc tự tay mua một bó hoa tặng mẹ vào những dịp lễ như 8/3 đôi khi không chỉ là một món quà đơn giản mà còn là cách các em thể hiện sự quan tâm và tình yêu theo cách rất hồn nhiên. Tuy nhiên, một sự việc xảy ra gần đây tại Trịnh Châu (Trung Quốc) cho thấy, chỉ vì cách nhìn nhận khác nhau của người lớn về giá trị vật chất, một hành động đầy thiện ý của trẻ lại có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến căng thẳng và tranh cãi không đáng có.

Món quà nhỏ của cô bé 8 tuổi

Hôm 8/3, không khí tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) tràn ngập sự ấm áp của Ngày Quốc tế Phụ nữ. Trên nhiều tuyến phố, các cửa hàng hoa bày bán những bó hoa tươi rực rỡ, trong đó hoa hồng – biểu tượng quen thuộc của ngày lễ được đặt ở vị trí nổi bật nhất. Nhân viên các tiệm hoa tất bật phục vụ những vị khách đang tìm kiếm món quà dành tặng cho những người phụ nữ thân yêu.

Khoảng 17 giờ chiều hôm đó, một bé gái 8 tuổi buộc tóc hai bím lặng lẽ bước vào một tiệm hoa ven đường. Trong tay em nắm chặt tờ tiền 50 tệ (hơn 190.000 đồng) đã hơi nhàu, số tiền tiêu vặt mà em dành dụm suốt thời gian dài. Ngay khi bước vào cửa hàng, cô bé nói với nhân viên rằng muốn mua hoa hồng để tặng mẹ nhân ngày 8/3.

Nhận thấy khách hàng là một đứa trẻ, nhân viên tiệm hoa kiên nhẫn giải thích rõ ràng rằng trong dịp lễ, hoa hồng loại A được niêm yết với giá 10 tệ mỗi bông (hơn 38.000 đồng/bông), đây là mức giá phổ biến tại các cửa hàng hoa trong khu vực. Sau khi nghe xong, cô bé không hề do dự mà cẩn thận chọn 5 bông hồng đang nở đẹp nhất.

Cô bé đưa tờ tiền 50 tệ để thanh toán, nhân viên tiệm hoa gói bó hoa cẩn thận rồi trao cho em. Ôm bó hoa trên tay, cô bé vui vẻ rời cửa hàng, nhảy chân sáo trên đường về nhà. Với em, đó là món quà nhỏ chứa đựng tình cảm dành cho mẹ. Về đến nhà, cô bé lập tức đưa bó hoa cho mẹ. Người mẹ nhận hoa với vẻ xúc động, liên tục khen con gái ngoan ngoãn, chu đáo. Hai mẹ con đang tận hưởng khoảnh khắc ấm áp thì người cha bất ngờ trở về.

Khi nghe con gái kể rằng bó hoa 5 bông có giá 50 tệ (khoảng 190.000 đồng), người cha lập tức tỏ ra tức giận. Trong suy nghĩ của ông, vài bông hoa hồng như vậy hoàn toàn không đáng giá số tiền đó. Ông cho rằng tiệm hoa đã lợi dụng việc đứa trẻ còn nhỏ để “lừa tiền”.

Dù con gái nhỏ nhẹ giải thích và người vợ cố gắng khuyên can, người đàn ông vẫn bỏ ngoài tai. Ông giật lấy bó hoa trên tay con, kéo đứa trẻ còn chưa kịp hiểu chuyện rời khỏi nhà, hướng thẳng đến tiệm hoa. Suốt quãng đường đi, gương mặt ông tối sầm khiến cô bé sợ hãi đến mức không nên lời.

Người cha làm loạn tiệm hoa, cảnh sát phải vào cuộc

Khi bước vào tiệm hoa, người đàn ông lập tức lớn tiếng quát tháo. Ông yêu cầu cửa hàng phải hoàn tiền ngay lập tức và liên tục chất vấn nhân viên: “5 bông hoa mà 50 tệ, các cô đang lừa trẻ con à?”.

Tiếng la hét của ông khiến cả tiệm hoa đang đông khách trở nên náo loạn. Nhân viên cửa hàng phải dừng công việc để giải thích rằng đây là hoa hồng loại A, giá 10 tệ mỗi bông trong dịp lễ là mức giá hợp lý vì chi phí nhập hoa cũng tăng. Khi cô bé đến mua hoa, cửa hàng đã thông báo rõ giá và em tự nguyện lựa chọn.

Ngoài ra, bó hoa đã được mua hơn một giờ trước, bao bì đã mở ra. Hoa tươi là mặt hàng dễ hư hỏng nên sau khi bán ra và tháo bao bì thì gần như không thể bán lại, vì vậy cửa hàng không thể hoàn tiền theo quy định. Nhân viên cũng cho biết nếu người cha trao đổi với thái độ thiện chí, cửa hàng vẫn có thể cân nhắc hỗ trợ.

Tuy nhiên, người đàn ông không chấp nhận bất kỳ lời giải thích nào. Ông tiếp tục mắng mỏ nhân viên, sau đó lấy điện thoại ra quay video khắp cửa hàng, từ nhân viên, quầy hoa cho đến bó hoa trên tay con gái. Trong lúc quay, ông còn đe dọa rằng nếu cửa hàng không hoàn tiền thì sẽ làm lớn chuyện, khiến tiệm phải đóng cửa.

Không dừng lại ở đó, ông còn chạy ra trước cửa tiệm, lớn tiếng nói rằng cửa hàng này chuyên “lừa trẻ con”, cố tình thu hút người qua đường để gây áp lực dư luận. Suốt thời gian đó, cô bé đứng cạnh cha đã sợ đến run người. Em co ro trong góc, không dám ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhưng vẫn cố nén lại. Nhìn vẻ mặt giận dữ của cha và sự bất lực của nhân viên tiệm hoa, cô bé không hiểu vì sao việc mình chỉ muốn tặng mẹ một bó hoa lại dẫn đến tình huống như vậy.

Thậm chí, người cha còn kéo cô bé đang run rẩy đứng trước ống kính điện thoại, yêu cầu con nói rằng cửa hàng đã “lừa tiền”. Trong đoạn video từ camera giám sát, cô bé luôn cúi đầu, hai tay nắm chặt bó hoa đã bắt đầu héo, ánh mắt đầy sợ hãi và bất lực. Sự việc khiến hoạt động kinh doanh của tiệm hoa bị gián đoạn nghiêm trọng. Nhiều khách hàng đang chọn hoa đành rời đi. Trước những lời xúc phạm và đe dọa liên tục, chủ tiệm buộc phải gọi cảnh sát.

Sau khi đến hiện trường, cảnh sát kiểm tra camera giám sát và xác minh giá bán tại các tiệm hoa xung quanh. Kết quả cho thấy mức giá 10 tệ mỗi bông là phù hợp với thị trường trong dịp lễ. Người đàn ông sau đó bị đưa về đồn công an để làm việc. Cảnh sát cũng thông báo rằng cửa hàng không bắt buộc phải hoàn tiền. Theo thông tin ban đầu, người này có thể bị nhắc nhở hoặc xử phạt hành chính. Được biết, ông là một thợ sửa chữa thiết bị điện tử, thu nhập không thấp.

Sau khi sự việc lan truyền trên mạng, nhiều người bày tỏ sự thương cảm đối với cô bé. Không ít ý kiến cho rằng 50 tệ có thể không phải số tiền lớn, nhưng hành động của người cha đã vô tình làm tổn thương tấm lòng hiếu thảo, chân thành của con gái.

Khi sự nóng giận của người lớn làm tổn thương một đứa trẻ

Câu chuyện khiến nhiều người suy ngẫm rằng vấn đề thực chất không nằm ở tiền bạc, mà ở cách hành xử của người lớn trước mặt con trẻ. Đối với một đứa trẻ, việc dành dụm tiền tiêu vặt để mua hoa tặng mẹ là hành động thể hiện tình yêu rất trong sáng. Nhưng khi món quà ấy bị biến thành một cuộc tranh cãi ồn ào, điều đọng lại trong tâm trí đứa trẻ có thể không còn là niềm vui, mà là sự xấu hổ và sợ hãi.

Trẻ em thường học cách nhìn nhận thế giới thông qua hành động của cha mẹ. Nếu người lớn giải quyết vấn đề bằng sự nóng giận, chỉ trích và làm nhục người khác, những hình ảnh ấy có thể trở thành bài học tiêu cực mà đứa trẻ vô tình tiếp nhận.

Trong gia đình, việc dạy con tiết kiệm hay bảo vệ quyền lợi cá nhân là điều cần thiết. Tuy nhiên, cách thể hiện cũng quan trọng không kém. Một lời giải thích bình tĩnh hay một cuộc trao đổi thiện chí đôi khi có thể giải quyết vấn đề dễ dàng hơn nhiều so với những phản ứng bốc đồng.

Đối với trẻ nhỏ, những hành động yêu thương như tặng một bó hoa cho mẹ trong ngày 8/3 là điều rất đáng được khuyến khích. Bởi tấm lòng hiếu thảo và sự quan tâm chân thành luôn quý giá hơn rất nhiều so với giá trị vật chất của món quà.

Câu chuyện này vì thế cũng trở thành lời nhắc nhở rằng điều quan trọng nhất trong việc nuôi dạy con không phải là cha mẹ tiết kiệm được bao nhiêu tiền, mà là cách họ dùng hành động và thái độ của mình để dạy con biết yêu thương, tôn trọng và trân trọng những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

