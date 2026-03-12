Con trai tự ý cầm 1 triệu đi mua thẻ game nạp "bay" một nửa, mẹ đến đòi trả lại thì nhận câu trả lời "xanh rờn" từ nhân viên

"Cú sốc" ngày 8/3 và tờ hóa đơn thẻ game 1 triệu đồng

Theo thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội, sự việc xảy ra vào đúng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 vừa qua. Một tài khoản Facebook tên N.B đã đăng tải dòng trạng thái đầy bức xúc kể về trải nghiệm "dở khóc dở cười" của gia đình mình tại một cửa hàng máy tính trên phố Nguyễn Thái Học (Hà Nội).

Cụ thể, con của vị phụ huynh này đã tự ý cầm 1 triệu đồng - một số tiền không hề nhỏ đối với lứa tuổi học sinh để đến cửa hàng mua thẻ game. Điều đáng nói là sau khi gia đình phát hiện, cháu bé đã kịp "nhanh tay" nạp hết 500.000 VNĐ vào tài khoản game.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người mẹ đã trực tiếp đến cửa hàng với mong muốn được hoàn lại số tiền còn dư (thẻ game chưa sử dụng). Tuy nhiên, phản ứng của nhân viên cửa hàng mới là điều khiến vị phụ huynh này "bức xúc".

Theo lời kể của chị N.B, nhân viên cửa hàng dứt khoát từ chối nhập lại thẻ với lý do: "Con nhà chị lớn rồi, lên mua thì em bán thôi chứ không nhập lại vì là thẻ mở in số lên không trả được". Thậm chí, khi người mẹ cố gắng thuyết phục nhiều lần, câu trả lời nhận được vẫn là sự khẳng định: "Hoạt động kinh doanh cứ có tiền là bán, không cần biết nguồn gốc số tiền".

Cộng đồng mạng chia phe: Ai đúng ai sai?

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, hàng nghìn lượt tương tác và bình luận đã nổ ra. Có hai luồng ý kiến trái chiều cực kỳ gay gắt:

Phe ủng hộ phụ huynh: Cho rằng cửa hàng thấy trẻ nhỏ cầm số tiền lớn đi mua thẻ game mà không đặt câu hỏi là thiếu trách nhiệm đạo đức kinh doanh. Đặc biệt là với các dịch vụ nhạy cảm như nạp tiền thẻ game.

Phe bênh vực cửa hàng: Lại khẳng định về mặt lý, cửa hàng không sai. Thẻ game khi đã in mã số thì không thể thu hồi vì tính bảo mật. Nhân viên cũng không có nghĩa vụ và quyền hạn để kiểm tra nguồn gốc tiền của khách hàng.

Dù chưa biết kết quả cuối cùng của vụ việc này ra sao, nhưng đây một lần nữa là hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ trong việc quản lý tiền bạc và giáo dục con cái về giá trị của đồng tiền, đặc biệt là trong bối cảnh các tựa game online đang có sức hút quá lớn đối với trẻ em.

Hiện tại, bài đăng của chị N.B vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn. Còn bạn, bạn nghĩ sao về hành động của cửa hàng trong trường hợp này? Hãy để lại bình luận phía dưới nhé!