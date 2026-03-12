Học vấn của Trịnh Thăng Bình và Hoa hậu Thanh Thủy

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại khoảnh khắc Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy và nam ca sĩ Trịnh Thăng Bình cùng xuất hiện tại khu vực trung tâm quận 1 cũ, TP. HCM. Theo hình ảnh được chia sẻ, cả hai không đi cùng ê-kíp mà di chuyển khá thoải mái giữa phố. Điều khiến nhiều người chú ý là nàng hậu sinh năm 2002 bị bắt gặp khoác tay Trịnh Thăng Bình khá tình tứ khi cùng đi bộ sang đường. Dù cả hai đều đeo khẩu trang kín, nhiều người qua đường vẫn nhận ra họ nhờ vóc dáng và phong cách thời trang quen thuộc.

Trước đó không lâu, Thanh Thủy cũng từng được nhìn thấy di chuyển đến trụ sở công ty riêng của Trịnh Thăng Bình bằng một chiếc xe sang được cho là thuộc sở hữu của nam ca sĩ. Đây không phải lần đầu mối quan hệ giữa nàng hậu gốc Đà Nẵng và đàn anh hơn 14 tuổi trở thành đề tài được bàn tán.

Trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng từng chỉ ra một số chi tiết cho thấy cả hai có thể thân thiết hơn mức đồng nghiệp, như sử dụng đồ đôi, check-in tại cùng địa điểm du lịch hoặc xuất hiện chung trong nhiều sự kiện giải trí với những tương tác gần gũi. Dù vậy, trước những đồn đoán từ dư luận, cả Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình đều lựa chọn giữ im lặng và không lên tiếng về mối quan hệ.

Bên cạnh câu chuyện đời tư đang thu hút sự chú ý của dư luận, thành tích học tập của Trịnh Thăng Bình và Thanh Thủy cũng khiến nhiều người bất ngờ. Ít ai biết rằng, trước khi trở thành những gương mặt quen thuộc trong làng giải trí và các cuộc thi sắc đẹp, cả hai đều sở hữu nền tảng học vấn đáng nể.

Sinh năm 1988, Trịnh Thăng Bình được biết đến là ca nhạc sĩ, diễn viên, người dẫn chương trình và nhà sản xuất âm nhạc. Trong sự nghiệp, anh từng đạt nhiều thành tích như Top 10 nhạc sĩ được yêu thích nhất tại Làn Sóng Xanh 2013, Giải Album của năm và Ca khúc Pop/Rock được yêu thích tại Zing Music Awards 2013, Top 10 ca khúc yêu thích nhất tại Làn Sóng Xanh 2019, cùng nhiều ca khúc nhạc phim được yêu thích trên Zing MP3.

Trịnh Thăng Bình từng đỗ thủ khoa trường Sân khấu Điện ảnh

Trước khi theo đuổi con đường âm nhạc, Trịnh Thăng Bình từng dự định thi vào Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM hoặc Nhạc viện TP.HCM. Do kỳ thi của Đại học Sân khấu - Điện ảnh diễn ra trước, anh đăng ký dự thi và đỗ thủ khoa, từ đó quyết định theo học tại đây. Nam ca sĩ từng chia sẻ rằng thời điểm đó anh chưa đủ tự tin với khả năng âm nhạc nên sợ trượt Nhạc viện, vì vậy đã chọn theo học ngành diễn xuất. Chính môi trường này giúp anh học hỏi thêm nhiều kỹ năng nghệ thuật, đồng thời vẫn nuôi dưỡng niềm đam mê ca hát.

Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực trong các lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh và truyền hình ở nhiều trình độ khác nhau. Đây cũng được xem là cái nôi đào tạo của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tại Việt Nam, đồng thời là điểm đến mơ ước của nhiều bạn trẻ muốn theo đuổi con đường nghệ thuật, đặc biệt trong các lĩnh vực diễn viên và đạo diễn.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Trịnh Thăng Bình hiện là giám đốc một công ty chuyên sản xuất âm nhạc và tổ chức sự kiện. Bên cạnh âm nhạc, anh còn tham gia lĩnh vực điện ảnh và truyền hình với nhiều bộ phim như Có Lẽ Nào Ta Yêu Nhau, Tam Nam Vẫn Phú, Hát Ca Bồng Bềnh, Người Đẹp Online ,…

Nếu Trịnh Thăng Bình gây bất ngờ với thành tích đỗ thủ khoa trường nghệ thuật ngay từ kỳ thi đầu tiên thì Hoa hậu Thanh Thủy cũng sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể. Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2002 tại Đà Nẵng, cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022 và tiếp tục giành vương miện Miss International 2024 trong đêm chung kết tổ chức tại Nhật Bản. Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc, Thanh Thủy còn được nhiều người chú ý bởi thành tích học tập nổi bật. Hiện cô theo học đồng thời tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng và Đại học Greenwich Việt Nam. Người đẹp có thể giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh và tiếng Hàn.

Thanh Thủy Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022 và tiếp tục giành vương miện Miss International 2024 trong đêm chung kết tổ chức tại Nhật Bản

Từ thời phổ thông, Thanh Thủy đã là học sinh giỏi suốt 12 năm. Cô từng đạt giải Nhì học sinh giỏi Ngữ văn cấp thành phố năm 2016, Huy chương Bạc Thời trang trẻ Hội Hoa Xuân thành phố 2019, Hoa khôi Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng 2021 và Á khôi 1 Học sinh - sinh viên thanh lịch TP. Đà Nẵng 2021. Bên cạnh đó, Thanh Thủy còn đạt học bổng đầu vào đại học và là một trong 36 sinh viên tham gia chương trình trao đổi tại Ubon Ratchathani University (Thái Lan). Ngoài việc học, cô cũng có nhiều tài lẻ như hát, múa, gấp origami, cùng các môn thể thao như cầu lông và bơi lội.

Hiện Thanh Thủy theo học đồng thời tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng và Đại học Greenwich Việt Nam

Dù hoạt động nghệ thuật ở hai lĩnh vực khác biệt, Trịnh Thăng Bình và Thanh Thủy vẫn có một điểm chung là nền tảng học tập nghiêm túc và những thành tích đáng ghi nhận. Điều này phần nào cho thấy phía sau ánh đèn sân khấu, họ đều đã trải qua một hành trình nỗ lực không nhỏ để xây dựng vị trí của mình hiện tại.

