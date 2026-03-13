Bài đăng tuyển gia sư thứ 8 cho một nữ sinh tại TP.HCM vì 7 người trước đã "bỏ chạy" đang HOT nhất Facebook

Trong quá trình học tập, không ít học sinh gặp khó khăn với một số môn học, đặc biệt là các môn tự nhiên, tính toán. Khi trẻ mất tập trung hoặc chưa tìm được phương pháp học phù hợp, nhiều phụ huynh thường lựa chọn giải pháp tìm gia sư để kèm cặp thêm ngoài giờ học, với hy vọng giúp con cải thiện kết quả học tập.

Tuy nhiên, việc tìm được một gia sư phù hợp đôi khi cũng không hề dễ dàng. Thậm chí, trong một số trường hợp, việc dạy kèm còn trở thành câu chuyện “dở khóc dở cười” khi học sinh thiếu tập trung, không hứng thú với việc học hoặc gặp khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một bài đăng tuyển gia sư được chia sẻ khá nhiều nhờ cách viết mang màu sắc “kể chuyện” đầy hài hước. Theo nội dung bài đăng, một trung tâm dạy kèm đang tìm gia sư thứ 8 cho một nữ sinh 15 tuổi, lớp 9, sau khi 7 gia sư trước đó đều... lần lượt nghỉ dạy.

Trong bài viết, trung tâm mô tả khá chi tiết “lý lịch” của các gia sư trước đó. Có người dạy được 1 tuần rồi xin nghỉ với lý do bận việc, nhưng theo lời người đăng thì “thực ra không bận, chỉ là sợ”. Người khác dạy 3 buổi rồi nói chuyển nhà, nhưng cũng được cho là “không chuyển, chỉ là chạy”. Thậm chí có trường hợp dạy xong đã… bỏ luôn ngành sư phạm, chuyển sang bán trà sữa, hay một thầy giáo có 10 năm kinh nghiệm cũng phải thừa nhận “tôi thua”.

Bài đăng tuyển gia sư gây bão Facebook (Ảnh chụp màn hình)

Phần mô tả về tình trạng học tập của học sinh cũng khiến nhiều người bật cười vì cách diễn đạt hài hước: mở sách Toán ra là ngáp, cầm bút vài phút chỉ viết được họ tên và ngày tháng, hay khi gặp bài toán có ẩn số thì thắc mắc “x là ai”. Bên cạnh đó, mỗi khi được nhắc học bài, học sinh lại lần lượt đưa ra đủ lý do như đau bụng, đau đầu, buồn ngủ cho đến khi hết giờ học.

Bài đăng cũng đưa ra “yêu cầu” dành cho gia sư thứ 8 với những tiêu chí khá đặc biệt như phải thật kiên nhẫn, chịu được sự im lặng của học sinh. Người viết hài hước ví rằng nếu ai từng kiên nhẫn chờ “crush” trả lời tin nhắn 3 ngày thì có thể đủ khả năng nhận lớp học này.

Về quyền lợi, trung tâm cho biết mức thù lao là 250.000 đồng mỗi buổi, kèm theo lời hứa rằng phụ huynh sẵn sàng nấu cơm cho gia sư ăn để “giữ chân”. Thậm chí, có luôn cả những “cột mốc thành tích” đầy dí dỏm là nếu học sinh đạt 5 điểm thì cả nhà sẽ mở tiệc, đạt 7 điểm thì “lập miếu thờ gia sư”, còn 8 điểm thì “không tưởng tượng được”.

Sau khi xuất hiện, bài đăng nhanh chóng thu hút nhiều lượt chia sẻ trên mạng xã hội. Không rõ mức độ xác thực của câu chuyện trên, nhiều người cho rằng đây chỉ là một bài đăng mang tính giải trí, quảng bá cho trung tâm. Dù vậy, dưới phần bình luận, nhiều phụ huynh và cư dân mạng vẫn để lại những chia sẻ khá đồng cảm.

(Ảnh minh họa)

Một phụ huynh bình luận: “Có lẽ là thật đó, vì con trai tôi cũng đang tình trạng vậy, chỉ mong có bằng lớp 9 rồi mới dám ước đậu lớp 10”. Người khác cũng chia sẻ: “Tưởng đùa nhưng chắc thật, vì em mình cũng đang dạy gia sư tiếng Anh cho một ca lớp 8 như này, phải nghỉ dạy từ trước Tết rồi”. Một tài khoản khác cũng hài hước viết: “Sao giống học trò của mẹ mình quá, ngày nào đi học cũng hỏi ‘này là ai, đây là cái gì?’”.

Bên cạnh những bình luận mang tính giải trí, cũng có nhiều ý kiến cho rằng câu chuyện phần nào phản ánh một thực tế khá quen thuộc khi không ít học sinh gặp khó khăn trong việc tập trung học tập, đặc biệt ở giai đoạn cuối cấp khi áp lực thi cử bắt đầu tăng lên.

Khi trẻ mất tập trung hoặc không hứng thú với việc học, phụ huynh có thể thử một số cách sau để hỗ trợ con:

1. Tìm hiểu nguyên nhân thay vì chỉ gây áp lực điểm số

Trẻ mất tập trung có thể xuất phát từ nhiều lý do như chưa hiểu bài, cảm thấy môn học quá khó, áp lực tâm lý hoặc đơn giản là chưa tìm được phương pháp học phù hợp. Việc trò chuyện và lắng nghe con sẽ giúp phụ huynh hiểu rõ vấn đề hơn trước khi đưa ra cách hỗ trợ.

2. Tạo môi trường học tập thoải mái và ổn định

Một không gian học tập yên tĩnh, ít thiết bị gây xao nhãng như điện thoại hay tivi có thể giúp trẻ dễ tập trung hơn. Bên cạnh đó, việc duy trì thời gian học tập cố định mỗi ngày cũng giúp hình thành thói quen tốt.

3. Khuyến khích trẻ đặt câu hỏi và học từng bước nhỏ

Thay vì ép học quá nhiều kiến thức cùng lúc, phụ huynh và giáo viên có thể giúp trẻ chia nhỏ bài học, giải thích từ những phần cơ bản và khuyến khích trẻ chủ động đặt câu hỏi khi chưa hiểu. Cách học từng bước này thường giúp trẻ bớt áp lực và cải thiện khả năng tiếp thu.