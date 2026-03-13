NÓNG: Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có 1 quyết định cực kỳ nhân văn, hàng nghìn phụ huynh và học sinh đang nô nức ăn mừng!

Một "cơn địa chấn" vừa dội vào cộng đồng phụ huynh và học sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi lớp 10 năm 2026 tại Thủ đô. Thay vì tấm hộ khẩu thường trú vốn là "vật cản" bấy lâu nay, giờ đây, chỉ cần có xác nhận tạm trú, mọi học sinh đều có quyền bước chân vào phòng thi công lập. Cụ thể, thí sinh chỉ cần cư trú tại thành phố là đủ điều kiện thi lớp 10, tức gồm cả thường trú (nơi ở ổn định, lâu dài) hoặc tạm trú (ngắn hạn). Thay đổi này được đề cập trong kế hoạch thi lớp 10 năm 2026 do thành phố ban hành chiều 12/3.

Đây không chỉ là một thay đổi về mặt quy định, mà là một bước ngoặt về sự công bằng và nhân văn trong giáo dục.

Công bằng cho mọi đứa trẻ sinh sống tại Thủ đô

Nhiều năm qua, rào cản hộ khẩu là nỗi lo canh cánh của phụ huynh ngoại tỉnh. Muốn con học trường công cho đỡ chi phí, họ phải tìm mọi cách xoay xở giấy tờ hoặc chấp nhận cho con học dân lập với học phí đắt đỏ.

Việc chấp nhận diện "tạm trú" cho thấy một thay đổi lớn trong tư duy quản lý: Chỉ cần thực sự sống và học tập tại đây, các em đều có quyền hưởng phúc lợi giáo dục như nhau. Điều này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng tiền bạc cho cha mẹ là công nhân, người lao động mà còn giúp các em học sinh tự tin thi đấu bằng đúng sức học của mình.

Ảnh minh hoạ

"Cuộc chơi" sòng phẳng nhưng cạnh tranh gắt gao

Cùng với việc mở cửa cho diện tạm trú, chính sách cho phép đăng ký 3 nguyện vọng vào bất kỳ trường nào trên toàn thành phố cũng khiến kỳ thi năm 2026 trở nên "nóng" hơn bao giờ hết.

- Không còn bị giới hạn bởi nơi ở: Học sinh giỏi ở huyện ngoại thành giờ đây có thể tự tin nộp hồ sơ vào các trường top đầu ở nội thành.

- Áp lực dồn về các trường "hot": Khi rào cản địa lý mất đi, những trường danh tiếng vốn đã khó đỗ nay sẽ càng có tỉ lệ chọi cao kỷ lục vì học sinh khắp nơi đều có thể đổ về.

Niềm vui đi cùng những thử thách mới

Dù "cửa thi" đã rộng mở hơn cho nhiều người, nhưng thực tế số suất học trường công vẫn không đổi. Với khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp nhưng chỉ có hơn 80.000 suất vào công lập, áp lực đỗ - trượt vẫn cực kỳ căng thẳng.

Ngoài ra, việc tính điểm hệ số 1 cho cả ba môn Toán, Văn, Anh cùng lịch thi sớm hơn 2 tuần (vào cuối tháng 5) đòi hỏi các em phải có kế hoạch ôn tập sát sao ngay từ bây giờ. Trong cuộc đua mà 0,25 điểm cũng có thể thay đổi kết quả, sự cẩn trọng và chiến thuật chọn trường thông minh sẽ là chìa khóa quyết định.

Sự thay đổi này là một tín hiệu đáng mừng, mang lại cơ hội học tập bình đẳng cho mọi học sinh trên địa bàn Thủ đô. Dẫu biết phía trước là một kỳ thi khốc liệt, nhưng với một "luật chơi" công bằng và thực tế hơn, tin rằng các sĩ tử 2k11 sẽ có thêm động lực để cố gắng.

Cơ hội mở ra cho tất cả, quan trọng là các em đủ thực lực để nắm bắt!