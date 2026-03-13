Bảng lương giáo viên dự kiến từ 1/7 khi lương cơ sở tăng 8%

Với phương án tăng lương cơ sở dự kiến thêm 8%, thu nhập của giáo viên có thể có sự thay đổi đáng kể trong thời gian tới. Theo tính toán, mức lương của giáo viên có thể đạt hơn 17 triệu đồng mỗi tháng, chưa bao gồm các khoản phụ cấp.

Theo quy định hiện hành, mức lương cơ sở đang áp dụng là 2,34 triệu đồng/tháng, có hiệu lực từ ngày 1/7/2024. Tuy nhiên, tại buổi tiếp xúc cử tri ở Lào Cai hôm 9/3, bà Phạm Thị Thanh Trà - Phó Thủ tướng Chính phủ cho biết mức lương cơ sở dự kiến sẽ tăng 8% từ ngày 1/7 tới. Nếu phương án này được áp dụng, lương cơ sở sẽ tăng từ 2,34 triệu đồng lên khoảng 2,53 triệu đồng/tháng, tương đương mức tăng khoảng 190.000 đồng mỗi tháng.

Theo quy định tại Thông tư 07/2024/TT-BNV, tiền lương của viên chức được tính theo công thức: Tiền lương = Mức lương cơ sở × Hệ số lương. Mức lương này chỉ là lương cơ bản, chưa bao gồm các khoản phụ cấp. Hiện nay, mức lương của giáo viên dao động khoảng 4,91 - 15,87 triệu đồng/tháng.

Nếu áp dụng mức lương cơ sở mới, thu nhập theo hệ số sẽ tăng lên khoảng 5,31 - 17,1 triệu đồng/tháng. Với phương án điều chỉnh này, đa số giáo viên có thể tăng từ 500.000 đến 1 triệu đồng mỗi tháng. Những giáo viên thuộc hạng I, bậc cao với hệ số lương 6,78 sẽ có mức tăng lớn nhất, gần 1,3 triệu đồng mỗi tháng.

Bảng lương giáo viên mầm non dự kiến từ 1/7/2026

Bảng lương giáo viên tiểu học/THCS/THPT dự kiến từ 1/7/2026

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, hiện cả nước có khoảng 1,05 triệu giáo viên mầm non và phổ thông đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, mức lương của phần lớn giáo viên hiện nay thấp hơn so với viên chức ở nhiều ngành nghề khác.

Nhằm cải thiện đời sống đội ngũ nhà giáo, vào tháng 11 năm ngoái, khi xây dựng dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương và chế độ phụ cấp đối với nhà giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất bổ sung hệ số lương đặc thù cho giáo viên. Theo đề xuất này, nếu được thông qua, mức lương của giáo viên có thể tăng từ 1,15 đến 1,3 lần so với hiện tại. Tuy nhiên, đề xuất này vẫn chưa được phê duyệt.

Các mức lương nêu trên chỉ là lương cơ bản, chưa tính đến các khoản phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp thâm niên, phụ cấp khu vực hoặc phụ cấp vùng khó khăn. Vì vậy, trong thực tế, thu nhập của giáo viên có thể cao hơn đáng kể so với mức lương tính theo hệ số.

Việc điều chỉnh lương cơ sở được xem là bước cải thiện thu nhập đối với đội ngũ giáo viên và viên chức nói chung. Tuy nhiên, đây mới là điều chỉnh theo lộ trình cải cách tiền lương và vẫn phụ thuộc vào quyết định chính thức của Chính phủ trong thời gian tới. Trong dài hạn, ngành giáo dục vẫn kỳ vọng có những thay đổi sâu hơn trong chính sách tiền lương, trong đó nhà giáo được ưu tiên xếp lương cao hơn trong hệ thống hành chính sự nghiệp.

