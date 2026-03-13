Phụ huynh có con sắp thi vào 10 đừng "NGHE ĐỒN" thế này nữa - Tai hại lắm!

Những ngày gần đây, trên các hội nhóm phụ huynh tại TP.HCM, một câu hỏi liên quan đến chương trình Tích hợp bất ngờ thu hút sự quan tâm lớn: Liệu học sinh học chương trình Tích hợp ở THCS có được cộng điểm ưu tiên khi thi vào lớp 10 hay không?

Câu chuyện bắt đầu từ chia sẻ của một phụ huynh trong nhóm dành cho cha mẹ có con đang học cấp 2. Người mẹ cho biết mình "nghe đồn" rằng nếu học chương trình tiếng Anh Tích hợp từ cấp THCS thì khi thi vào lớp 10 sẽ có điểm ưu tiên, khiến chị khá băn khoăn. Ngay sau đó, bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi. Không ít phụ huynh bày tỏ sự lo lắng nếu thông tin này là thật.

Ảnh minh hoạ

Một số ý kiến cho rằng nếu học sinh đã theo chương trình tiếng Anh Tích hợp - vốn được đánh giá là chương trình học khá nặng, thường thu hút những em có học lực tốt mà lại còn được cộng thêm điểm ưu tiên khi thi vào lớp 10 thì sẽ tạo ra sự chênh lệch lớn. Điều này có thể khiến những học sinh học chương trình bình thường gặp nhiều bất lợi trong cuộc cạnh tranh vào các trường THPT công lập.

Thậm chí, có phụ huynh đặt câu hỏi liệu chính sách như vậy có vô tình tạo ra khoảng cách giữa các nhóm học sinh hay không, bởi chương trình Tích hợp thường có chi phí cao hơn so với lớp học thông thường. Nếu thực sự có điểm cộng, quy định này có thể khiến nhiều gia đình cảm thấy việc học Tích hợp trở thành lợi thế quá lớn.

Tuy nhiên, bên cạnh những băn khoăn đó, cũng có phụ huynh nhanh chóng lên tiếng giải thích rằng thực tế không hề có chuyện học sinh Tích hợp được cộng điểm ưu tiên khi thi lớp 10.

Phụ huynh cần "tỉnh táo"

Trên thực tế, đối với chương trình tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695, tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 được chia thành hai nhóm.

Nhóm 1 là học sinh đã học chương trình tiếng Anh tích hợp từ cấp THCS tại TPHCM. Các em được đăng ký 3 nguyện vọng vào các trường có giảng dạy chương trình này. Điểm xét tuyển được tính bằng: Điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán + điểm trung bình chương trình tiếng Anh tích hợp (thang điểm 10).

Nhóm 2 là học sinh chưa học chương trình tiếng Anh tích hợp ở THCS. Điều kiện dự tuyển là kết quả học tập và rèn luyện lớp 9 từ khá trở lên. Ngoài ba môn thi chung, học sinh phải dự thi thêm một bài thi tiếng Anh tích hợp. Điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm 4 bài thi.

Việc xét tuyển chỉ áp dụng đối với thí sinh tham gia đầy đủ các bài thi, không vi phạm quy chế thi và không có bài thi bị điểm 0.

Về quy định cộng điểm ưu tiên, cán bộ khảo thí của Sở GD-ĐT cho biết điểm ưu tiên trong tuyển sinh lớp 10 theo điều 14 của Thông tư 30/2024/TT-BGDĐT được tính theo nhóm đối tượng cụ thể như sau:

Nhóm đối tượng 1 được cộng 2 điểm, bao gồm: Con liệt sĩ; Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên; Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; Con của người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên; Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 1.1.1945; Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 1.1.1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Nhóm đối tượng 2 được cộng 1,5 điểm, bao gồm: Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Con thương binh mất sức lao động dưới 81%; Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; Con của người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%.

Nhóm đối tượng 3 được cộng 1 điểm, bao gồm: Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; Người dân tộc thiểu số; Học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, điều 14 của Thông tư 30/2024/TT-BGDĐT quy định đối tượng được cộng điểm khuyến khích như sau: Học sinh THCS đạt giải cấp tỉnh do Sở GD-ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các sở, ngành tổ chức trên quy mô toàn tỉnh đối với các cuộc thi có tổ chức ở cấp quốc gia theo quy định. Điểm khuyến khích được cộng vào tổng điểm xét tuyển trong đó giải nhất được cộng 1,5 điểm; giải nhì được cộng 1,0 điểm; giải ba được cộng 0,5 điểm.

Theo cán bộ khảo thí của Sở GD-ĐT, điểm cộng thêm trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 quy định học sinh được hưởng cùng lúc nhiều chế độ ưu tiên và khuyến khích thì được cộng tối đa không quá 3,5 điểm. Chế độ cộng điểm chỉ áp dụng cho học sinh dự thi lớp 10 thường.

Như vậy, trong các đối tượng cộng điểm ưu tiên, không có chế độ cộng điểm cho học sinh học THCS học chương trình tiếng Anh Tích hợp.

Trước những thông tin dễ gây hiểu nhầm, nhiều phụ huynh cho rằng việc tìm hiểu kỹ quy định tuyển sinh là rất cần thiết, bởi chỉ một tin đồn chưa được kiểm chứng cũng có thể khiến nhiều gia đình lo lắng.

Câu chuyện "nghe đồn được cộng điểm" vì thế cũng phản ánh tâm lý chung của nhiều cha mẹ có con đang chuẩn bị bước vào giai đoạn chuyển cấp, một giai đoạn được xem là khá căng thẳng tại các đô thị lớn như TP.HCM.

Trong bối cảnh đó, điều quan trọng nhất vẫn là giúp học sinh lựa chọn chương trình học phù hợp với năng lực của mình, thay vì chạy theo những thông tin chưa rõ ràng về lợi thế điểm số.